Negocio de la patada

SE ESTIMA QUE en la Liga MX, que comanda Mikel Arriola, operan unas 111 agencias de futbolistas, de las que diez tienen más de la mitad de los 475 jugadores que allí juegan. No todos tienen valor en el mercado.

Mikel Arriola. (Ilustración de Nelly Vega.)

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Promofut de Eduardo Hernández, representa a 76 jugadores con un valor de mercado total de 111.66 millones de dólares.

Su representado más caro es Edson Álvarez, del Ajax de Amsterdam, con un valor en el mercado de 19 millones de dólares. De entre los equipos nacionales tiene a doce jugadores de las Chivas.

Le sigue de cerca Elite Sports Management MX, de Manfredi Caleca, con 73 jugadores y un valor de mercado total de 82 millones. Su jugador más caro es Alan Pulido del Sporting Kansas City, con un valor de 8.97 millones. Tiene jugadores en Chivas, León y Atlas, siete en cada uno.

Con 62 jugadores y un valor de mercado total de 68.49 millones se encuentra PitzGroup, de Alejandro López. Diego Lainez del Real Betis, es su representado más valioso, con un valor de 8.97 millones de dólares. Tiene once jugadores del Xolos de Tijuana y seis del América.

Luego viene OnzeSports de Alfredo Rosales, con un valor de mercado total de 56.26 millones y 53 jugadores. El colombiano Mateus Uribe del Oporto es su jugador más caro, con un valor de 16.81 millones, seguido por Luis Romo del Cruz Azul, valuado en 11.21 millones.

Por número de jugadores, le sigue Icon Star dirigida por Mauricio García, con 43 futbolistas y un valor de mercado total de 7.79 millones de dólares.

Pero antes, por valor de mercado total, está Cantera Latina de Matías Bunge, con una valor de mercado total de 83.12 millones con solo 31 jugadores. Jesús, el “Tecatito”, Corona, del Oporto, es su representado más caro, con un valor de 33.63 millones.

El jugador más caro en la Liga Mx es el francés Florian Thauvin, quien llegó a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León como el jugador mejor valuado de América, con 30 millones de dólares.

Sin embargo, se ha devaluado cerca del 50% y ahora se cotiza en 15.83 millones y ya ni siquiera se encuentra entre los cinco jugadores más valiosos del continente.

TRAS DE QUE el juez Décimo Segundo de Distrito, Víctor Manuel Bravo Melgoza, les desechara desde el pasado mes de agosto la petición de concurso mercantil argumentando, entre otras cosas, que los estados financieros no estaban auditados, AlphaCredit se apresta a presentar nuevamente la solicitud, solo que ahora el prestamista que manejan al alimón Augusto Álvarez y José Luis Orozco lo hará con un plan de reestructura previo con sus tenedores de bonos. La financiera se ha dedicado en las últimas semanas a negociar con sus bondholders para alcanzar su respaldo. A ellos deben más de 700 millones de dólares. Algunos de esos tenedores son fondos como BlackRock, Morgan Stanley, Crédit Agricole, Schroeders y DoublLine. Este expediente urge resolverlo, pues ya hay recursos legales del Banco Interamericano de Desarrollo que encabeza Mauricio Claver, Credit Suisse que maneja Nicolás Troilett y Alloy que comanda Richard Vaughan.

José Luis Orozco. (Ilustración de Nelly Vega.)

DESDE QUE FUE vinculado a proceso, el 28 de julio del 2020, y hasta el 3 de noviembre pasado, Emilio Lozoya pasó un año, cuatro meses y seis días en libertad, de los cuales nueve meses y tres días han sido gracias a cinco prórrogas que le ha otorgado el juez, concediéndole una última de 14 días, y con la advertencia de que no otorgará una más, que vencerá el 18 de diciembre y un día antes como fecha de cierre de investigación complementaria. La defensa de Lozoya Austin había solicitado 60 días más, con lo que el exdirector de Pemex hubiera cumplido un año de tiempo acumulado de ampliaciones concedidas para que no se cierre la investigación complementaria. La cuenta quedará en casi diez meses. Asimismo, el juez dio un plazo de 24 horas para que la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, entregue todos los documentos del expediente a los que la defensa alega no haber tenido acceso.

Emilio Lozoya. (Ilustración de Nelly Vega.)

EL GOBIERNO DE la CdMx que comanda Claudia Sheinbaum no ha analizado todas las implicaciones de la contribución de 2% a las plataformas digitales especializadas en el envío de alimentos y otros productos. Además de desincentivar la innovación tecnológica, el virtual impuesto afectará a las pequeñas y medianas empresas, canibalizará otros gravámenes y no generará actividad económica adicional. Cada peso recaudado por la CdMx saldrá muy caro. Toda la cadena de valor, léase plataformas, repartidores y restaurantes, incluido hasta el SAT, terminarán perdiendo. La estimación es que por cada peso recaudado, la dependencia que comanda Raquel Buenrostro dejará de ingresar 1.40 pesos.