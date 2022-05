AL DAR EL banderazo de salida en la sucesión presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no solo provocó que sus “corcholatas” se alboroten, se den golpes debajo de la mesa y empiecen a tejer alianzas.

Andrés Manuel López Obrador (Ilustración de Nelly Vega)

También empujó a los grupos empresariales del país a reactivar con mayor énfasis una movilización nacional para buscar ganar posiciones estratégicas en “la madre de todas las batallas”: la elección del 2024.

Alejandro Moreno, Alejandro Murat, Enrique de la Madrid, Gustavo de Hoyos, Ricardo Anaya, José Ángel Gurría, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Enrique Alfaro, Samuel García, Luis Donaldo Colosio Riojas y hasta Carlos Loret de Mola, están en el ánimo de los grupos que buscan detener la destrucción de las instituciones y recuperar el Estado de derecho.

Los empresarios, aliados con académicos y líderes sociales, saben que el proceso electoral del 2024 “es la última llamada” para detener, de entrada, desde el Congreso, y se logra, desde la Presidencia, las locuras de los promotores de la 4T.

La batalla es para devolverle al país las vías de acceso a los mercados internacionales de capital, de comercio y de cooperación en materia de energías limpias; infraestructura de salud; normalidad institucional en elecciones; competencia económica; regulación energética; telecomunicaciones; infraestructura carretera, ferroviaria, aérea y portuaria; aduanas, y sectores industriales y de servicios.

En resumen: rescatar la competitividad económica, la seguridad jurídica y el combate a la desigualdad social.

Durante la 4T, la mayor parte de las células empresariales siguen trabajando de manera independiente, otras se vincularon a los organismos empresariales y muchas están cobijadas en Va por México con dos objetivos muy claros: ganar el Congreso y tener un candidato de unidad a la Presidencia de la República.

Hoy la movilidad empresarial en la política está más fuerte y activa que nunca, aunque algunos cooptados por los candidatos de Morena en los estados. Sin embargo, la mayoría trabajan para oponerse a un gobierno que desmantela una incipiente democracia, sistema de partidos, economía de mercado y convenios comerciales de México con el mundo.

En la empresa privada grande, mediana y chica, nacional y extranjera, están conscientes que el gobierno de López Obrador camina en sentido inverso a nuestros principales socios comerciales de Norteamérica, Europa y Asia. Y más bien ve hacia Cuba, Nicaragua, Venezuela y Rusia.

Los grupos empresariales han sido en buena medida quienes presionaron al PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) para las alianzas en candidaturas comunes al Congreso y fueron los opositores a la Reforma Energética y ahora a la Reforma Electoral, sobre todo a la desaparición del INE.

Además de los presidentes de los partidos políticos de oposición y de los dirigentes y expresidentes de organismos empresariales, participan en este esfuerzo personalidades como:

José Antonio Fernández Carvajal, Antonio del Valle Ruiz, Claudio X. González Laporte, Alejandro Martí, Eloy S. Vallina Lagüera, Héctor Hernández Pons Torres, Alejandro Ramírez Magaña, Valentín Diez Morodo, Sergio Argüelles González, José Ramón Elizondo, Isaac Chertorivski, Carlos Chavero, Eduardo de la Fuente, Carlos Sánchez, Gustavo de la Serna, Jorge Alegría, Javier de Uriarte y José Tena.

Asimismo, Enrique Krauze, Margarita Zavala, Cecilia Soto, Patricia Mercado, Demetrio Sodi de la Tijera, Macario Schettino, Luis Carlos Ugalde y José Woldenberg, entre muchos más.

Ricardo Torres Muela (Ilustración de Nelly Vega)

FUERON TRES GOLPES certeros en menos de 48 horas los que sellaron la salida, ahora sí ya, de Víctor Hernández de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), misma que se oficializa hoy. La carta del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo que lidera José Alfredo Covarrubias, enviada el jueves al secretario Jorge Arganis, haciéndose eco de la carta-denuncia que horas antes hizo la Federación Internacional del Transporte Aéreo, en donde coinciden con las fallas y falta de capacitación de los controladores mexicanos, y en la que el sindicato agrega el clima de terrorismo laboral fomentado por Hernández; la reunión del sábado a las 10 de la mañana convocada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en la que estuvieron representantes del mismo Seneam, de la Agencia Federal de Aviación Civil que dirige Carlos Antonio Rodríguez Munguía, de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional que representa aquí Cuitláhuac Gutiérrez, del Colegio de Pilotos que preside Heriberto Salazar, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a cargo de Carlos Morán y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México que encabeza Humberto Gual, en la que se confirmó todo el malestar existente por la operación del Seneam; y la puntilla fue el reciente incidente del sábado 7 de mayo a las 20:50 horas en la que se ve y oye que le dan la instrucción a un avión de Volaris, dirigida por Enrique Beltranena, que aterrice en la misma pista donde está otro avión de la misma compañía a punto de despegar, lo que hace que el primero se vuelva a elevar casi a punto de tocar tierra. Esa fue la gota que derramó el vaso. El nuevo director del Seneam apunta a ser Ricardo Torres Muela, nombre que aquí le adelanté hace más de un mes. Es un controlador aéreo con 40 años de experiencia que fue en el sexenio pasado director de Tránsito Aéreo del Seneam.

Breno Lorenzo Madero Salmerón (Ilustración de Nelly Vega)

NO HACE MUCHO le comenté que la 4T posicionó a Agroasemex como la nueva aseguradora del gobierno, a imagen y semejanza de la Aseguradora Hidalgo o Asemex, pero mucho más chafa porque no cumplen con sus compromisos y sus reaseguros no son nada transparentes. Aún así en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador a la intermediaria que dirige Breno Lorenzo Madero Salmerón le han asignado contratos la propia Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O, la Secretaría de Infraestructura de Jorge Arganis, la Defensa Nacional de Luis Cresencio Sandoval, la Guardia Nacional de Luis Rodríguez Bucio, el Infonavit de Carlos Martínez, Fonatur de Javier May, Fovissste de Agustín Rodríguez, Cenegas de Abraham Alipi y Conagua de Germán Martínez.

¿QUÉ LE DEBE el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, a la jueza María Concepción Martín Argumosa? Es todo un caso y aquí ya se lo habíamos referido. Hace unos días ordenó a un banco fiduciario pagar 19 millones de dólares a una empresa que quebró en 2016, que rentó y perdió una plataforma que da servicio a Pemex y que debe a un conjunto de acreedores. De ella ya le hemos platicado múltiples ocasiones. Se trata de Trese, de Ricardo Alfredo Silva Padilla, compañía a la que Martín Argumosa sigue beneficiando y por la que ya tiene al menos quejas en la Judicatura, instancia que sigue protegiéndola.

Ricardo Añorve (Ilustración de Nelly Vega)

SG GROUP LA vio muy difícil como todo el sector restaurantero por el golpe de la pandemia de Covid-19. Fueron dos años de terror en los que el equipo de Ricardo Añorve como pudo mantuvo la planta laboral. El año pasado con mucho esfuerzo lograron abrir tres nuevos puntos. Cerraron 2021 con 40 sucursales en 13 ciudades del país. Pero lo interesante es que en este 2022 van por la apertura de 14 unidades más e incorporarán tres nuevos conceptos de alto nivel: Holsteins en CdMx; Cervo en Mérida, Culiacán y CdMx, y Prime SteakClub en Cancún y Nuevo Vallarta. Apunte cinco Sonora Prime, dos Parrilla Urbana y un Sonora Grill.

HENRY ES UNA academia de tecnología que se propuso hace dos años insertar a los estudiantes de América Latina en el entorno laboral inmediatamente. La demanda por trabajos en tecnología no para de crecer y se espera que para 2025 haya 10 millones de vacantes de las que cinco millones estarán en México. Henry, que fundó Martín Borchardt, ofrece dos carreras intensivas, cortas y de rápida inserción laboral: Desarrollo Full Strack y Data Science. La plataforma de estudio es 100% digital. Henry acaba de cerrar su Serie A de 10 millones de dólares. Algunos graduados trabajan ya para Kavak, Globant, Accenture y Mercado Libre.