Cabeza de Vaca quema naves vs Américo

A SIETE DÍAS de que entregue el Estado de Tamaulipas, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca mueve piezas en el sistema judicial federal y local para evitar la llegada de su sucesor Américo Villarreal.

Éste deberá sortear todavía una discusión de la Sala Superior del Tribunal Electoral para validar su victoria y, además, un par de intentos reales por liberarle órdenes de aprehensión.

Como dijimos ayer, el magistrado Reyes Rodríguez cabildea con sus compañeros de pleno la posibilidad de que se anule la elección. De hecho, el equipo legal de Villarreal tiene confirmado que la investigación sobre posibles vínculos del crimen organizado en los pasados comicios se ordenó y se pagó desde la ponencia del presidente Rodríguez.

Del lado de la persecución judicial, documentos a los que tuvimos acceso revelan que apenas el 5 de septiembre surtió efectos una reconfiguración del sistema de justicia penal en Tamaulipas.

Con él, los jueces de control adscritos a la primera región, con sede en la capital Ciudad Victoria, fueron removidos de su posición para ser enviados hasta la frontera, en específico a Matamoros.

La razón del enroque fue que los juzgadores Rosa María Rodulfo y Christian Osiris Hernández se negaron, por falta de elementos, a liberar órdenes de aprehensión contra familiares y colaboradores de Américo.

Tanto las acciones penales como la posterior remoción fueron impulsadas también desde el despacho del todavía mandatario García Cabeza de Vaca.

LO MEJOR QUE le pudo pasar a Felipe Calderón fue que la Federación Internacional del Automóvil lo fichara como cabeza de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Mantener un exilio involuntario en tiempos de la 4T es lo mejor, sobre todo trabajando en algo que le apasione a uno. Es el caso del ex Presidente, quien gusta de las carreras de autos y quien prácticamente cambió su residencia a Madrid porque sus nuevas tareas lo mantienen entre España, Dubái y los Emiratos Árabes, donde las distancias son cinco horas promedio de vuelo y no casi un día si se tuviera que trasladar desde México. Además España se convirtió ya en el nuevo destino de las inversiones de los mexicanos, como Luis y Mauricio Amodío, de Grupo CAABSA, en cuyo yate anclado en Mónaco celebraron apenas en mayo la victoria de la F1 del Checo Pérez.

MANLIO Y SUS dos caras. En efecto, el sonorense Beltrones trae un doble juego: por un lado se muestra como un feroz crítico de la gestión de Alejandro Alito Moreno, se suma a la corriente de los que lo quieren tirar de la presidencia del PRI y va contra su iniciativa de mantener al Ejército en las calles hasta el 2028, pero por otro lado maneja a sus dos principales operadores, ambos, cercanísimos al propio Alito. Manuel Añorve, que no da paso sin la instrucción de su mentor político Manlio Fabio y que se sumó al proyecto de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador de militarización, y Willy Ochoa, quien el mismo Alito recién lo hizo Secretario de Planeación y Estrategia del CEN del PRI. Entonces, ¿de qué lado juega el ex gobernador, ex diputado y ex senador?

¡NO ME AYUDES compadre! Así le mandaron decir de Palacio Nacional al embajador de México en España y ex gobernador priísta de Sinaloa, Quirino Ordaz. Y es que su tuit del martes en el que exhortaba al senador priísta Mario Zamora lo único que hizo fue que éste reconsiderara su voto simplemente para llevarle la contraria, voto con el cual Morena y el gobierno de la 4T no lograron su cometido. Zamora no puede ver a Quirino ni en pintura y éste no tenía necesidad de presionarlo, pues el economista ya había sido convencido por sus padrinos políticos, José Antonio Meade y Luis Videgaray, de que acompañara la iniciativa. Recuerde que Zamora era parte del equipo económico de los ex secretarios de Hacienda.

DICEN QUE EL secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya se está empezando a convencer de que no será el candidato de Morena a la grande en el 2024. Que ya se dio cuenta que lo están usando de comparsa y está decepcionado. Por el contrario, la Jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, va agarrando cada vez más posiciones con el apoyo de aliados estratégicos. Dos son los ya ex funcionarios de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra y Alfonso Romo. Tanto el que fuera consejero Jurídico como el que ocupó la Jefatura de Asesores de Andrés Manuel López Obrador están operando a todo lo que dan en favor de Sheinbaum con el sector empresarial, particularmente el de Monterrey.

EN EL INFONAVIT se preguntan quién le tendió la cama a la Contralora General, Laura Méndez. La funcionaria está renunciando “por motivos de salud”. Lo curioso es que lo hace justo cuando hay una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales donde se mandata entregar unos correos electrónicos de Méndez. El emplazamiento tiene su origen en una denuncia anónima que le llegó al secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se denuncian excesos y tropelías de la administración de Carlos Martínez. La contralora es una de las más cercanas colaboradoras del titular del Infonavit.

NO, ANUAR AZAR no toma ninguna decisión en la conformación de la alianza que PRI, PAN y PRD están trabajando para llegar con un candidato de unidad a la elección de gobernador en el Estado de México el año próximo. De hecho el presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, está molesto con su presidente local. Las decisiones en la integración de la alianza las encabeza el diputado Enrique Vargas, quien lidera las encuestas por el PAN, junto con Cortés. Ambos están negociando los detalles con el gobernador Alfredo del Mazo Maza, que como informamos, está muy echado para delante con la iniciativa.

DERECHO DE RÉPLICA

Sr. Director

Con relación a la columna La Cuarta Transformación publicada el 2 de septiembre quiero aclarar que el proyecto de resolución relacionado al proceso electoral para la gubernatura de Tamaulipas será sometido a la deliberación del pleno de la Sala Superior del TEPJF por la magistratura correspondiente en los próximos días por lo que las afirmaciones relacionadas con el presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, son incorrectas.

Atentamente

José Luis Alcudia Goya

Director General de Comunicación Social TEPJF