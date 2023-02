El futuro de Nahle y Romero

DEL PETRÓLEO PENDE el futuro político de dos cercanos colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador: la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero.

Y el punto de inflexión se sitúa alrededor del 1 de julio próximo, día en que ha asegurado el inquilino de Palacio Nacional que la nueva refinería de Dos Bocas empezará a producir barriles de petróleo.

En los primeros días de enero Nahle le adelantó a los seis contratistas que están construyéndola la orden de López Obrador: en el primer minuto del segundo semestre la refinería Olmeca tendría que estar procesando 170 mil barriles diarios de crudo.

Pero para que en los próximos cinco meses Dos Bocas esté produciendo tendrían que estar concluidos ya todos los trabajos relacionados con la parte mecánica para estar entrando a la fase de “comisionamiento”.

Esta etapa implica poner en condiciones cerca de 92 mil equipos, la presión de tuberías, las cargas de válvulas, etcétera, y constatar que todo funciona a punto. Pero por experiencias internacionales, el “comissioning” tarda entre ocho meses y un año.

Sin embargo, López Obrador ya le puso fecha de arranque a la refinería Olmeca y con ello inició la cuenta regresiva para que Nahle y Romero salten a otras posiciones, éstas a la grilla política.

Ella hasta ayer con la mira puesta en la gubernatura de Veracruz, aunque la Suprema Corte de Justicia, que preside la ministra Norma Piña, haya vetado su aspiración por declarar inconstitucional que como zacatecana de nacimiento pueda gobernar otro estado distinto.

Y él enfilando proa a la gubernatura de Tabasco porque cree que con la operación de la Olmeca llevará a Pemex a la producción este año de dos millones de barriles diarios. Condición que le impuso AMLO.

Los futuros políticos de Nahle y Romero están fincados en que la nueva refinería de Dos Bocas empiece a producir el próximo 1 de julio. ¿Será que sí?

COMO LO ADELANTAMOS el viernes pasado, la UNAM tiene en sus manos todos los elementos para declarar inocente del caso de plagio a Yasmín Esquivel, pues en sus propias indagatorias se hicieron ya de confesiones del abogado Édgar Ulises Báez en las que asegura que “tomó algunas referencias” del proyecto de tesis de la hoy ministra, lo que confirma la declaración expresa de la profesora Martha Rodríguez, en el sentido de que el texto original es el de ella. Se suma también a estos elementos la revisión interna de las otras tesis publicadas en 1993, 2008 y 2010, con las mismas “referencias” y capítulos idénticos, pero, eso sí, con títulos no tan semejantes. La lógica es simple: la tesis del año 1986 presentada por Báez y la de 1987 de Esquivel tienen el mismo título: “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A” (varía solamente en un par de conexiones), por lo que es prácticamente imposible que alguno de los dos autores haya visto concluido el otro trabajo. El único escenario en que esto se puede dar es el siguiente: el abogado Báez tuvo acceso a un proyecto que sabía no estaba publicado, y Esquivel nunca se enteró de que había otro trabajo igual. En los próximos días la ministra presentará sus argumentos al Comité de Ética de la UNAM con los que no solo defenderá su versión, sino que tendrá la oportunidad de demostrar que fue víctima de una feroz persecución política y mediática.

AYER HUBO CONSEJO en Altán Redes, que dirige Carlos Lerma. Se aprobó una inversión de Opex de 5 mil millones de pesos y otra de Capex por 3 mil millones más. Asimismo, se presentó un plan para fondear esos requerimientos de capital con 100 millones de dólares que aportarán los actuales accionistas. Hasta ahora la red compartida que preside Anthony McCarthy ha cumplido los compromisos del Plan de Negocios con el que salieron en noviembre del año pasado del concurso mercantil. Las inversiones realizadas en la plataforma operativa empiezan a dar resultados. Al día de hoy Altán reporta 80 días sin caídas de sistemas. En cuanto a la cobertura, y de acuerdo a la concesión que tiene esta Asociación Pública Privada, se excedió el 70% que se tenía que haber cubierto en diciembre pasado. La cobertura social se incrementó 20%, un total de 5 mil 513 nuevos sites en proceso de implementación y se espera alcanzar una cobertura de 85% a finales de este año. Desde noviembre se han amortizado adeudos por un total de mil millones de pesos, de los que 500 millones fueron para Promptel y otro tanto para Huawei. En el consejo de ayer estuvieron consejeros independientes como Blanca Treviño, Rogelio Gasca Neri y Raúl Lucido, amén de Yacine Saidji por Morgan Stanley, Sohani Moshin por el China Mexico Fund e Inés Vila por la Corporación Financiera Internacional.

NO, NO: SE equivocan quienes aseguran, incluido este reportero, que la relación entre Andrés Manuel López Obrador y el ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea quedó fracturada. Para nada. El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue estando en la más alta consideración del Presidente de la República. Tan es así que ayer mismo lo recibió en Palacio Nacional. Hablaron de muchos temas. La relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se está deteriorando. La virtual barrera que puso la nueva ministra presidenta Norma Piña, y la falta de operadores políticos auguran una profundización de las diferencias. Zaldívar va a jugar un papel estratégico en las futuras votaciones de los temas que interesan a López Obrador. A su vez para aquél es fundamental blindar y promover a sus más cercanos colaboradores y parte de su equipo. Una es Alejandra Spitailer, su ex secretaria general, para quien pidió apoyo para que ingrese al Consejo de la Judicatura Federal.

PUES CON LA novedad de que David Martínez no sólo está interesado en adquirir los bonos de Mexarrend, esta sociedad anónima promotora de inversión que dirige Alejandro Monzó. Le decía ayer que el financiero regiomontano ya posee alrededor del 35% del bono que se emitió hace un año. Pues le cuento que el dueño de Fintech Advisory sigue de cerca el atribulado sector de estas financieras, golpeadas por el incremento en las tasas de interés, la inflación y la relajación de los sistemas de análisis de riesgo. Martínez analiza también a Alpha Credit de Augusto Álvarez y José Luis Orozco, Crédito Real que dirige Felipe Guelfi, Unifin de Rodrigo Lebois y la colombiana Credivalores que preside David Seinjet. Sus bonos están muy castigados en el mercado y el fondo neoyorquino ya olfateó negocio y por ende oportunidades.













