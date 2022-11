No es la energía, es la integración regional

CON EL RESULTADO de las elecciones de medio camino en Estados Unidos, la presión externa sobre Andrés Manuel López Obrador será menor y le permitirá tener más margen para decidir a su sucesor.

La lucha entre republicanos y demócratas por el control del Senado y la Cámara de Representantes, supone que la disputa se va a centrar en la política interna y en el desempeño del gobierno de Joe Biden.

Sin embargo, López Obrador y el gobierno de la 4T han tenido la gran habilidad de unir, en su contra, a los partidos políticos de Estados Unidos y a los grupos más radicales de ese país.

La razón del malestar es el incumplimiento del TMEC en varios rubros, sobre todo el energético, la falta de seguridad transfronteriza, el tráfico de drogas, los feminicidios y el nivel de la violencia en México.

Durante las próximas semanas, y hasta que termine el año, el Secretario de Estado, Antony Blinken, y la Representante Comercial, Katherine Tai, van a presionar a Raquel Buenrostro y a Rocío Nahle.

Los estadounidenses no quitarán el dedo del renglón para obligar a México a que respete los compromisos en materia de inversión en energía dentro del nuevo tratado comercial de Norteamérica.

La administración Biden y un buen número de senadores y congresistas, creen que López Obrador, Buenrostro y Nahle se están pasando por el arco del triunfo el cumplimiento del pacto trinacional.

Buenrostro, Nahle y el canciller Marcelo Ebrard, deben dejar de “hacer tiempo”, no olvidar que hay un problema en la interpretación de los capítulos de inversión y energía en el TMEC y cumplir los compromisos.

Aunque persista el enfrentamiento de republicanos y demócratas por las elecciones, el régimen de la 4T también está siendo cuestionado por el gobierno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En lo único que están complacidos es en el papelón que ha hecho el presidente de México respecto a los inmigrantes de Centro y Sudamérica, el Caribe, África y hasta de Asia.

López Obrador ha sido un fiel y feroz guardián para frenar en la frontera sur de México la entrada de inmigrantes al país, como demandó primero Donald Trump y luego Joe Biden.

Pero una vez que se resuelva la elección intermedia y se integre el nuevo Congreso, republicanos y demócratas van a presionar lo que queda del gobierno de López Obrador en dos temas fundamentales.

El primero es la integración económica de Norteamérica, impulsada por el republicano George Bush padre, en el sexenio de Carlos Salinas, y el demócrata Bill Clinton, en el gobierno de Ernesto Zedillo.

George Bush (Ilustración de Nelly Vega)

El segundo es la seguridad: el gobierno de México debe garantizar la disminución de feminicidios en el país, combatir a los delincuentes y dejarse de la política de abrazos y cero balazos.

Sin una verdadera política de seguridad no se podrá propiciar un mayor clima de confianza a la inversión y a la generación de empleo, sobre todo de empresas de Norteamérica.

El dilema es cumplir o no cumplir la ley y la palabra empeñada y firmada con los socios comerciales. Un panel implica una sanción a las exportaciones nacionales hasta por 40 mil millones de dólares.

Pero ese no es el punto: el punto es construir un futuro regional que dé confianza y certeza para crear inversión que garantice mejor calidad de vida para todos: mexicanos, estadounidenses y canadienses.

Valentín Diez Morodo (Ilustración de Nelly Vega)

PUES CON LA novedad de que Valentín Diez Morodo se convirtió en el accionista mayoritario del famoso hotel Villa Magna de Madrid. El exdueño de Grupo Modelo compró hace alrededor de un mes la participación de Fernando Chico Pardo y sus hijos Andrés y Felipe Chico Hernández. La familia se había hecho del control, antes, de RLH Properties, vehículo financiero que creó Allen Sanguinés, quien hace cuatro años protagonizó la que se ha considerado la compra más cuantiosa de una propiedad hotelera en la capital de España: precisamente el Villa Magna, en 210 millones de euros. No sabemos si la incursión de Diez Morodo incluya los hoteles One & Only Mandarina en Nayarit y el Four Seasons de la CdMx.

Y YA QUE hablamos de mexicanos en España, otro que cambió su residencia es Francisco Gil Díaz. No es reciente, pero tampoco era muy pública que digamos. El exsecretario de Hacienda ya no se sentía cómodo en la CdMx y el país. El acoso de la 4T a su hijo, Gonzalo Gil White, que aunque reside en uno de los distritos más lujosos de Miami, lo perseguía a todos lados. El fundador de Oro Negro tiene varios pendientes con la justicia federal y local por un presunto fraude a tenedores de bonos. Él a su vez tiene demandado a Pemex, que dirige Octavio Romero, y al Estado mexicano. Gil Díaz se une a Enrique Peña, Carlos Salinas y a Felipe Calderón, que cambiaron de aires a la madre patria.

HABLANDO DE AUTORIDADES locales, el pleito de Advent International, que comanda Daniel Martínez-Valle, y Servicios Funerarios GG, que capitanea Carlos Peña, por el caso de la venta de Gayosso, escaló a lo penal con una ayudadita de la Fiscalía de Investigación Estratégica en Delitos Financieros de la CdMx y la Unidad de Gestión 12 del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, instancias que no debieron involucrarse en un asunto que era 100% civil. Por lo que se ve, la parte que argumenta que fue defraudada trae buenos abogados penalistas y con conexiones de buen nivel en la fiscalía a cargo de Ernestina Godoy, cuyo papel ya es francamente lamentable en varios casos que trae y que se hicieron virales.

Bernardo González (Ilustración de Nelly Vega)

ESTA SEMANA TENDRÁ lugar el evento que celebra los 25 años de la industria de las administradoras de fondos para el retiro. Se dará a conocer el final del periodo de Bernardo González como presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), luego de cuatro años de una destacada labor de representación. Sacó adelante la reforma al sistema de pensiones que salió en consenso con todos los actores del sector y con el gobierno federal para resolver el rezago en las tasas de reemplazo para los futuros jubilados. Asimismo logró la aceptación de la Amafore en la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial. Tras cumplir con esta encomienda, González se dedicará a otros proyectos dentro del sector financiero.

Bob Chapek (Ilustración de Nelly Vega)

TODA LA INDUSTRIA de televisión y plataformas están sorprendidas con la investigación de concentraciones indebidas que la semana pasada anunció la Unidad de Competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Javier Juárez Mójica. Las empresas se preguntan sobre quiénes va el regulador, lo que no se sabrá en meses. Los únicos que están libres de toda sospecha son los de TelevisaUnivision y su plataforma Vix, de Emilio Azcárraga, que en octubre del año pasado obtuvieron su autorización de concentración de parte de ese instituto. No sucede lo mismo con los gigantes Netflix de Reed Hastings, Amazon Prime de Jeff Bezos y Disney que dirige Bob Chapek.