GIC de Singapur también va con Becker

CUANDO POR ALLÁ de febrero se conoció que Daniel Becker alzó la mano para ir por Banamex, pocos lo tomaron con seriedad. Incluso fue objeto (y sigue siendo objeto) de ataques y críticas.

A la vuelta de casi un año de estar armando un grupo de inversionistas, y cuando la venta de Citi se enfila a la recta final, el dueño de Mifel aparece como el mejor pertrechado para lograr su objetivo.

Su contendiente, Germán Larrea, en efecto aparece como un rival de cuidado, donde su principal fuerza radica en la poderosa capitalización con cuenta: es el segundo hombre más rico de México.

La oferta de este grupo, el de Larrea, se circunscribe a la fortuna de tres hombres claves: el propio Larrea, Carlos Slim y Antonio del Valle Ruiz, y más abajo su primo, Jorge Rojas, y su socio, Alonso de Garay.

Si ese grupo gana, el presidente Andrés Manuel López Obrador atestiguará que el Banco Nacional de México, la joya de la corona del sistema bancario, pasará al control de los dos hombres más ricos del país.

La propuesta de Becker y su Banca Mifel es una combinación de fondeo internacional y capital nacional, donde el primero equivale al 55% de los recursos y el segundo el restante 45%.

Este último componente es crucial: en las últimas semanas Becker ha estado efectuando roadshows, tanto en México como en el extranjero. Su oferta incluye a cerca de 50 inversionistas nacionales.

Daniel Becker (Ilustración de Nelly Vega)

Ya hemos mencionado aquí el grupo de Moisés El-Mann, a Enrique y Agustín Coppel Luken de BanCoppel y a Alberto Torrado del Grupo Alsea, amén de algunos actuales consejeros regionales de Banamex.

El fondeo internacional proviene de BlackRock de Larry Fink, seguido de Apollo Global que comanda Marc Rowan, el fondo soberano de Abu Dhabi ADIA que lidera Mohamed bin Zayed Al Nahyan y el fondo Advent que preside Peter Brooke.

Pero también incluya al fondo soberano de Singapur GIC, que encabeza Lim Chow Kiat. Se trata de un viejo conocido en México: en 2019, junto con la constructora española Abertis, adquirió a Goldman Sachs la Red de Carreteras de Occidente.

Ahora mismo GIC aparece como uno de los principales interesados en invertir en el Corredor Transístmico de Oaxaca, donde se proyecta la construcción de unos diez parques industriales.

Vamos a ver si este trabuco integrado por GIC, BlackRock, ADIA, Apollo y Advent le alcanza a Becker para superar la profundidad de las carteras de Larrea, Slim y Del Valle.

Ken Salazar (Ilustración de Nelly Vega)

LE REFERÍ LA molestia y preocupación provocada al interior de la Embajada norteamericana, que dirige Ken Salazar, por los desmanes de Júpiter López Ruiz, un juez de control de la CDMX. Y es que no son pocos los actores relevantes estadounidenses los que han puesto el grito en el cielo ante el secuestro, disfrazado de providencias precautorias penales, de la farmacéutica Somar, que iba a venderse y que pertenece a miles de inversionistas aglutinados en torno a Advent International, fondo que lleva 26 años invirtiendo en México y genera unos 10 mil empleos. En los pasillos del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx nadie se asusta con facilidad ante la impericia técnica y los atropellos a los derechos de las personas que emanan de las propias resoluciones judiciales. Pero dicen que el engendro precautorio de Júpiter es serio contendiente a la abominación judicial del sexenio, ya que en el asunto más mercantil de todos, la venta de Gayosso, la facción que apoya ha convertido las providencias precautorias en un arma extorsiva. De lo que cada vez hay menos dudas es que puede resultar en la más costosa de las tropelías judiciales, ya que la tozudez con la que el juez se ha negado a informar a las empresas embargadas, no solo los argumentos y fundamentos, sino el alcance de lo embargado, ha implicado la decadencia de la función jurisdiccional en el expediente, en las que van firmadas de puño y letra por su señoría y con sello del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, que comanda Rafael Guerra. Como se esperaba, se encendieron focos rojos en Washington, pues el ilegal y abusivo actuar de Júpiter empieza a ser interpretado por los tomadores de decisiones como dato de prueba de la extinción del Estado de derecho mexicano, empezando por el gobierno de la CDMX de Claudia Sheinbaum. Además de la Embajada norteamericana súmele al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a cargo de Gina Raimondo, a la lista de actores que siguen con seria preocupación este asunto y se encuentran a días, si no es que a horas, de anunciar acciones que podrían resultar demoledoras para una parte de la economía.

UNIFIN INFORMÓ AYER que en aras de proteger los intereses del público inversionista, de accionistas minoritarios, de acreedores y de otros grupos de interés, no publicaría la información trimestral. Asimismo, para preservar el valor e información actualizada de la compañía y evitar confusiones en el público en relación con el procedimiento concursal en el que está inmerso. La sociedad anónima bursátil que preside Rodrigo Lebois reiteró en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, que continúa llevando a cabo negociaciones proactivas con el conjunto de acreedores y con posibles fuentes de financiamiento. Unifin, que dirige Sergio Camacho, está negociando un Crédito en Posesión del Deudor (DIP) de aproximadamente unos 100 millones de dólares para salir de este proceso.

José Luis Cervantes Martínez (Ilustración de Nelly Vega)

LUEGO DE SER inhabilitada por el gobierno de Zapopan por un desfalco de 30 millones de pesos al Hospital Civil de Guadalajara, Intec Medios de Pago se coloca nuevamente en el ojo público debido a su inexplicable contratación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde manda José Luis Cervantes Martínez. Se va a encargar de los monederos electrónicos para adquirir gasolina, mismo servicio que le provocó perder permisos ante el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, que le retiró las autorizaciones necesarias justamente por ordeñas de saldo en plásticos dedicados a los combustibles. Tampoco quedan de lado las denuncias penales contra el director, Héctor Anaya, que implican robo y fraude. ¿Se indagará el razonamiento para contratarla?

Rafael Marín Mollinedo (Ilustración de Nelly Vega)

RAFAEL MARÍN MOLLINEDO será el nuevo director de la Agencia Nacional de Aduanas, en sustitución de Horacio Duarte. Tras un mes de que esa posición estuviera acéfala, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a esa organismo estratégico a su entrañable amigo. Marín Mollinedo dejará a su vez en manos del vicealmirante de la Secretaría de la Marina, Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, la dirección del proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).