Pese a prohibiciones, tabacaleras seguirán

PARECE QUE LAS autoridades de salud piensan que, si se esconden los problemas, estos dejan de existir.

A un mes de que se ordenara esconder los productos de tabaco y los espacios destinados a fumadores, las únicas víctimas han sido los miles de consumidores arrojados a un mercado ilegal que inunda las calles con productos de dudosa calidad o inclusive piratas.

Tan solo Maskking, la marca china de vapeadores desechables que más se consume en México por su fácil acceso, alerta a los usuarios sobre cómo distinguir un producto original de un producto falsificado.

Justo ahí donde se originan los problemas que tanto le preocupan al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Hugo López-Gatell (Ilustración de Nelly Vega)

Recordemos que el famoso EVALI, esa enfermedad que motiva los decretos prohibicionistas de los vapeadores, surgió por el uso de productos del mercado negro en Estados Unidos, no de aquellos que cumplen con los estándares de calidad de la Food and Drug Administration.

En Reino Unido, la historia no es diferente, y la autoridad en normas comerciales ha declardo que los vapeadores ilegales o no regulados son la mayor amenaza en las calles, no solo porque estos dispositivos contienen 20 veces más sustancias que las permitidas, sino también por el fácil acceso de los adolescentes.

En ambos países, las autoridades no escatiman en instruir a los consumidores adultos cómo identificar productos falsificados, ni tampoco en imponer fuertes sanciones a las compañías que vendan mercancías no autorizadas.

Sin embargo, mientras que allá se opta por combatir el mercado ilegal a base de información, aquí se ha escogido la vía del combate al mercado regulado a base de estigmatización.

Jerome Powell (Ilustración de Nelly Vega)

GERMÁN LARREA Y Citi firmaron un acuerdo de exclusividad de 60 días para cerrar la compra de Banamex. Debería vencer en los primeros días de marzo. Si el empresario minero y el grupo que preside Jane Fraser no logran empatar posiciones, adiós a la pretensión del primero de quedarse con el Banco Nacional de México. Pese a que muchos lo dan como el seguro comprador, la realidad es que el dueño de Grupo México se ha venido desdibujando en las últimas semanas. Hay varios indicios de ello. Primeramente está el hecho de que haría una compra apalancada. Hace unos días se informó que su empresa minera, que no él en lo personal, obtuvo un financiamiento de 5 mil millones de dólares. Entonces Larrea ya no aportaría sus propios recursos ni contaría con el acompañamiento de otros aliados como Antonio del Valle Ruiz y Carlos Slim. El que sea Grupo México el garante del crédito es en menoscabo del conglomerado minero. Además de estar pidiendo a Citi que le cubra el costo de los pasivos contingentes, esto es litigios como el de Oceanografía, demandas legales, pensiones, pasivos fiscales y otros gastos asociados a los sistemas, hay una fuerte diferencia con el vendedor sobre el destino de algunas cuentas corporativas que Citi quiere retener, pero que tienen un fuerte impacto en la banca de menudeo que están desinvirtiendo. Esto último ha evidenciado un conflicto de interés que puede tirar la compra, pues Larrea quiere quedárselas y Citi quiere conservarlas. El hombre de negocios también planteó comprar el 85% de Banamex y mantener a Citi como socio cuando menos 18 meses. Con ese porcentaje el mexicano se asegura el control y los estadounidenses pierden materialidad de la Reserva Federal, que dirige Jerome Powell.

Rohan Patel (Ilustración de Nelly Vega)

TAL CUAL LE adelanté, ayer estuvieron directivos de Tesla con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Se trató de Rohan Patel, director de Desarrollo de Negocios, y de Eugenio Grandio, director de Mercado en México. Vaya que la empresa de Elon Musk trae un ambiciosísimo programa de inversiones para nuestro país que no se va a limitar a una sola entidad federativa, por aquello de los jaloneos entre el gobernador Samuel García, y el gobierno de la 4T. Le puedo adelantar que se está preparando el terreno para que Tesla realice el anuncio de la creación de todo un ecosistema en México que va a abarcar varias locaciones y especialidades, desde fábricas de vehículos eléctricos, hasta fábricas de baterías, pasando por el desarrollo de tecnologías de generación solar. Los estados que se verán beneficiados con las inversiones de Tesla serán Nuevo León, en la zona de Santa Catarina; Hidalgo, que gobierna Julio Menchaca, en la región de Tizayuca, y Sonora, que encabeza Alfonso Durazo, en la parte de Puerto Peñasco. En la reunión de ayer entre Ebrard y Rohan se pactaron detalles de los anuncios que hará en los próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador.

NO HACE MUCHO le platicamos que Industrial Global Solutions (IGS), empresa que forma parte de Grupo IGS, había sido condenada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al pago de daños por 130 millones de pesos, a favor del fondo neoyorquino TRNM, por su negligente gestión en un fallido proyecto inmobiliario en Pachuca, Hidalgo. El procedimiento de cobro siguió adelante y, ante la falta de activos para cubrir el monto de la condena, la Juez Primero de Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, acaba de admitir la solicitud de concurso mercantil de la filial de IGS, bajo la presunción legal de que se encuentra en insolvencia. Se giraron ya oficios a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Secretaría de Administración y Finanzas de la CdMx, al Infonavit, a la Secretaría de Trabajo y Fomento al empleo de la CdMx y al Centro Federal de Conciliación del Registro Laboral, para hacerles del conocimiento la admisión del concurso, lo que coloca en riesgo de recuperación del dinero recientemente colocado en el público. En los próximos días, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige Edgar Bonilla, deberá designar visitador.

Daniel Karam (Ilustración de Nelly Vega)

HOY SE ANUNCIA la llegada a México de IDEAL RP, una agencia de comunicación estratégica que se orientará a atender clientes fundamentalmente del ámbito digital. El nuevo jugador se centrará en la comunicación corporativa, manejo de crisis, gestión reputacional y un enfoque especializado en el análisis de datos y mapeo de la conversación en redes sociales, creación de contenido digital y relación con influenciadores digitales. IDEAL RP forma parte del conglomerado WPP, de la que también descuelga Hill and Knwolton Strategies (H+K). De hecho, será dirigida por el mismo Daniel Karam con el apoyo de Angélica López, quienes han estado en los últimos años en H+K. IDEAL PR, fundada en 2007, fue la primera agencia de relaciones públicas digitales de Brasil y tras ser adquirida por H+K en 2015, ha dado servicio a las marcas más importantes de tecnología de la región, entre las que destacan Uber, Airbnb, Tata Consulting Services (TCS), Thompson Reuters, Wework, Meta, entre otras.

AYER POR LA tarde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CdMx, a cargo de Omar García Harfuch, realizó un operativo en contra de Miguel Alemán Magnani para quitarle tres camionetas blindadas que pertenecían a Crédito Real, en cumplimiento a una orden emitida por un juez del Tribunal Superior de Justicia. Los vehículos eran utilizados por Vanessa Serrano, ex esposa de Alemán, a quien por cierto, sus amigos lo frecuentan en Milán y París. La diligencia se realizó en la colonia Bosques de las Lomas, donde decenas de vecinos notaron este escándalo. El liquidador de Crédito Real, Fernando Alonso de Florida Rivero, está ejecutando la recuperación de activos de la sofom, por lo que Alemán Magnani debería devolver lo que todavía debe, al menos que no le interese el escarnio que enfrenta su familia.