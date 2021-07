Van por la caja chica: Aduanas

Uno de los objetivos para controlar los ingresos del gobierno federal del nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, será consolidar todos los impuestos del comercio exterior mexicano.

Siempre hubo tensión entre los ingresos y operación de la Coordinación de Puertos, que obedecía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Aduanas que respondía a la Secretaría de Hacienda.

Desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, con Francisco Gil Díaz como subsecretario de Ingresos, Aduanas se había convertido en una caja chica (de chica no tiene nada) del secretario de Hacienda en turno.

Pero con la llegada de Ramírez de la O, la Administración General de Aduanas, que a lo largo de esta casi primera mitad de sexenio ha sido un verdadero desastre, promete dar un giro de 180 grados.

De entrada va cambiar de nombre a Administración Nacional de Aduanas (ANA) y junto con la Subsecretaría de Puertos, a cargo del almirante José Luis Arellano reportarán todos los ingresos.

Hablamos de importaciones, exportaciones y servicios relacionados con el comercio exterior, que entregarán al SAT. Ramírez de la O designará a un funcionario responsable de recibir esos recursos.

Horacio Duarte (Ilustración de Nelly Vega)

Con esta acción el nuevo secretario de Hacienda busca amarrarle las manos tanto a Raquel Buenrostro como a Horacio Duarte, que en las pasadas elecciones fungió como operador político y financiero de Morena.

Duarte, como el impresentable Ricardo Peralta, el protegido de la todavía secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ha valido de sus posiciones en Aduanas para sacar provecho político.

México tiene 49 aduanas y están distribuidas en 24 estados del país.

Tiene 102 puertos y las de mayor importancia por su comercio son Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira y Ensenada.

En 2020 el gobierno recaudó 865 mil 601 millones de pesos por operaciones de comercio exterior, una caída de 13.7% respecto al poco al más de un billón de pesos que ingresaron en 2019.

El comercio exterior representó el 78.2% del PIB en 2019, las exportaciones bajaron 10.15% en 2020 y se prevé que aumenten en 13.6% en 2021.

México exporta principalmente vehículos y autopartes, máquinas de procesamiento automático de datos, petróleo y maquinaria.

Las importaciones de bienes y servicios bajaron 15.3% en 2020 y se prevé que aumenten en 21% en 2021. México compra principalmente petróleo (no crudo), partes de vehículos y circuitos electrónicos integrados.

En los primeros cinco meses de 2021 la balanza comercial presentó un superávit de 333 millones de dólares.

Oliver Fernández (Ilustración de Nelly Vega)

LA NUEVA TITULAR de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández, llega a la dependencia con una buena noticia: hay avances en el proceso legal contra la presunta defraudadora del magisterio veracruzano y de Financiera Maestra, que dirige Oliver Fernández, pues se logró su vinculación por los delitos de suplantación de documentos y falsificación de firmas en un caso que es de alto interés para la sociedad jarocha. Los controles internos de la financiera fueron fundamentales para demostrar que Auria Cristel “N” condicionaba los créditos otorgados a la contraentrega de un porcentaje del monto depositado en las cuentas de nómina de los maestros. El peritaje en grafoscopía y dactiloscopia de la Dirección General de Servicios Periciales ya corroboró la falsificación, por lo que es cosa de tiempo para que se haga justicia a los afectados.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Ilustración de Nelly Vega)

EN LA DENUNCIA que presentará este martes la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y del gobierno de ese estado, se incluyen los trabajos que la institución educativa hizo para favorecer la proliferación de parques eólicos operados por empresas vinculadas con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Por ejemplo, la universidad que prácticamente dirige el primo del gobernador, el secretario de Administración Víctor Hugo Guerra, realizó los estudios de viabilidad para construir el parque El Cortijo, operado por la española Acciona en alianza con Enerxiza Wind, de Baltazar Higinio Reséndez. Habrá que recordar que este último personaje fue detenido la semana pasada por considerarse un prestanombres del gobernador tamaulipeco.

LA PLATAFORMA WOOW, de Margarita Zepeda, es considerada como la nueva forma de comercializar seguros en México. Desde cualquier dispositivo móvil se puede cotizar y contratar un seguro, además de que ofrece seguimiento en tiempo real de cualquier percance o inquietud sobre el producto. Uno de los atractivos de esta APP es que no solo la contratación de los seguros y servicios es 100% digital, también lo es el levantamiento del siniestro, seguimiento, la solución de dudas y todo el acompañamiento del usuario, hasta el reembolso es a través de la aplicación. Concentra más de 60 tipos de productos para proteger gadgets, smarthphones, mascotas, gastos médicos, responsabilidad civil y educación, entre otros. Y ya tiene alianza con las aseguradoras nacionales e internacionales más importantes del rubro.

Alejandro Murat (Ilustración de Nelly Vega)

EN OAXACA, QUE gobierna Alejandro Murat, arrancó un programa de rehabilitación de escuelas para dejarlas listas ahora que se determine el regreso presencial a clases. Para ello se dispuso una inversión inicial de 200 millones de pesos que el Instituto Estatal de Educación Pública, de Francisco Ángel Villarreal, empleará en el mantenimiento de unas 500 escuelas, es decir el 20% de la totalidad de los centros educativos del estado. El programa, que corresponde apenas a una etapa inicial, deberá estar concluido a más tardar en dos meses.

QUINTAME, DE LUIS Miguel Quintana Morones, obtuvo un contrato de más de 280 millones de pesos para surtirle medicamento a Pemex, que dirige Octavio Romero. En las próximas semanas, además, inaugurará el servicio de transporte de pasajeros que va de Isla Mujeres a Cancún. Las embarcaciones de nombre Xel-Há y Xcaret darán competencia a Grupo Ultramar.

DERECHO DE RÉPLICA

Señor Director:

Agradeceré tenga a bien publicar mi réplica respecto a la columna La Cuarta Transformación del 5 de julio, que es, por decir, lo menos, imprecisa.

Mi esposo Gabriel trabaja como asesor de Monarch Global Strategies desde 2018, y la empresa Femsa, que había sido previamente cliente de un socio de ese despacho, se hizo cliente de Monarch en febrero de 2020 para sus asuntos en el extranjero.

Yo dejé el SAT entrando diciembre de 2019, pero ya desde noviembre estuve con licencia sin goce de sueldo, y había dejado encaminadas diversas estrategias fiscales (en las que habíamos estado trabajando por muchos meses), en varias administraciones generales del SAT, especialmente en la de Grandes Contribuyentes, sin trato preferencial para nadie. Me ha dado gusto ver que aquellas estrategias, sumadas a la diligencia, capacidad e ideas propias de los funcionarios del área y de la administración entrante, han dado resultados en beneficio de nuestro país.

Formé parte del actual Poder Ejecutivo (4T) a partir de una coincidencia ideológica que no cambia con el tiempo. Mi corazón sigue compartiendo visiones y diagnósticos. Lo que ha variado es mi participación en la vida pública de México, que no es ya desde el Poder Ejecutivo sino desde el poder equilibrador: el Judicial, al que sirvo con la misma convicción sencilla que me ha iluminado siempre, como persona apegada a las leyes: “Conforme a mi leal saber y entender”.

Aunque presiones las hubo siempre, cuando fui funcionaria hacendaria no me pidieron del propio gobierno excepciones ni persecuciones, y siempre valoré ese respeto a mi autonomía. Entonces, como ahora, procuro escuchar, no dejo de “tomar llamadas”. Entonces, como ahora, resisto presiones con la conciencia tranquila. No se me ocurre mejor forma de servir a México, de honrar a la judicatura, a quienes me propusieron y me nombraron, y a mi familia.

Atentamente,

Margarita Ríos-Farjat

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación