Van por más grupos empresariales

CON LA EMBESTIDA al Grupo Pochteca en torno a la investigación de sus operaciones por posibles vínculos con el crimen organizado, la 4T dio un golpe certero en el corazón del sector empresarial mexicano.

Pochteca es la primera en rebasar los modelos de riesgo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que capitanea Santiago Nieto. En la mira están más empresas cuyo listado dio Estados Unidos.

Es parte de los compromisos de cooperación del gobierno mexicano con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y con la DEA, que encabeza Anne Milgram.

Anne Milgram. (Ilustración de Nelly Vega.)

Estos funcionarios entregaron tanto a la UIF como al Cisen, el de Audomaro García, una lista de 49 corporaciones farmacéuticas sospechosas de importar desde China precursores de fentanilo.

México se comprometió a procesar la información y a tomar medidas para desarticular lo que la DEA considera como toda una industria de importación y comercialización de sustancias prohibidas.

No deja de llamar la atención que esta cruzada le viene, otra vez, como anillo al dedo a Andrés Manuel López Obrador, pues las investigaciones van contra los grupos opuestos a su gobierno.

Las pesquisas de la UIF y el Cisen atañen a hombres de negocios que no simpatizan con él y pueden alcanzar a sus activos empresariales y extenderse a otras familias y conglomerados anti-4T.

Simplemente Pochteca: pertenece en 57.59 por ciento a las familias de Armando Santacruz González y Antonio del Valle Perochena, este último presidente del Consejo Mexicano de Negocios.

Santacruz, presidente y director general de Pochteca, está casado con María Blanca del Valle Perochena, hermana de aquél e hija del banquero e histórico dirigente empresarial, Antonio Del Valle Ruiz.

María Blanca encabeza los programas de responsabilidad social del grupo, entre los que figuran patrocinios a organismos como Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), de Claudio X. González.

Es tal ya la animadversión de MCCI contra López Obrador que sus investigaciones están perdiendo la objetividad y cayendo en la difamación, como acaba de suceder recientemente con Grupo ICA.

Este emporio constructor que capitanea Guadalupe Phillips los acaba de demandar por daño moral a ellos y al medio que utilizaron para darle vuelo a un información que terminó siendo irreal.

DESDE EL 6 de octubre le informé aquí que Alonso Ancira estaba haciendo trámites para recurrir a un Chapter 11 para blindarse él en lo personal y blindar a Altos Hornos de México. Ayer The Wall Street Journal lo descubrió y aquí la empresa pretendió matizarlo reportando a la Bolsa Mexicana de Valores que se trataba de lo que estaban evaluando para la subsidiaria Minera del Norte. Como le informé hace ya varias semanas, la declaración de bancarrota en Estados Unidos es parte de la estrategia de Ancira para zafarse del acuerdo con Pemex y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que constaba de regresar 216 millones de dólares de la venta de AgroNitrogenados y de vender el 55% que posee él y su familia en la controladora de AHMSA. El empresario va a dar la pelea y ya es asesorado legalmente por Juan P. Morillo, uno de los litigantes más agresivos de Estados Unidos, socio de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Juan P. Morillo (Ilustración de Nelly Vega.)

LE COMENTÉ HACE dos días que un juez federal del Centro de Justicia Penal de Almoloya giró una orden de aprehensión contra el ex director de Pemex, Carlos Treviño, como parte de la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin contra funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht. Le puedo informar que el también ex funcionario del IMSS no está escondido. Está terminando de armar su defensa y a la espera de los pasos que determine dar la Fiscalía General de la República, que capitanea Alejandro Gertz Manero. Treviño ya se puso en manos de David Gerger, un afamado litigante que defendió en su momento al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; al ex jefe técnico de pilotos de pruebas de Boeing, Mark Forkner, y al ex director financiero de Enron, Andrew Fastow, entre muchos otros más.

APOLLO GLOBAL ACABA de cambiar de despacho legal, anticipándose a lo que pudiera ser una batalla jurídica de mediano plazo contra Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa. El fondo neoyorquino que lidera Marc Rowan le dio las gracias hace unos días al bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y fichó a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison. Esta firma que encabeza Eric J. Sekler, se caracteriza por ser más agresiva. Apollo no está de acuerdo con la valuación que la aerolínea que preside Javier Arrigunaga le hizo llegar, y mucho menos que lo dejen fuera de la reestructura financiera. Ya están amagando con demandarlos.

Eric J. Sekler. (Ilustración de Nelly Vega.)

POSADAS AHÍ VA. En el rubro de viajes recuperó ya un 70% de sus niveles de ocupación y el de negocios, aunque se mantiene en 40%, va retomando ritmo. Las plazas de negocio que están arriba de ese porcentaje son las que tienen operaciones petroleras o automotrices, como León, Puebla, Querétaro, Tabasco, Campeche y Veracruz. El grupo que lidera José Carlos Azcárraga anticipa que los niveles prepandemia se alcanzarán hacia el segundo semestre de 2022. Posadas cerrará el año con 186 hoteles, incluyendo dos nuevas marcas: Curamoria, para el segmento boutique y IOH, una especie de we work para el segmento de negocios

PUES CON LA novedad de que el Banco de México, que gobierna Alejandro Díaz de León, determinó clasificar como “confidencial” toda la información relativa al Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. El instituto central, a través de la dirección jurídica a cargo de Luis Urrutia, se negó a informar, mediante solicitud por Transparencia, cuántos contratos de explotación de marca e imagen de las obras de Frida Kahlo en México y en el extranjero ha concedido a terceros como fiduciario (administrador) de los fideicomisos de ambos artistas mexicanos.

Luis Urrutia. (Ilustración de Nelly Vega.)

SERGIO ALCOCER ACABA de ser elegido presidente de la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica durante los próximos tres años. Fue en el marco de la 17 Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica celebrada en Japón y a la que asistieron representantes de 60 países. Alcocer es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Ingeniería de la UNAM, del Comité para la rehabilitación de la Línea 12 del Metro y presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Así las cosas, México encabezará al grupo de expertos que integran al organismo.