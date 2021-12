Arganis vs Nuño, otro golpeteo

AL INTERIOR DE la rebautizada Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se va cerrado el cerco en torno al subsecretario de Infrastructura, Jorge Nuño Lara.

El Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia tiene abierta una investigación contra Fernando Palma Soto, director Coordinador de Seguimiento a Títulos de Concesión.

El área de este servidor público, que viene del equipo del secretario de Hacienda Luis Videgaray, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, depende de la Dirección General de Desarrollo Carretero.

Se tiene conocimiento que junto con Nuño están operando contra su jefe, el secretario Jorge Arganis, quien a su vez hizo mancuerna con la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O para aislarlos.

Jorge Arganis. (Ilustración de Nelly Vega.)

A Palma se le identifica como gestor de influyentes concesionarias y se conoce que éstas le proporcionan todo tipo de facilidades para transportarse, hospedarse y manutención de asistentes y mensajeros.

El OIC ubicó a Palma como el enlace directo de Altor, el despacho de consultoría externo que Nuño tiene contratado para que lo asesore, y del que tanto Arganis como Ramírez de la O le pidieron desligarse.

Son los operadores de los dos paquetes de infraestructura que registran un avance de apenas 30% y habían diseñado el tercer paquete que paró en seco Hacienda y que ahora se está volviendo a rehacer.

Arganis, a quien más de uno ve fuera de la secretaría, ha ido acotando a su subsecretario de Infraestructura, quien virtualmente quedó neutralizado al haber perdido la interlocución con Ramírez de la O.

Nuño Lara se ganó la simpatía del presidente Andrés Manuel López Obrador gracias a la amistad que el tabasqueño trabó con su padre de mucho tiempo atrás.

Se trata del coronel de infantería Jorge Nuño Jiménez, quien estuvo al servicio del ex presidente Luis Echeverría 50 años. Sin embargo se ve difícil que esa cercanía le alcance para sustituir a su jefe Arganis.

En una de ésas y el que se va primero de la secretaría, por la que también ya puja es el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, es el propio Nuño.

SI BIEN LA Secretaría de Hacienda y su titular, Rogelio Ramírez de la O, no fueron las ventanillas correctas que tocó la CFE para hacerse de recursos para pagar indemnizaciones a los afectados de la contrarreforma eléctrica, la estrategia de los muchachos de Manuel Bartlett sigue en pie y muy avanzada. Le adelanto que la segunda empresa productiva del Estado mexicano ya está buscando esquemas para allegarse dinero fuera de su balance financiero, esto es, que no represente un endeudamiento para la dependencia. La CFE va a salir el año próximo a comprarle a privados su infraestructura para mejorar su estructura de generación y distribución de electricidad, fundamentalmente plantas de energías renovables y de ciclo combinado. Carlos Guevara Vega, el subdirector de Financiamiento y Coberturas será el funcionario responsable de ese ambicioso plan de la 4T.

MAÑANA ESTARÁN LOS del Consejo Mexicano de Negocios en Palacio Nacional. Comerán con Andrés Manuel López Obrador. La reunión forma parte de los dos encuentros habituales que este gremio sostiene con el Presidente, uno a mediados de año, regularmente en junio, y otro en diciembre. De los que asistirán apunte a Blanca Treviño, Claudio X. González, Valentín Diez Morodo, Alberto Torrado, Eduardo Tricio, Pablo Azcárraga, Juan Gallardo, Alejandro Ramírez, Emilio Azcárraga y por supuesto el presidente, Antonio del Valle Perochena. No hay tema particular, solo hablar en general de la agenda político-económica, cómo cierran el año los empresarios y las perspectivas para el 2022.

Valentín Diez Morodo. (Ilustración de Nelly Vega.)

DESDE MAYO LE informamos aquí que Constellation Brands había tomado la decisión de relocalizar su fallida planta de producción de cerveza que construiría en Mexicali en el estado de Veracruz. Ayer el tema volvió a cobrar vigencia por un despacho de The Wall Street Journal que confirma nuestra versión, haciendo eco de declaraciones que hizo el gobernador de esa entidad, Cuitláhuac García. El lugar exacto no se ha revelado. Nosotros en julio, es decir dos meses después, le comentamos que sería Coatzacoalcos. Habrá que ver lo que va a anunciar en breve Andrés Manuel López Obrador y los directivos de esa firma que lleva aquí Daniel Baima. Serán unos mil 300 millones de dólares los que se invertirán.

Daniel Baima (Ilustración de Nelly Vega.)

LA NOVEDAD ES que Huawei Technologies México fue imputada por la posible comisión de fraude genérico por 1.2 millones de dólares en agravio de Origen World Wide. La firma china de Ren Zhengfei pactó con ésta última para que contactara al astro del futbol Leonel Messi a fin de patrocinar la marca en el mundial de soccer ball. Sin embargo Huawei solo cumplió con el primero de cuatro pagos. Messi compareció a través de su representante legal y reconoció lo dicho por la denunciante. El lunes fue la comparecencia en la que el juez instruyó a la Fiscalía Estratégica de Investigación de Delitos Financieros que formulara la imputación.

Leonel Messi. (Ilustración de Nelly Vega.)

NI EL PRIMER tercio remontó el Partido Verde en el Congreso de la CdMx en su intento por prohibir las corridas de toros en la capital del país. Al primer puyazo dobló las manos, tras anunciar ayer que su iniciativa no sería presentada para no afectar esta actividad que genera 83 mil empleos directos y 147 mil indirectos, además de una derrama fiscal de 900 millones de pesos al año. El diputado local Jesús Sesma no aguantó los muletazos que le dieron desde el gobierno capitalino el senador Pedro Haces y el sector taurino organizado, representado por la Asociación Tauromaquia Mexicana que preside el banquero regiomontano Manuel Sescosse.