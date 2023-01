Adán Augusto toma el control de la FGR

EL FISCAL ALEJANDRO GERTZ MANERO está bajo tratamiento en una clínica especializada en oncología de Baltimore, Estados Unidos. Fue llevado de emergencia en la última semana de diciembre.

Lo sometieron a una operación no programada en la columna y desde entonces convalece en el extranjero. Sus funciones fueron tomadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

La segunda principal “corcholata” de Andrés Manuel López Obrador es quien asumió de facto el control e instruye a Juan Ramos, brazo derecho de Gertz y titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial.

El Fiscal General de la República (FGR) adolece desde hace tiempo de cáncer en el páncreas y se teme que el tumor se haya extendido, de ahí su inmediato traslado en medio de las fiestas de fin de año.

En Palacio Nacional se ha manejado con mucha discreción la situación, lo que ya no puede ser obviado, pues en un país que muchos ven en llamas la FGR no puede estar acéfala ni cooptada por el Ejecutivo.

“No le avisamos a tiempo”, justificó la semana pasada el canciller Marcelo Ebrard la ausencia de Gertz en la reunión de alto nivel con la comitiva del presidente Joe Biden, donde la seguridad fue el tema central.

“El fiscal Gertz tenía una actividad de ayer y de hoy, que no le avisamos a tiempo que venía el fiscal, porque el fiscal de Estados Unidos (Merrick Garland) decidió incorporarse más tarde; entonces solo un tema logístico, no tiene implicación”, argumentó Ebrard.

En el entorno de López Obrador hay expectación sobre la evolución de la salud del fiscal, que no solo estuvo ausente en la Cumbre de Líderes de América del Norte, sino en la detención de Ovidio Guzmán López.

Hasta donde se conoce, el funcionario todavía no retorna a México y nadie sabe a ciencia cierta cuándo podrá reincorporarse a sus actividades.

CONFIRMADO: LA CAPTURA de Ovidio Guzmán López fue un golpe coordinado entre integrantes del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, los famosos GAFES, y miembros del Comando Conjunto de Operaciones Especiales del ejército de Estados Unidos, los poderosos “Deltas”. Estos últimos son efectivos habilitados para realizar operaciones encubiertas transfronterizas. Fue el mismo grupo de élite que en enero del 2016 participó, en ese entonces con la Marina, en la detención de Joaquín Guzmán Loera. Hace exactamente una semana le dimos cuenta de cómo diseñaron el operativo de ubicación, aprehensión y extracción del llamado Ratón, donde el factor sorpresa fue determinante, con apoyo de dos helicópteros Blackhawk. La operación dejó un mal sabor de boca al interior de la Secretaría de la Defensa. No pocos mandos del general Luis Cresencio Sandoval NO ASUMEN como un logro de la institución la detención del hijo de “El Chapo”.

DESDE PALACIO NACIONAL ya se hacen amarres para garantizar que Morena ganará las elecciones de este año en el Estado de México. Al margen de que la alianza Va por México no termina de solidificarse, con un Alfredo del Mazo que bien a bien no se sabe si estará dispuesto a retar a Andrés Manuel López Obrador y se meterá a operar la campaña de Alejandra del Moral; con un Enrique Vargas molesto porque el PRI lo está marginando y no le quiso resarcir lo que invirtió en los últimos tres años en posicionar su imagen de precandidato del PAN, y con los empresarios mexiquenses que están cerrando filas con Delfina Gómez, como son los casos de Luis Armando Hinojosa y Francisco Javier Funtanet, ahora Andrés Manuel López Obrador le ofreció una senaduría al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.

NO PIERDA DE vista a Leonel Cota, el titular de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Y es que tan pronto como que la Auditoría Superior de la Federación rinda su informe, el ex gobernador de Baja California Sur podría cambiar de aires. Lo paradójico es que pese y a que la instancia al mando de David Colmenares confirmará más irregularidades en Segalmex que no atendió Cota Montaño, éste caerá para arriba. Dicen que el Presidente ya dio su consentimiento para que se vaya a la Secretaría de Agricultura, el relevo de Víctor Manuel Villalobos. Lo interesante es que el movimiento lo está promoviendo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que así se hace del control del segundo padrón de beneficiarios de los programas sociales de la 4T, de cara a la candidatura de Morena a la presidencia en el 2024. Adán está creciendo en las encuestas.

EL PRINCIPAL PADRÓN de beneficiarios de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador los opera Ariadna Montiel, la titular de la Secretaría del Bienestar. Esta mujer, que se mueve fuera de los reflectores, es una maestra en la movilidad de masas. Fue directora general de la Red de Transporte de Pasajeros en el gobierno del extinto DF con Marcelo Ebrard, posición desde la que forjó sólidas alianzas con los grupos que se mueven a partir del cash y el acarreo. Hoy quiere salir del anonimato en busca de la candidatura de Morena para el gobierno de la CdMx, para el que desde 2002 ha trabajado, justo cuando Andrés Manuel López Obrador la gobernaba. Su influencia y tracción por el manejo de los millonarios recursos que el Presidente le confió para manejar le dan confianza para pelear el relevo de Claudia Sheinbaum.