Extiende Pemex contrato con KPMG hasta 2025

EN LOS ÚLTIMOS días de febrero Pemex decidió extender el contrato como auditor externo de KPMG, con lo que la firma ingresará unos 277 millones de pesos, aproximadamente.

La consultora que comanda Víctor Esquivel continuará revisando y dictaminando los estados financieros de la petrolera hasta el año 2025, o sea, más allá del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

KPMG ha logrado mantenerse en esta posición desde que sustituyó en los tiempos del “neoliberalismo” a PwC, cuestionada públicamente por avalar la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Fertinal.

La auditora estaba sujeta al Artículo 26 de los Lineamientos para la Designación, Control, Evaluación del Desempeño y Remoción de Firmas de Auditores Externos.

El ordenamiento establece que las firmas externas podrán auditar al mismo ente público hasta por cuatro ejercicios fiscales consecutivos y que después de dos ejercicios fuera, podrán regresar.

Pero tras el cambio de régimen de Pemex con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto de paraestatal a empresa productiva del Estado, dejó de ser considerada una entidad pública.

En esa coyuntura, la petrolera que ahora dirige Octavio Romero se libró de las reglas de la Secretaría de la Función Pública de Roberto Salcedo para controlar a las firmas auditoras que compiten en el sector.

Roberto Salcedo (Ilustración de Nelly Vega)

De ahí que la 4T decidió trabajar con KPMG con resultados al parecer satisfactorios al cierre de 2022 y no vistos en los últimos 10 años, con una utilidad neta y ganancias por 23 mil millones de pesos.

Lo anterior, por supuesto, impulsado por un precio promedio del crudo mexicano que se colocó en casi 90 dólares por barril; es decir, un 36% por arriba del promedio que se manejó en el 2021.

Sin duda, el escenario de guerra en Ucrania terminó beneficiando a estos reportes que, avalados por KPMG, llegan a las manos de la CNBV, la BMV y, en Estados Unidos, a la Securities and Exchange Commission.

Francisco Gomes Neto (Ilustración de Nelly Vega)

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador aseguró que la nueva aerolínea del gobierno, la Mexicana de la 4T, iniciaría operaciones en diciembre próximo. Complicado. Y no solo porque para poder echarla a volar la Secretaría de la Defensa tiene que tener los certificados de operación expedidos, cosa que no será posible en tanto no se promulguen las nuevas leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil. Sin embargo, el principal reto al que se está enfrentando la institución que comanda el general Luis Cresencio Sandoval es el arrendamiento de aviones. Por lo que se sabe Airbus, que preside Guillaume Faury, ya les respondió que no tiene disponibles aparatos y Boeing, que dirige Dave Calhoun, no ha contestado. Trascendió que hay una tercera vía que sí podría ser viable: Embraer, que encabeza Francisco Gomes Neto. La fabricante de aviones comerciales, militares y ejecutivos la fundó el gobierno de Brasil que la controló con 51% de las acciones hasta 1994, cuando la vendió a tres grupos privados. No obstante a la fecha posee una “acción de oro”, un 1% que le da un poder de influencia en sus decisiones. La Sedena está negociando ya con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y no se descarta que las pláticas fructifiquen en la próxima visita del presidente brasileño a México.

Manuel Romo (Ilustración de Nelly Vega)

LOS SIGUIENTES SERÁN días definitorios para la venta de Banamex. Justo ahora se vive la etapa más dura de la negociación con Germán Larrea. El tema de los pasivos contingentes y el derrotero de las cuentas grandes que son el eje de cientos de contratos en nóminas, tarjetas de crédito y seguros, son los dos puntos de inflexión. Le decía no hace mucho que un pasivo importante son los sistemas informáticos. Es un flanco vulnerable del banco que dirige Manuel Romo y que lo ha llevado a colocarse como uno de los que más quejas registra por hackeos. Citi, que preside Jane Fraser, contrató a NTT Data para efectuar un diagnóstico de la infraestructura y plantear soluciones. Se trata de una de las consultoras de tecnologías de la información más respetadas del mundo.

LE DECÍA HACE un par de días que Zoé Robledo solo está a la espera de la señal de Palacio Nacional para renunciar al IMSS para irse a hacer campaña por la gubernatura de Chiapas. El virtual precandidato por Morena ya tiene empacadas sus cosas. Y como parte de su salida también empieza a mover sus fichas para seguir teniendo ascendencia en el Seguro Social vía sus más cercanos colaboradores. Es el caso de Aunard de la Rocha Waite, quien desde ayer dejó de ser el estratégico coordinador de Adquisiciones para asumir la operación ni más ni menos que de los dineros del IMSS Bienestar para lograr su integración. Su lugar pasó a ser ocupado por José Gonzalo Badillo Marino, quien se venía desempeñando como secretario particular de Rocha. Es decir, todo queda en familia.

Constancio Carrasco (Ilustración de Nelly Vega)

CONSTANCIO CARRASCO, EL magistrado operador del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y del llamado “Grupo Oaxaca”, ha presumido con todos sus cercanos que deben estar tranquilos. Que ya lo comisionaron en la máxima instancia de procuración de justicia del país, en donde está seguro que, con el apoyo de otros ministros, podrá seguir operando como estaba acostumbrado hasta el año pasado. Ahora Carrasco presume a todo el que quiera oírlo que solo deja de ser “el octavo consejero” para convertirse en el “doceavo ministro”. ¡Pácatelas! Este movimiento, dicen, preocupa mucho al personal del Poder Judicial que ahora encabeza Norma Piña por la cercanía y el papel que Constancio jugó para Zaldivar.