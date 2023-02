Empieza la desaparición de Fonatur

SIN COMPRAR BOLETO, cinco gobernadores del país, todos de Morena, se sacaron el premio mayor del Fonatur.

A partir de las próximas semanas se quedarán con una bolsa millonaria y la operación de los desarrollos turísticos de este fondo creado en 1974 para hacer de México una potencia turística.

Y es que la mañana de ayer miércoles inició el desfile de ejecutivos estatales con el director del Fonatur, Javier May. El primero fue el de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a quien le informaron tres cosas.

Que los recursos federales para la administración del complejo turístico de Huatulco serán canalizados al gobierno del estado para la operación y administración del Fonatur.

Que el gobierno de Oaxaca va a asumir el control del desarrollo de infraestructura, la construcción de obras en las Bahías de Huatulco y la administración del fideicomiso.

Y que la razón de esta decisión es que, sin que medie aviso alguno, ni decreto, ni documento por el estilo, el Fonatur, cuyo origen es el Banco de México en el sexenio de Luis Echeverría, desaparecerá este año.

Actualmente el Fonatur tiene un presupuesto autorizado por el Congreso para este año de 144 millones 662 mil pesos para el Tren Maya y de 130 millones 808 mil pesos para Fonatur Infraestructura.

Javier May (Ilustración de Nelly Vega)

Esta última bolsa es la que se va a repartir, además de Jara, Mara Lezama en Quintana Roo; Víctor Manuel Castro en Baja California Sur; Evelyn Salgado en Guerrero; y Rubén Rocha en Sinaloa.

Bajo sus administraciones quedará la rectoría y gestión de los destino integralmente planeados de Cancún, Huatulco, Ixtapa, Loreto, Los Cabos y Playa Espíritu.

Ernesto Torres Cantú (Ilustración de Nelly Vega)

FINALMENTE JANE FRASER se reunió con Andrés Manuel López Obrador ayer. La visita estaba programada originalmente para este jueves, pero se terminó adelantando. A la CEO de Citi la acompañó el director de la región de América Latina, Ernesto Torres Cantú, quien dejó el timón de Banamex a fines de 2021 en manos de Manuel Romo. En el encuentro, en el que estuvo el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, Fraser refrendó el interés del conglomerado financiero de continuar haciendo negocios en México en la banca corporativa. Obviamente se habló del avance de la venta de Banamex, donde Germán Larrea como le informamos quedó ya como único finalista. En contrapartida, en el gobierno de la 4T un tema en el que han mostrado muchísimo interés es el derrotero que tendrá el patrimonio cultural del banco, el cual está valorado en cerca de 2 mil millones de dólares.

TESLA NO ESTÁ pensando instalarse en el T-Mex Park, un complejo industrial pegado al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, como informó el martes el vocero presidencial, Jesús Ramírez. El equipo de Elon Musk no ha tenido acercamientos con Fibra UNO, el fideicomiso que preside Moisés El-Mann y que dirige Gonzalo Robina, desarrolladores de esa infraestructura. En cambio Tesla ya tiene negociaciones adelantadas con el gobierno de Hidalgo, que encabeza Julio Menchaca. Se han evaluado aproximadamente 800 hectáreas en la zona de Tizayuca, donde hace años se planeó construir el aeropuerto alterno al de la CdMx. Es un polígono que está a unos 21 kilómetros de la base de Santa Lucía. No lo pierda de vista. Hidalgo, estado de Morena, y no Nuevo León, que gobierna Movimiento Ciudadano, se llevaría esa megainversión. Esa es la cuestión.

Edga Bonilla (Ilustración de Nelly Vega)

A JAIME ALEJANDRO Gutiérrez Vidal se le acabó este lunes su periodo como Vocal Administrativo del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que comanda Edgar Bonilla. Son varios magistrados, encabezados por su protector y promotor, el magistrado electoral Indalfer Infante, los que andan cabildeando para que se quede otros ocho años en el puesto, a pesar de que no goza de gran experiencia en la liquidación de empresas. Gutiérrez acumuló durante estos ocho años 166 procedimientos de quiebra en los que los trabajadores y acreedores, incluidos el SAT y el IMSS, siguen esperando algún pago.

Julio Villarreal (Ilustración de Nelly Vega)

POR CIERTO QUE Alonso Ancira retomó las negociaciones que hace dos años él mismo canceló, cuando fue obligado a vender AHMSA y se creó a instancias de Julio Villarreal un consorcio de empresarios de la CdMx, Monterrey, Morelia y Houston que estaban dispuestos a comprarle el 55% que posee su familia, de los cuales aproximadamente 15% pertenecen a él en lo personal. Ahora que la acerera de Monclova tiene menos capacidad para generar utilidades y se mantiene por tiempo indefinido operando con un flujo mínimo, Ancira volvió a la mesa de las pláticas con acreedores. Básicamente Cargill y Afirme, y con esos inversionistas.

EL PODER JUDICIAL será finalmente el que resuelva el conflicto que existe entre la comunidad de notarios mexicanos que se debaten entre la legalidad o no de los trámites digitales. Mientras el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, presidido por Guadalupe Díaz Carranza, asegura que los instrumentos legales obtenidos por la vía tecnológica carecen de legitimidad, otros fedatarios justifican las audiencias virtuales para otorgar instrumentos jurídicos, argumentando que se permiten en el marco del Artículo 1803-I del Código Civil Federal. Bajo éste, por ejemplo, operan empresas de fondeo inmobiliario como Briq, de Alberto Padilla.