Palo a Slim

EL PROYECTO que discutirán hoy en el pleno los cinco comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para autorizar a Claro Video dar servicios de televisión restringida, es negativo.

No se descarta que Adolfo Cuevas, Javier Juárez, Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Ramiro Camacho emitan votos diferenciados, pero al final la resolución sería congruente con los dictámenes técnicos del regulador.

Lo que sí sería muy preocupante y grave es que los comisionados le compraran a los directivos de América Móvil el cuento de que buscarán dialogar con la Representación Comercial de Estados Unidos.

Primero, porque la oficina de Katherine Tai en todo caso tendría que hablar con la Secretaría de Economía, que representa Tatiana Clouthier, y con el mismo IFT, que son las autoridades mexicanas relevantes.

Carlos Slim Helú (Ilustración de Nelly Vega)

Segundo, porque es evidente que Tai y los suyos saben cuál es el compromiso que México incumpliría del T-MEC si los reguladores mexicanos se someten a los deseos de la empresa de Carlos Slim Helú.

No se trata de que la Oficina de la Representación Comercial del gobierno de Joe Biden entienda cuáles son los precios de determinados servicios aquí o en Estados Unidos.

Sobre los ocho mil millones de pesos que Carlos Slim Domit prometió ayer como inversión si el regulador le aprueba a Claro Video dar televisión, los comisionados no pueden darse el lujo de que se los “chamaqueen”.

El historial de inversiones de América Móvi le precede: siempre invierte por debajo de los montos que ofrece y también siempre invierte menos que sus competidores, en proporción a los ingresos que obtiene.

La OCDE ha documentado sistemáticamente, y lo ha señalado de manera crítica, que el operador que dirige Daniel Haaj lleva años invirtiendo menos en México que operadores similares en otros países.

Peor aún, los números indican que en proporción a sus ingresos, América Móvil ha optado por hacer un mayor esfuerzo de inversión en los demás países latinoamericanos donde está presente, que en México.

Como señaló el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, los comisionados no deberían enredarse revisando las presuntas bondades de un proyecto que desde el punto de vista legal es claramente improcedente.

Ese es el tema central: si los comisionados están dispuestos a distraerse en una discusión en torno a un intento de América Móvil de entrar al mercado de televisión a través de un vehículo cuestionable.

Con Claro Video, a todas luces se tiene la clara implicación de que se busca darle la vuelta a las limitaciones legales que hoy en día pesan sobre el agente preponderante de los Slim y todas sus filiales.

MónicacAspe (Ilustración de Nelly Vega)

HOY POR CIERTO presentará sus resultados financieros AT&T. La compañía ha dejado mucho qué desear sobre su desempeño en México, cosa que ayer les restregó Carlos Slim Domit en la conferencia de prensa que ofreció: “AT&T se ha enfocado en gestionar con reguladores y medios de prensa con argumentos que justifican su incapacidad, protegiendo sus ineficiencias. Por eso tanto ellos como Telefónica están saliendo de muchos países”. Y no está muy equivocado el primogénito de Carlos Slim Helú. AT&T no le ha podido encontrar la cuadratura a México. En seis años han desfilado cuatro directores: Thaddeus Arroyo, Kelly King, Laurent Therivel y ahora Mónica Aspe. Hay quien dice que la situación aquí, donde no han podido neutralizar al preponderante, o sea América Móvil, le costó el puesto el año pasado al CEO mundial, Randall Stephenson, presionado por el fondo Elliott Management. “Trajo (AT&T) nuevos directores y designó funcionarios mediocres en lugar de atender su infraestructura, clientes y mercado”, remarcó Slim Domit. A ver si hoy el operador estadounidense dice algo.

HOY AL FILO del medio día Francisco Cervantes se registrará como candidato para contender por la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Se espera que mañana o a más tardar el viernes, que es cuando se cierra el periodo, se apunte Bosco de la Vega. No se ve en el horizonte a un tercer aspirante, con todo y que al interior del Consejo Mexicano de Negocios se intentó convencer a Juan Cortina Gallardo, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Ayer por cierto Carlos Salazar afirmó en un encuentro virtual con mujeres empresarias que llegaba al final de su gestión “enormemente desgastado”. Pues sí, aguantarle el paso a Andrés Manuel López Obrador no debe ser nada fácil. “Esta semana ya se están registrando los aspirantes a ser presidente del CCE, gracias a Dios para mí”.

Margarita Ríos-Farjat (Ilustración de Nelly Vega)

EN LA SUPREMA Corte está pendiente la aprobación del proyecto para resolver si los 40 inmuebles que se le atribuyen a Javier Duarte, con un valor cercano a mil millones de pesos, serán decomisados nuevamente. Si se aprueba la propuesta de la ministra Margarita Ríos-Farjat deberá ratificarse la sentencia con la que el ex gobernador de Veracruz se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si eso sucede, todas sus propiedades, algunas departamentos de lujo en la zona de Santa Fe, se conectarán de nuevo al proceso penal original, tal como lo solicitó el entonces jefe de la UIF, Santiago Nieto, a la instancia que preside Arturo Zaldívar.

Carlos Romero (Ilustración de Nelly Vega)

AHORA QUE LA Segunda Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la devolución que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a favor de Carmela Azcárraga Milmo no contemple los intereses, lo que reduce el monto de mil 25 millones a solo 338 millones de pesos, vaya antecedente negativo se le fija al SAT. Si ya de por sí la deficiente defensa de ese asunto había correspondido a ese mismo organismo, que encima de todo desoyó el fallo de la Corte que estableció la no devolución de los impuestos a la quejosa. El entonces procurador fiscal, Carlos Romero, nunca fue notificado del caso de la hermana de Emilio Azcárraga Milmo, ni tampoco se le dio vista alguna.

EL PASADO 18 de marzo Andrés Manuel López Obrador presentó un décalogo de acciones para rescatar al sector de hidrocarburos. Destacó incrementar el aprovechamiento de gas extraído. Pero cuando en diciembre presentó las diez tareas prioritarias en Pemex, sorpresivamente omitió el tema. La razón es que Octavio Romero ha sido incapaz de cumplir con la instrucción presidencial de disminuir la quema de gas. En 2021 Pemex quemó 600 millones de pies cúbicos diarios, lo que implicó un daño patrimonial superior a los 4 mil 800 millones de pesos. Esta cifra se ha duplicado durante la gestión del ingeniero agrónomo.

LA COMISIÓN ECONÓMICA para América Latina y el Caribe estima que en el 2050 de cada 100 mexicanos 23 tendrán más de 60 años, un cambio demográfico retador para todo el sector salud. Por ello Sanulac Nutrición, que dirige Mario Sánchez, invertirá más de 40 millones de pesos este año y lanzará una nueva línea de suplementos alimenticios, enfocada en los adultos mayores con desnutrición. Este producto, que es líder en Francia, está diseñado para cubrir los déficits nutricionales en personas mayores con desnutrición severa, como resultado de cambios fisiológicos de la edad avanzada, o como consecuencia de diferentes patologías.