Larrea, tan lejos y tan cerca de Banamex

EL EMPRESARIO MINERO Germán Larrea, único postor ya por Banamex, ofreció alrededor de 7 mil millones de dólares por el 70% del banco. El otro 30% está tasado en cerca de 3 mil millones más.

Es decir, el dueño del Grupo México está dispuesto a pagar unos 10 mil millones, siempre y cuando Citi le entregue un negocio totalmente limpio. Ese 30% encapsula los pasivos contingentes y saldría mediante una Oferta Pública por lo menos 24 meses después a la compra del banco.

En este periodo de exclusividad que firmó con las huestes de Jane Fraser, el segundo hombre más rico del país distribuyó entre despachos legales y financieros el análisis de esos pasivos.

No es probable que se materialice la totalidad de esos 3 mil millones de pasivos, pero sí entre 500 y 750 millones, que se tendrían que agregar a la cuenta de Larrea en un par de años, que es el tiempo que Citi permanecería.

Esos son los cálculos y tratamientos de los pasivos contingentes que ahora mismo se hacen y que no consideran el tema legal de Oceanografía, cuyo dueño, Amado Yáñez, reclama 5 mil 200 millones de dólares.

La otra negociación que en paralelo se da con Larrea, nada sencilla tampoco, es el destino de los clientes AAA que se decantan en la cartera comercial del llamado Banco Nacional de México.

No hablamos de la banca corporativa, clientes que conforme al anuncio efectuado hace ya más de un año, Citi retendrá para continuar operando en México bajo una nueva concesión.

Nos referimos a las grandes cuentas como Bimbo de Daniel Servitje, Soriana de Ricardo Martín Bringas, Cemex que dirige Fernando González, Casa Cuervo de Juan Beckmann, General Motors que preside Francisco Garza, Walmart que comanda Guilherme Loureiro o Kimberly-Clark de Claudio X González, entre muchas más.

Muchos de esos grandes clientes manejan miles de cuentas de nómina, tarjetas de crédito y seguros de sus empleados y no se tiene la certeza de que quieran permanecer en el nuevo banco de Larrea si al final Citi le arranca al también dueño de Cinemex las cuentas ejes.

En la mesa de discusión está que si Citi se queda con “la crema y nata” de la cartera de crédito comercial, el múltiplo bajaría y, en consecuencia, el precio final que pague Larrea se reduciría también.

Germán Larrea (Ilustración de Nelly Vega)

Se estima que si a Banamex le quitan las grandes cuentas comerciales y le suman los pasivos contingentes su valor descendería aproximadamente un 30%, algo así como unos 5 mil millones de dólares.

Santander, de Ana Botín, presentó en julio del año pasado una oferta no vinculante cercana a los 6 mil millones de dólares y fue vetado por Citi para seguir en la puja.

Hoy habrá Reunión Plenaria de los Consejos Consultivos de Citibanamex, con la asistencia de unos 600 consejeros de todo el país. Invitados Roberto Hernández, Alfredo Harp, Valentín Diez Morodo y Enrique Castillo Sánchez Mejorada, entre muchos más.

Pero nada se va hablar hoy del proceso de venta.

Daniel Chapman (Ilustración de Nelly Vega)

TAL COMO LE adelantamos el martes, Alonso Ancira tomó una de las cuatro ofertas que le pusieron en la mesa por Altos Hornos de México (AHMSA) y se fue con la de su viejo conocido, Daniel Chapman, ex socio del fondo Black River y ahora cabeza de Argentmen Creek Partners. Este banquero extendió un crédito por 200 millones de dólares por el 45% de la participación de la famlia Ancira, léase Alonso, Manuel Arturo, Guillermo, Jorge Alberto, José Eduardo, María Herlinda y María de Lourdes. Asimismo, por el 10% de Carlyle Technologies. Chapman y su fondo tomarán el control administrativo y operativo de la acerera e inyectarán de inmediato 50 millones de dólares como capital de trabajo, recursos con los cuales pagarán a proveedores esenciales, como la CFE de Manuel Bartlett. Los otros 150 millones estarán condicionados al cumplimiento de los objetivos de su plan de negocios. Si AHMSA logra recuperar la viabilidad del negocio se pondrá a la venta y los Ancira maximizarían una ganancia, lo mismo que Xavier Autrey, cuyo 45% que posee él y su familia no forman parte de esta operación. Los 200 millones que inyectaría Chapman es un crédito convertible en acciones. El acuerdo está por protocalizarse y es un primer paso para reflotar a la atribulada empresa de Monclova.

Esperanza Ortega Azar (Ilustración de Nelly Vega)

VAYA DEMOSTRACIÓN LA que dio ayer la Canacintra en el proceso para elegir a su nueva presidenta. Resulta que en el último momento bajaron a la que se supone iba a ser la candidata que contendería con José Manuel Sánchez Carranco, la mexiquense María de Lourdes Medina, y subieron a la campechana Esperanza Ortega Azar. La razón que se argumentó para retirarla fue que no cumplía con los requisitos estatutuarios por no haber ocupado puestos directivos a nivel nacional, y la razón para proyectar a la segunda fue que si bien había declinado a favor de su colega, nunca renunció a su candidatura. Ambas, Medina y Ortega, son incondicionales a los ex presidentes Enoch Castellanos y Rodrigo Alpízar, presentes ayer en la asamblea queriéndola reventar. Al final en una votación muy desaseada, con robo de urnas y al extremo de los golpes, Esperanza se impuso a Sánchez Carranco 174 a 92. Ya corre la versión de que estará durante un periodo muy corto para renunciar y abrirle el espacio a Medina, quien ya como primera vicepresidenta, accedería en automático a la presidencia de Canacintra. Al tiempo.

TRAS EL CIERRE oficial de la Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, que hasta el 31 de enero dirigió Javier Delgado, asunto que adelantamos desde diciembre, ahora la Secretaría de Hacienda alista el cierre del FOCIR (Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural) a cargo de Héctor Piña y del FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido). En la perspectiva de Rogelio Ramírez de la O está el que ahora los apoyos al campo los dé el Banco del Bienestar, éste que encabeza Víctor Lamoyi. En el gobierno de la 4T se está construyendo un nuevo andamiaje para dizque acompañar a los hombres del campo, donde el FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) que maneja Alan Elizondo y Agroasemex que lleva Manuel Agustín Calderón también se están desmantelando.

JOSÉ LUIS MOYÁ Moyá, quien se ha autonombrado asesor de transparencia y combate a la corrupción, fue denunciado penalmente por la empresa operadora del El Heraldo de México. Lo acusaron de intento de extorsión tras presuntamente haber solicitado un pago mensual a cambio de no desprestigiar al periódico o a las empresas del Grupo Andrade. Ya en 2006 Isabel Miranda de Wallace lo denunció por la misma práctica. Ésta nueva quedó radicada en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez y se remitió a la Fiscalía Antisecuestro. Pero no es la única: a la UIF y a la Secretaría de Hacienda también llegaron acusaciones contra Moyá de recibir dinero a cambio de “sembrar” preguntas en la conferencia mañanera a favor de empresas que lo contratan.

Mauricio Doehner (Ilustración de Nelly Vega)

EN EL LOBBYING a favor de que la inversión de Tesla aterrizara en Santa Catarina, Nuevo León, tuvo un papel muy activo un ejecutivo de Cementos Mexicanos, que preside Rogelio Zambrano. Concretamente Mauricio Doehner, vicepresidente del conglomerado regiomontano, muy cercano al gobernador Samuel García. Desde que iniciaron los acercamientos en el último trimestre del año pasado Doehner, discreto y profesional, apoyó y empujó para que la compañía tecnológica de Elon Musk se instalara en la Sultana del Norte.