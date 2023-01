Canacintra, ¿fuera del CCE?

LE HABLABA EL viernes de los problemas que se le vienen acumulando a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que preside José Antonio Centeno.

Su gestión no ha estado exenta de conflictos que se han agudizado por las secuelas que el Covid dejó en cientos de pequeñas empresas, pero también por su controvertida personalidad.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) está evaluando expulsar a la cámara de su Comisión Ejecutiva por incumplir el pago de cuotas, pero sobre todo por no mostrar voluntad para ponerse al corriente.

Le conté que el miércoles pasado hubo una reunión al interior del máximo organismo cúpula del sector privado, en donde se analizaron diversos temas para el año que recién inició.

Uno de ellos fue precisamente la expulsión de la Canacintra, que además arrastra con un fuerte problema de división interna generado por la cuestionada conducción del propio Centeno.

Una de las últimas denuncias que se dieron a conocer fue el abuso en el uso de recursos para viajes internacionales con una cercana colaboradora, que por cierto acaba de renunciar al organismo.

Pero ya demasiado tarde, pues causó un grave daño por la prepotencia con la que manejó la relación al interior de esa cámara con todo el respaldo del propio presidente del organismo.

Este panorama llevó a que tres candidatos se inscribieran para pelearle al empresario ligado al sector farmacéutico la presidencia del organismo en las elecciones del próximo mes de marzo.

Estamos hablando de la mexiquense María de Lourdes Medina, ex presidenta de la Canacintra en el Estado de México y que renunció al cargo por los actos de misoginia de Centeno.

De la también comprometida empresaria Esperanza Ortega Azar, quien es pro secretaria nacional y presidenta de la delegación de la Canacintra en Campeche.

Y el que luce más fuerte: José Manuel Sánchez Carranco, quien fue tesorero nacional y presidente del sector de fabricantes de la metalmecánica. Fue él quien se percató de los manejos de Centeno.

José Antonio Centeno (Ilustración de Nelly Vega)

Carranco, quien ha sido vicepresidente en dos ocasiones y actualmente es consejero, es el más fuerte por su experiencia y porque en esta crisis interna y externa es el que tiene mejores relaciones y contactos para conciliar.

Si Sánchez Carranco gana en marzo, buscará restañar las heridas al interior de la Canacintra, fortalecer al organismo y negociar con la cúpula que preside Francisco Cervantes una solución que evite un rompimiento.

Alonso Ancira (Ilustración de Nelly Vega)

AL INTERIOR DE Altos Hornos de México hay diferencias por la conducción de la empresa, cada día más ahogada financiera y operativamente por la presión que ejerce el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada el Presidente reprochó que no se vendiera a tiempo para evitar su colapso. Adentro hay una corriente que está pidiendo la pronta dimisión de Alonso Ancira, en parte por su condición de salud y en parte porque ya pasa todo el tiempo en San Antonio, Texas. No olvide que es ciudadano estadounidense. La acerera arrastra pasivos cercanos a los 500 millones de dólares. Uno de sus principales acreedores es Grupo Villacero. Incluso corrió la versión hace unos días de que ya la había adquirido, lo que fue desmentido. Julio Villarreal ya no quiere saber nada de AHMSA.

Alejandro Baillères (Ilustración de Nelly Vega)

HOY SE CUMPLE un año de la muerte a los 90 años de Alberto Baillères González. El empresario era el cuarto hombre más rico del país, con una fortuna valorada en 8 mil 480 millones de dólares según Forbes, producto del flujo de exitosas compañías como Fresnillo, Peñoles, Palacio de Hierro, GNP, Valmex y el ITAM, principalmente. Los herederos fueron sus hijos Alejandro, Raúl, Alberto, Juan Pablo, Xavier, Mauricio y Teresa Baillères Gual. El primero, que asumió el timón de todos los negocios, armó una sofisticada estructura financiera para acomodar el patrimonio a través de fideicomisos. Lo que trascendió es que han surgido inconformidades sobre cómo dispuso el nuevo jerarca del grupo el legado del industrial que cumple hoy su primer año luctuoso.

Arturo Medina (Ilustración de Nelly Vega)

FÍJESE QUE A solicitud de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que encabeza Arturo Medina, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió o está a punto de emitir opinión de delito contra los ex administradores de Crédito Real, así como su despacho de auditores externos, esto es Deloitte. Estamos hablando de Carlos Ochoa en su calidad en su momento de director general y de Ángel Romanos como presidente del Consejo de Administración. Los dos fueron removidos como parte de la reestructura financiera que hasta ahora ha permitido la liquidación de créditos a los acreedores garantizados y un acuerdo que va por buen camino con los no garantizados.

POR CIERTO QUE la semana pasada fue presentado el convenio de reestructura financiera de Alpha Credit. Están corriendo a partir de hoy cinco días para que se presenten objeciones. Fue suscrito por el 60% de los acreeedores no garantizados, principalmente bonistas como Fidera, Luma, el Bank of New York Mellon y Citi, que poseen en custodia alrededor de 700 millones de dólares de la deuda. De no ser impugnado, la Jueza Primera Especializada en Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, podría aprobarlo este próximo viernes, con lo cual esta prestamista que manejan al alimón Augusto Álvarez y José Luis Orozco se encaminaría a salir del concurso mercantil en el primer semestre del año.

EN CUALQUIER MOMENTO de este mes de febrero, que para efectos laborales empieza hoy, el periodista Carlos Loret de Mola arrancará su nueva propuesta: un noticiero diario de lunes a viernes. Tendrá una hora de duración y saldrá por la plataforma de Latinus entre las 8 y las 9 de la noche. Algunos ya lo empiezan a denominar como la Contramañanera de Andrés Manuel López Obrador. Mucha suerte.

DERECHO DE RÉPLICA

Sr. Director:

A propósito de la columna La Cuarta Transformación del viernes 27 de enero, me permito hacer las siguientes precisiones.

El señalamiento de que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, se encuentra en campaña y busca alguna candidatura para un cargo de elección popular es incorrecto pues Córdova ha dejado en claro públicamente que no tiene ninguna intención ni interés en un cargo de elección popular y que una vez que concluya su gestión como presidente del INE, volverá a las aulas como académico de la UNAM.

Por otro lado, el artículo 41 de la Constitución señala claramente que “quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo”.

Atentamente

Rubén Álvarez Mendiola

Coordinador Nacional de Comunicación Social INE