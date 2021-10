Sin aeronavegabilidad del Felipe Ángeles

CUANDO ANDRÉS MANUEL Lopez Obrador tomó posesión como presidente, lo primero que hizo fue promulgar una ley de remuneraciones que afectó a todos los burócratas.

Ese ajuste de 30% al salario afectó a los controladores de tránsito aéreo, quienes procedieron a ampararse contra la medida, ya que existe un convenio con la Secretaria de Hacienda que regula estos ingresos.

El amparo fue exitoso y en muchos casos se suspendió el descuento. Pero resulta ahora que el director de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), solicitó a un juez que se revoque.

Víctor Hernández no entiende que la seguridad aérea en el país depende de este tipo de personal, mientras sus directivos siguen atorados en su pretensión de darle eficiencia a la interacción de tres aeropuertos.

Esos funcionarios de medio pelo tienen arrinconados a los controladores que sí saben cuando las cosas no deben hacerse según los nuevos parámetros que se quieren establecer.

Sumado a la presión económica, los controladores siguen sufriendo con la ineficiencia del rediseño de espacio aéreo, a la par que siguen creciendo los tiempos adicionales de vuelo y el consumo de combustible.

Todas estas decisiones equivocadas y sin respeto a las normas internacionales que regulan los procedimientos aéreos, más los abusos como exceso de jornadas laborales (15 días a doble turno y sin días de descanso) para los incondicionales, pero inexpertos, están creando un ambiente complicado.

Y es que, derivado de estas causas, se han incrementado los incidentes que provocan las condiciones meteorológicas, pero que no trascienden porque Seneam custodia las grabaciones de las comunicaciones y de radar.

Esto es preocupante porque estamos sumando factores para un incidente grave o peor aún, un accidente. Uno de los errores que se han cometido es haber delegado en Seneam la custodia de información necesaria para analizar los incidentes y accidentes.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) no solo delega a Seneam funciones de autoridad, sino que no tiene personal calificado para supervisar, por lo que Seneam engaña a la AFAC y a la SCT porque esconde los incidentes y los reales resultados de los estudios de NavBlue, que no han sido aún terminados ni están disponibles para los militares responsables del aeropuerto Felipe Ángeles.

Esto ha provocado algunos malentendidos. Por ejemplo, el general Gustavo Vallejo, responsable de la construcción del nuevo aeropuerto, dice que habrá sistema de precisión para aproximación categoría 3 a las pistas del aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual no se había informado.

Por otro lado, la empresa Navblue, encargada de los estudios de aeronavegabilidad, reconoció en una conferencia de prensa que no se tiene el libramiento de obstáculos de las pistas y sin esta información no se puede avanzar en los diseños de aproximaciones.

Sumado a esto, Hernández cambió a su equipo de rediseño de espacio aéreo al más puro estilo 4T: es decir, 90% obediencia y 10% capacidad, ya que son personas inexpertas que fueron promovidos durante la pandemia, cuando no había tanto tráfico, y ahora son supervisores.

Algunos de ellos son militares que se dieron de baja en la Secretaría de la Defensa Nacional, que comanda Luis Cresencio Sandoval, y se volvieron controladores civiles.

Luis Cresencio Sandoval. (Ilustración de Nelly Vega.)

Los nuevos expertos son: Abraham Velazco Mancilla, Iván de Jesús Murguía Flores, Fabián Alberto Yáñez Mata, Miguel Ángel Luna Rascón y Christofer Ulloa Castañeda.

Y tienen la supervisión de Arely Gallardo, jefa del centro con plaza de meteoróloga, y que contraviniendo los reglamentos, es subordinada de su marido, Alejandro Valdez, quien es el gerente. Todo queda en familia.

Los especialistas aseguran que el avance de rediseño del espacio aéreo exhibido en la última conferencia de prensa es totalmente imposible de aplicar.

COMO LE ADELANTÉ hace un par de semanas, el grupo de inversionistas que comandan Eduardo Tricio, Valentín Diez Morodo, Antonio Cosío y Jorge Esteve, quedarán como el grupo de control de Aeroméxico. Fue el planteamiento que Andrés Manuel López Obrador les hizo hace ya varias semanas atrás cuando fueron a cenar con él a Palacio Nacional. Este grupo de empresarios nacionales, que ya forma parte del consejo de administración de la compañía que preside Javier Arrigunaga, suscribirá un 6% de nuevas acciones sin aportación adicional de recursos. Se le denominan de “control” y 63.84% serán de Tricio, 18.32% de Diez Morodo, 13.11% de Cosío y 4.72% de Esteve. Delta AirLines, que preside Ed Bastian, se quedará con un paquete cercano a 21% de las nuevas acciones de la línea que dirige Andrés Conesa. Además apunte a los fondos Summer, Amundi, BlueBay, Corre, Dirichlet Principal, DSC Meridian Capital, Glendon Capital, GML Capital Group, Investment Placement Group, Macquarie Investment, Moneda, Sandglass Capital, Seaport Global, Stone Harbor, Teachers y VR Global.

Eduardo Tricio. (Ilustración de Nelly Vega.)

LA FONDEADORA ESCORFÍN, que preside Roberto Guzmán, impulsa el proyecto de la Academia de Beisbol y Softbol Ba’axal, ubicada sobre la carretera Progreso-Mérida. La academia arrancó exitosamente en enero pasado, con la perspectiva de ampliar los dos campos de pelota con los que cuenta actualmente a cuatro canchas de futbol-7, seis canchas de pádel, área de eventos y restaurantes. Acorde con el deporte que se impulsa desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Escorfin pretende ir más allá de sus mercados tradicionales que, en 20 años, han sido el inmobiliario, minero, turismo, energías limpias y préstamo con descuento de nómina, entre otros.

CON LA PANDEMIA la industria cinematográfica entró en crisis. Cinépolis adoptó medidas en sus 820 cines de 17 países. Los pupilos de Alejandro Ramírez leyeron bien los nuevos tiempos con la reapertura de salas y la diversificación de eventos, aprovecharon oportunidades como la Fashion Week de septiembre pasado y abrieron su teatro de lujo en el barrio neoyorkino de Chelsea a un diseñador de moda exitoso como Ricardo Seco, quien presentó su colección primavera-verano 2022. El próximo 12 de noviembre será en Cinépolis Plaza Carso en donde este destacado creador dará a conocer su nueva temporada.

Alejandro Ramírez. (Ilustración de Nelly Vega.)

LA SEMANA PASADA MG Motor celebró un año en nuestro país con la apertura de su distribuidor número 49, que se ubica en avenida Presidente Masaryk, en Polanco. Ahí mismo también tiene lugar sus oficinas corporativas y un flag boutique, donde los seguidores de la icónica marca inglesa podrán conseguir los artículos oficiales. En el marco de la celebración, ese mismo jueves se entregó la unidad 10 mil que la marca logra colocar en el mercado mexicano en sus primeros 12 meses. La entrega la hizo Zhang Wei, presidente de SAIC Motor México.