El ‘pato cojo’ de Banxico

El más desconcertado con los embates que el Presidente enderezó durante tres días de la semana pasada al Banco de México (Banxico) fue el propio gobernador, Alejandro Díaz de León.

Y es que hace un año le explicó a Andrés Manuel López Obrador qué eran los remanentes de operación y bajo qué circunstancias el instituto central podía transferirlos al gobierno federal.

Desde que asumió la máxima posición en Banxico, la Junta de Gobierno que encabeza no ha entregado ningún remanente al presidente en turno. Sucedió con Enrique Peña y ahora con López Obrador.

El desconcierto por los dardos que el tabasqueño le lanzó, incluso ya personales, primero adjudicándole equivocadamente autorizaciones de préstamos en el Bancomext, fue todavía mayor.

Y es que cuando el banco sabía que no tendría remanentes que entregar, Díaz de León lo informó a Arturo Herrera. Le insistió y se lo explicó con palitos y bolitas para que a su vez lo explicara a AMLO.

O el secretario de Hacienda fue incapaz de hacerle entender a su jefe o éste simplemente está lanzando ooootra bola de humo, ahora el relevo en la gubernatura de Banxico, para desviar la atención.

No era sorpresa que los 340 mil millones de pesos que en abril de 2020 pintaban como remanente se esfumaron ocho meses después, cuando la paridad peso-dólar cayó de 25 a 19.90 pesos.

Gerardo Esquivel (Ilustración de Nelly Vega)

Al Presidente le calentaron la cabeza con la cerrazón de la Junta de Gobierno, donde Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y Galia Borja, fueron su propuesta a subgobernadores, y que avaló no dar remanentes.

Si no se hubieran destinado tantos recursos a fortalecer el balance del banco, que está sobrecapitalizado, sí hubieran habido remanentes que entregar a la Secretaría de Hacienda, le dijeron al de Palacio Nacional.

El caso es que Díaz de León fue cuasi defenestrado siete meses antes de concluir su periodo y López Obrador abrió un frente de incertidumbre en tanto no se designe o revele a su sustituto.

¿Nombres?, los de siempre: Rogelio Ramírez de la O, el propio Herrera y Esquivel. Se trata de los economistas de siempre, que ante la mediocridad de la 4T, despuntan inmediatamente.

Ramírez de la O estuvo a punto de relevar a Herrera de la Secretaría de Hacienda hace un año, aunque éste lo niegue y las circunstancias de los últimos meses hayan jugado a su favor y hasta lo fortalecieran.

Hoy como ayer Ramírez de la O, desde su oficina de Houston, puede seguir cobrando a la 4T sus asesorías sin tener que desgastarse. Su hija acaba de renunciar a PMI de Pemex por el desorden de este gobierno.

Herrera puede mantenerse cómodamente un año más al frente de Hacienda y empatar su salida con la carrera para la gubernatura de su natal Hidalgo en el año 2022, o volver a dar un giro, y buscar Banxico.

Y el otro es el subgobernador Esquivel, que con esa desgastada máxima atribuida su jefe (“a mí denme por muerto”, “a mí ni me apunten”) tómelo exactamente al revés: se alinea de forma natural en la terna.

Carlos Antonio Rodríguez (Ilustración de Nelly Vega)

LA CÁMARA NACIONAL de Aerotransportes, que preside Luis Noriega, anticipa severas afectaciones a la industria aérea mexicana si se degrada a Categoría 2 a la Agencia Federal de Aviación Civil, que dirige el general Carlos Antonio Rodríguez. El gremio pedirá al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tome “urgentemente” las medidas técnicas, humanas y presupuestales para recuperar la Categoría 1. Hace 10 años la Federal Aviation Administration (FAA) también reprobó a México. La administración de Felipe Calderón recibió la degradación el 23 de julio de 2010 y la recuperó el 1 de diciembre. En cuatro meses tuvieron 15 reuniones con el regulador estadounidense. La clave del éxito fue la colaboración de las aerolíneas y la buena voluntad de los gobiernos.

AEROMÉXICO, VOLARIS Y VIVA AEROBÚS alistan ya comunicaciones a sus clientes para orientar sobre el impacto que la degradación a Categoría 2 de México tendría en sus operaciones. Los usuarios creen que ya no podrán volar a Estados Unidos o que perderán itinerarios, reservaciones y váuchers pagados con antelación. No es así. El golpe inicial sería principalmente para las aerolíneas que dirigen Andrés Conesa, Enrique Beltranena y Roberto Alcántara, porque a partir de la notificación oficial de la FAA ya no podrán agregar ni más frecuencias ni más aviones para volar a la Unión Americana. Ese vacío lo terminarán absorbiendo American Airlines, United, Delta, Southwest, JetBlue, etcétera.

Patricio Álvarez Morphy (Ilustración de Nelly Vega)

EL JUEVES MARINSA logró firmar un stand-still con sus acreedores. Hablamos de la contratista de Pemex propiedad de José Luis Zavala. Arrastra pasivos por alrededor de 5 mil millones de pesos con un conjunto de acreedores bancarios y financieros. Apunte al Bancomext que dirige Juan Pablo Botton, HSBC que comanda Jorge Arce, Banco del Bajío que lleva Carlos de la Cerda, Bx+ de Antonio del Valle, Unifin de Rodrigo Lebois y Engen Capital que encabeza Juan Pablo Loperena. Fue fundamental el arreglo con Perforadora Central, de Patricio Álvarez Morphy, que se desistió de la demanda de concurso mercantil por la renta que le hizo de la plataforma Uxpanapa.

OTRO ACTOR RELEVANTE en la reestructura financiera de Interjet, más allá de sus accionistas Alejandro del Valle y Miguel Alemán Magnani, es el sindicato. La sección 15 de la CTM, que lidera Joaquín del Olmo, tiene tomadas las instalaciones y no ha habido quien reciba al actuario del Juzgado Sexto de lo Civil de la CDMX. La jueza María Luisa Cervantes admitió a trámite el concurso mercantil hace 26 días. También el Ifecom ya designó visitador a Enrique Estrella, quien tampoco ha podido entrar a verificar la compañía. El sindicato trae su propia jugada. Según esto, un fondo que se les acercó está dispuesto a meter 500 millones de dólares.

José Luis Nassar (Ilustración de Nelly Vega)

JOSÉ LUIS NASSAR y Francisco Riquelme renunciaron a sus puestos directivos en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El primero a la segunda Vicepresidencia y a su posición de consejero Directivo y el segundo a la de Vocal y a la comisión de Educación Continua. La versión entre algunos asociados es que la presidenta, Claudia de Buen Unna, se ha vuelto extremadamente sensible a los disensos de algunos consejeros y consejeras y se siente agredida y victimizada, lo cual enfrenta “con injurias y humillaciones”. Algo está pasando en ese gremio, que frente a los embates de la 4T al Poder Judicial debería estar más unido que nunca.