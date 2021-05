Los bufetes de la Cofece

Pues nada, que la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios, tendrá que rendir cuentas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Alejandra Palacios (Ilustración de Nelly Vega)

Lo hará nada más y nada menos que frente a la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, por hechos de corrupción en un procedimiento llevado de manera ilegal por parte de diversos funcionarios de la Cofece.

Y es que los comisionados Eduardo Martínez, Brenda Gisela Hernández, Alejandro Faya, José Eduardo Mendoza y la misma Palacios, dieron carpetazo a una investigación por prácticas monopólicas.

Ayer le adelanté que el expediente de Grupo Modelo y Heneiken cobraría vigencia por un amparo que jurídicamente sigue vivo y que interpusieron terceros afectados por ese duopolio.

Se acusa al organismo antimonopolios de cerrar el caso en noviembre pasado, a pesar de existir una resolución del Segundo Tribunal Colegiado Administrativo Especializado en Competencia Económica.

Este juzgado ordenó investigar por parte de Cofece dichas conductas, al existir presunción de afectación en el mercado de la cerveza.

Los dos bufetes de abogados más afamados en materia de competencia económica del país, Von Wobeser y Sierra y Creel García-Cuéllar, Aíza y Enríquez, representan los dos gigantes cerveceros.

El primero, vía Fernando Carreño, y el segundo, a través de Carlos Mena, se jactan de tener derecho de picaporte con Palacios, con quien no cuidan el debido proceso y promueven sus casos.

No olvide que el abogado Mena fue 10 años funcionario de Cofece, conjuntamente con la actual presidenta, quien lo apoyó para ser el titular de la Autoridad Investigadora, a pesar de su inexperiencia.

A él le tocó como funcionario la tramitación del caso de Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que a la postre comprarían AB-Inbev y Heineken, que ahora son sus clientes.

Se indaga ya que como Autoridad Investigadora de la Cofece que asignó contratos a su actual firma, Creel, García-Cuéllar, Aíza y Enríquez para prestar servicios profesionales en esa instancia reguladora.

Los sabuesos de la fiscal anticorrupción Mijangos deberán indagar si no existió un acuerdo previo entre estos abogados y los actuales funcionarios de la Cofece.

Es de destacar que si en algún momento la Cofece determina la existencia de las prácticas monopólicas, podrá sancionar con una multa de hasta el 8% de los ingresos totales de AB-Inbev y Heineken.

Se estima que las ganancias de las multinacionales que presiden aquí Cassiano De Stefano y Etienne Strijp ascienden a aproximadamente 150 mil millones de dólares.

Claudia Sheinbaum (Ilustración de Nelly Vega)

¡FUERA MÁSCARAS! YA sin tapujos el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no oculta la predilección que tiene sobre Grupo Indi-Gami. ¿Se acuerda cuando a Enrique Peña lo crucificaron por su cercanía con Higa y con su dueño Juan Armando Hinojosa? La constructora que fundara Manuel Muñozcano fue en la que se apoyaron López Obrador y Claudia Sheinbaum para construir los segundos pisos del Periférico cuando el primero era jefe de gobierno del entonces DF y la segunda su secretaria del Medio Ambiente. Ayer de golpe y porrazo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Jorge Arganis, les adjudicó un par de contratos por la friolera de mil 259 millones 682 mil pesos. Ambos son viaductos de acceso a lo que será el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. En el primero, por 415 millones 952 mil pesos, Gami lo ganó estando en octavo lugar. Y el segundo, por 843 millones 730 mil pesos, estando en el noveno lugar. No cabe duda que “amor con amor se paga”.

ESTE MIÉRCOLES SESIONÓ el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía. Se aprobó el proyecto de modificación de la NOM-194, relativa a “Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos”, un asunto que no cae nada bien en la industria automotriz porque le va significar erogar más de 147 mil millones de pesos para proteger a los peatones. Ya se imaginará el sentimiento que hay en los corporativos de Nissan que preside José Román, General Motors que encabeza Francisco Garza, Volkswagen que capitanea Steffen Reiche, Ford que maneja Héctor Pérez y Fiat-Chrysler que conduce Bruno Cattori, principalmente. El proyecto, aprobado para consulta pública, agregó 10 dispositivos obligatorios adicionales, para llegar a un total de 35.

Enrique Martínez (Ilustración de Nelly Vega)

AYER EN LA madrugada terminó la junta de aclaraciones de la licitación internacional del ISSSTE IA-051GYN005-E48-2021, para el arrendamiento de equipo de cómputo personal y periféricos para los años 2021-2023. Son más de 40 mil equipos, un contrato del orden de los mil 200 millones de pesos que ya se imaginará los jaloneos que está provocando. El negocio lo tiene Theos, de Raúl Pinto, desde que el director del instituto era José Reyes Baeza. Son tres competidores que le disputan el contrato a la empresa que dirige Enrique Martínez. Apunte a Mainbit de José Antonio Sánchez, Synnex que comanda Marcos Murata y BSS de Joel Sánchez. El fallo está previsto para la próxima semana.

VOLARIS Y AEROMÉXICO, que dirigen respectivamente Enrique Beltranena y Andrés Conesa, han estado en las últimas semanas apoyando con todo a la Agencia Federal de Aviación Civil, que dirige el general Carlos Antonio Rodríguez. Le decía ayer que la Federal Aviation Administration de Estados Unidos está concluyendo la auditoría que inició en octubre del año pasado, momento en el que entregó sus observaciones y determinaron otorgar tiempo para que la secretaría que maneja Jorge Arganis solventara las recomendaciones. Del 19 al 23 de abril pasados fueron las últimas visitas de revisión. A finales de mes se conocerá si nos mantienen la categoría 1 o si nos degradan a la 2.

Lance M. Fritz (Ilustración de Nelly Vega)

NO PIERDA DE vista a Lance M. Fritz. Se trata del CEO del Union Pacific, el segundo ferrocarril más grande de Estados Unidos. En una reciente entrevista dejó entrever que el proyecto del Corredor Interocéanico que impulsa el gobierno de la 4T no es precisamente una buena idea. El directivo, al igual que su colega del Kansas City Southern, Patrick J Ottensmeyer, no vio con buenos ojos los recientes cambios que Morena introdujo a la Ley del Servicio Ferroviario. No lo eche en saco roto porque el Union Pacific posee 25% de Ferromex, la empresa de Germán Larrea que con tal de no llevarle la contraria a Andrés Manuel López Obrador avaló los cambios.

LE HE VENIDO platicando en los últimos días de AlphaCredit, la fintech de Augusto Álvarez y José Luis Orozco. Trae un boquete de por lo menos 700 millones de dólares. La intermediaria se dedicó a levantar dinero a través de colocación de bonos. El asunto ya prendió focos rojos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Juan Pablo Graf. Y es que en el mercado se habla de que otras sofomes tienen alrededor de 6 mil millones de dólares colocados. Crédito Real está bajo seguimiento de los analistas. Ayer la agencia Standard & Poor´s redujo la calificación de la financiera de Ángel Romanos a BB- desde BB. No los pierda de vista.