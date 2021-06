Candidato Ciudadano en 2022 y Plan 2024-2050

La hoja de ruta de ‘Sí Por México’ que lleva a la Presidencia de la República en 2024 está trazada: en el segundo semestre del 2022 habrá un candidato ciudadano.

También el año próximo la alianza PAN-PRI-PRD presentará seis candidaturas a gobernadores y en el 2024 llegaran con un ‘Movimiento Nacional de Masas’ que buscará ganar la Presidencia y el Congreso.

Es la respuesta a la mofa presidencial: “Claudio, la esposa de Calderón, Quadri, Loret. Con todo respeto a nuestros adversarios: están muy menguados: no tienen personas con prestigio, no tienen gente honesta, no tienen gente íntegra, no tienen gente que le tenga amor al pueblo.”

La 4T tiene toda una batería: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma, hasta ahora.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma. (Cuartoscuro)

En la autoevaluación de las pasadas elecciones del 6 de junio, la dirigencia privada de ‘Sí Por México’ reconoce que la alianza opositora llegó tarde y que rumbo al 2024 “no podemos depender de los partidos políticos porque están divididos, tienen una crisis de credibilidad y de representatividad, que se hace extensiva a las organizaciones empresariales, de comerciantes e industriales”.

Concluyen que si hoy fueran las elecciones, con todo lo que existe de organizaciones de la sociedad, del sector empresarial y los partidos políticos de oposición a la 4T, no alcanzaría para ganar la Presidencia en el 2024. Se deben analizar los modelos sociales más exitosos en el mundo y ver cómo se pueden operar en México y crear una estructura territorial nacional que derive en un nuevo partido.

‘Sí Por México’ ya trabaja en la conformación del Plan México 2024-2050, el cual podría ser presentado antes de que termine el año, y donde se definirá qué se pretende hacer para el país en materia política, desarrollo social, economía, seguridad y relaciones con el mundo.

En los grupos de trabajo tras las elecciones se informó que actualmente se labora sobre cuatro ejes: fortalecimiento del PAN, PRI y PRD, búsqueda de alianzas con organizaciones políticas nacionales y regionales, construcción de un movimiento de masas nacional y movilización de la sociedad civil con énfasis en jóvenes y mujeres para que participe y se gane en la revocación de mandato de marzo de 2022.

En días pasados la dirigencia y los grupos de empresarios convinieron en sentar las bases para crear un movimiento político de alcance nacional, donde quepan todos y todos estén representados y cuyo objetivo sea llegar a la base de la pirámide, a la población en general.

Se reconoce que una de las enseñanzas de la elección pasada es que hoy no existe una organización social, ni política, ni civil, ni empresarial que tenga una presencia nacional. De ahí que el primer paso sea arrancar con los alcaldes y diputados que ganaron, pero también con los gobernadores de la alianza ‘Sí Por México’.

La estructura es importante, pero igual de importante es el programa, la plataforma que se quiere construir entre todos y, lo más importante, el perfil de quien será el candidato presidencial que se quiere definir en la segunda parte del 2022.

En los próximos cuatro meses los organismos del sector privado, las organizaciones civiles y los partidos políticos que participan en este esfuerzo deberán tener lista la Plataforma Política que aglutine la propuesta para elaborar el programa de país que se quiere para el periodo 2024-2050.

Los promotores de ‘Sí Por México’ están convencidos que la elección del 6 de junio demostró que sí se puede triunfar y que el mejor ejemplo es la Ciudad de México.

Que el deterioro político juega en contra del gobierno de la 4T y su partido Morena y que se deben hacer mejores propuestas desde la alianza y desde la sociedad a la polarización que fomenta Andrés Manuel López Obrador.

Organización y propuestas son la clave para ganar al ciudadano de a pie.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. (Cuartoscuro)

CUÁNTA RAZÓN TIENEN los de la alianza opositora en buscar la creación de un nuevo partido. Y es que va ser muy cuesta arriba contar con el PRI, luego de que su líder, Alejandro Moreno, cediera hace unas horas el liderazgo a la causa de la 4T. A “Alito” le llegó Mario Delgado, presidente de Morena, con un abultado expediente que le preparó la Unidad Inteligencia Financiera en el que se prueban numerosas operaciones de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita. Los sabuesos de Santiago Nieto documentaron transacciones con empresas factureras durante y después de su gobierno en Campeche. Los artífices de las mismas fueron Víctor Álvarez Puga y José Murat. Al todavía presidente del PRI se la pusieron muy sencilla: o jalaba con Andrés Manuel López Obrador o le judicializaban el expediente. Por eso Rubén Moreira acaba de ser electo coordinador de los diputados priístas. Se espera que cierren la pinza con el Verde y el PT para alcanzar la mayoría calificada.

Boeing 737 MAX (Shutterstock)

A CARLOS SLIM se le empieza a abrir en Estados Unidos otro frente. Se trata de una demanda colectiva que promueven 14 familias que perdieron a un integrante en la tragedia de la Línea 12 del Metro. A pesar de que son patrocinados por despachos “buitres”, la causa puede ser aceptada por el juez de Nueva York, donde se radica el recurso. Lo que pasa es que el primer peritaje coincide totalmente con la investigación del The New York Times, que apunta a responsabilizar a Carso Infraestructura. Se cree que el juez daría peso probatorio al reportaje que coordinaron Natalie Kitroeff y James Glanz, dos afamados periodistas que integran el buró de investigaciones especiales del influyente rotativo. Fueron los mismos que pusieron contra la pared a Boeing por la crisis del 737 MAX, cuyos dos avionazos cobraron la vida de 346 personas.

¿CUÁL ES EL despacho de abogados que le está cobrando a Raúl Beyruti 75 millones de pesos de guante, 25 millones en efectivo y 50 millones de pesos en propiedades, más una iguala mensual de tres millones, para quitarle las órdenes de aprehensión y limpiarle el expediente ante la 4T? El dueño de GINgroup, como casi todos los mexicanos que tienen cuentas pendientes con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se exilió en Miami. Y es que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el Instituto Mexicano del Seguro Social, le tienen y le siguen abriendo más investigaciones por presunto lavado de dinero. La primera instancia, que comanda Santiago Nieto, tiene cuatro y la dependencia que capitanea Zoé Robledo, otras seis.

AL PRESIDENTE NO le han informado que el Instituto de Salud para el Bienestar, que dirige José Antonio Ferrer, está a punto de dejar en manos de una empresa de Francisco y José Antonio Pérez Fayad, los de Fármacos Especializados, la distribución de las claves de medicamentos e insumos para la salud que no pudo asignar la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Andrés Manuel López Obrador se ufanó en la mañanera del miércoles que para la próxima semana se solucionaría el problema del desbasto. Es un ardid. Lo que sí es que más de mil claves se habrán fincado. Pero de eso a que los productos estén disponibles le falta todavía un trecho. Y más los oncológicos para los niños con cáncer que prometió. Podrían tardar todavía un mes.

SE SIGUEN SUMANDO las renuncias en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En las últimas semanas han dimitido a sus funciones e incluso al gremio importantes miembros. Apunte al segundo vicepresidente José Luis Nassar Daw y después el primer vicepresidente Víctor Olea. Y de ahí en adelante otros, como el ministro en retiro José Ramón Cosío, Francisco Riquelme y Humberto Ayala. La última en abandonar actividades es María de las Nieves García-Manzano Fidalgo. Aunque en sus cartas de salida no lo dicen explícitamente, la razón de fondo es que no están de acuerdo con las formas en que la presidenta, Claudia de Buen Unna, está conduciendo la Barra.