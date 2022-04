Zaldívar para rato

LA VERSIÓN SALIÓ en las últimas horas de la Secretaría de Gobernación: Alejandro Gertz Manero habría aceptado entregar su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR).

El controvertido funcionario estaría en el puesto hasta fin de mes y se iría como cónsul a algún país. A cambio habría pedido inmunidad patrimonial y política: que no se metan con sus propiedades y se olviden de él.

Pero, ¿damos por buenos los dichos de Adán Augusto López, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó operar el voto de los ministros a favor de la constitucionalidad de su Ley de la Industria Eléctrica y a quien le pidió, también, conseguir los suficientes votos de la oposición para pasar su Reforma Energética?

En ambos casos el ex gobernador tabasqueño le quedó a deber al inquilino de Palacio Nacional, quien una vez más le encargó otra responsabilidad: operar la salida de Gertz Manero, quien, supuestamente, accedió a irse.

Pero más allá de que el fiscal cumpla su palabra, lo que es un hecho es que ya es insostenible, tanto por los escasos resultados que ha dado en temas de importancia para la seguridad y procuración de justicia, como por la animadversión que provoca en el gabinete.

Nadie lo quiere: está enfrentado con el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; no lo ve bien el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; tampoco lo traga la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ni siquiera el mismo Adán Augusto.

Éste, el secretario de Gobernación, y hasta la Jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, le perdieron también la confianza. Y es que en los dos casos les abrió sendas carpetas de investigación.

Arturo Zaldívar (Ilustración de Nelly Vega)

Las versiones que salen del Palacio de Covián apuntan al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, como el eventual nuevo Fiscal General de la República.

El jurista tendría que renunciar ya y tomar la FGR en calidad de encargado del despacho durante los dos próximos años. Solo así salvaría la prohibición legal que existe de asumir el puesto como titular.

Es una jugada de varias bandas la que estaría haciendo López Obrador: se quita de encima la carga de Gertz y deja en su lugar para lo que resta de su sexenio a quien le ha demostrado lealtad y seguridad de que nunca actuará en su contra.

Paralelamente, Zaldívar abre con ocho meses de anticipación la baraja para que el Presidente nombre a otro ministro, el cuarto en tres años, de su entera confianza.

Cumplidos los dos años del encargo del despacho, ya en la recta final de su gobierno, López Obrador podrá nombrar a Zaldívar Lelo de Larrea formalmente titular de la Fiscalía, quien a partir de entonces tendrá por delante un periodo de nueve años.

Con este movimiento el tabasqueño no solo blindará su gobierno, sino que le alcanzaría para blindar el de su sustituto, claro, si es que Morena lograra retener la Presidencia a partir del 2024.

Adán Augusto López (Ilustración de Nelly Vega)

OTRO ENCARGO PARA el multicitado secretario de Gobernación es encontrar un comprador para Radiópolis, ante la retirada ya de Grupo Prisa. La empresa española está en la etapa final de un arreglo definitivo con Grupo Coral, de Miguel Alemán Magnani. Al consorcio de Joseph Oughourlian lo que le interesa es librarse del pago del litigio, el cual ronda los 20 millones de dólares. Una vez saldado, los ibéricos estarían en posibilidad de ceder a un tercero su participación de 50%. Ahí es donde los oficios de Adán Augusto López entrarían una vez más en acción: convencer a un tercero para que tome el control. El secretario anda pastoreando a más de un radiodifusor para que tome el grupo.

Javier May (Ilustración de Nelly Vega)

JAVIER MAY SIGUE buscando hasta por debajo de las piedras supuestos fraudes de su antecesor Rogelio Jiménez Pons en el proyecto Tren Maya. Independientemente de que ya corrió a más de cien trabajadores, no recibe a ningún empresario turistero de Cancún y frenó el de por sí lento avance de la construcción, el nuevo director del Fonatur acaba de cancelar la venta de otras 50 hectáreas en Baja California Sur. El comprador era el Grupo Salinas de Ricardo Salinas, que planeaba hacer el desarrollo inmobiliario Golden Beach Loreto. La operación se había liquidado el 25 de febrero pasado. Pero llegó May y sus fobias.

Claudia Sheinbaum (Ilustración de Nelly Vega)

FINALMENTE ALFA PROVEEDORES fue la ganadora de la estación Observatorio que licitó el gobierno de la CdMx, que encabeza Claudia Sheinbaum. Nos referimos a uno de los componentes finales del Tren Interurbano México-Toluca, proyecto insignia de Enrique Peña. El grupo de José Abed se lo llevó tras ofertar mil 574 millones de pesos, la segunda propuesta más baja de las cinco que recibió la Secretaría de Obras y Servicios, a cargo de Jesús Esteva. Quedaron en el camino Gami de Manuel Muñozcano, Jaguar de Moisés Zecua, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir y San Cayetano de Carlos Eduardo Luna Mora.

CFE DISTRIBUCIÓN, QUE dirige Guillermo Nevares, ya prepara la compra anual de medidores de luz. Ahora la empresa que comanda Manuel Bartlett va por otros tres millones de medidores y su principal reto será adquirirlos todavía con más descuento que el año pasado. Y es que en los últimos 12 meses estos dispositivos se han encarecido 40% porque los costos de los chips, acero, cobre y plástico, que representan alrededor del 50% de su costo, también se han ido hasta las nubes. Este concurso puede rondar los 2 mil 500 millones de pesos. IUSA, Conymed, Waison y Electrometer compitieron en 2021. Se volverán a encontrar.

TV AZTECA Y Estrella Media anunciaron una sociedad para la creación de contenidos y programación en español para Estados Unidos y México. El objetivo será llevar conjuntamente más de 600 horas de programas originales a las grandes audiencias de estos países. Esta alianza es resultado del impulso a la capacidad innovadora de TV Azteca y a la visión de futuro que empuja Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Grupo Salinas. Estrella Media es uno de los mayores productores de contenido de video y audio en español de Estados Unidos para distribución multiplataforma en todo el mundo.