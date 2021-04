La República de los duros

Los duros y radicales se están apoderando cada vez más de las posiciones de primer nivel en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y no solo los rudos, sino los insensatos.

Y los que eran más o menos moderados se están mimetizando. Parece que el Presidente está decidido a torpedear a todo aquel que no piense como él: “quien no esté conmigo, está contra mí”.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, tiró al bote de la basura su poca o mucha reputación como jurista al haber aceptado convertirse en un instrumento del Ejecutivo.

Quiso hacer creer que la propuesta del senador Raúl Bolaños para ampliar dos años su presidencia era algo que desconocía, cuando está documentado que él mismo llamó a cada legislador para pedir el voto.

La llamada “Ley Zaldívar” es vista en México y en Estados Unidos como un ensayo para que el mismo López Obrador busque ampliar más allá de los seis años constitucionales su propia Presidencia.

Jaime Bonilla (Ilustración de Nelly Vega)

El inicio de la expropiación del Club Campestre de Tijuana por el gobernador Jaime Bonilla es otro experimento que tiene su origen en Palacio Nacional para medir las simpatías hacia la confiscación de bienes.

Bonilla, como Félix Salgado, son la antítesis del gobernante o servidor público. Al revés: se sirven de su posición. Lo peor es que al terminar su mandato, en octubre próximo, se integrará al gabinete.

El todavía gobernador de Baja California ha dicho en privado a sus colaboradores que podría ser el próximo secretario de Comunicaciones, en lugar de Jorge Arganis; o de Turismo, en relevo de Miguel Torruco.

La perversión del servicio público de Bonilla tiene vasos comunicantes con más personajes de la 4T, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y su pupilo, Ricardo Peralta.

López Obrador cree que acabó con la corrupción, pero esa práctica de la que tanto se queja y atribuye a los gobiernos neoliberales, está hoy más enquistada que nunca entre sus más cercanos colaboradores.

Los duros y radicales se están apoderando cada vez más de posiciones claves dentro del gobierno, y los moderados se están yendo al otro extremo, también movidos por la ambición de poder y el dinero.

La 4T se está extraviando y degradando a toda velocidad.

Y EN ESA pérdida de rumbo, dos señales ayer. Por un lado las declaraciones de la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en torno a las preocupaciones que tiene el presidente Joe Biden respecto al desempeño y compromiso de México con el Tratado de Libre Comercio con ese país y Canadá. Y por el otro, esa invitación que hizo Andrés Manuel López Obrador al presidente ruso, Vladimir Putin, a festejar aquí los 200 años del inicio de la Independencia, petición que fue saludada y reforzada horas después con las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, desde Moscú: México y Rusia “entraron a una etapa de relación muy, muy, estrecha”. Lo que eso quiera decir.

HOY LOS SENADORES de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, buscarán aprobar los cambios a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que le adelanté ayer. Hay preocupación en las filas de Grupo México, que comanda Germán Larrea, y del Kansas City Southern, que aquí dirige el ex embajador estadounidense Antonio O. Garza. Se trata de un auténtico albazo que se empezó a decantar el fin de semana pasado, cuando los senadores de la oposición recibieron el dictamen y se subió el lunes para ser aprobada vía mayoriteo por las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Segunda. Este jueves se tratará de consumar.

Brock Edgar (Ilustración de Nelly Vega)

EN MEDIO DE la transición del semáforo epidemiológico para asistir a las salas, Cinépolis está avanzando rápido en sus proyecciones financieras razonadas, de la mano de FTI Consulting, su asesor en la reestructura financiera y que dirige Brock Edgar. La cadena que comanda Alejandro Ramírez está preparando ya un plan de financiamiento de acreedores en el que participarían de entrada HSBC que lleva Jorge Arce, Santander que maneja Héctor Grisi y Bank of America al mando de Emilio Romano. También la familia Ramírez y otros accionistas de Cinépolis harían una nueva aportación de capital. La compañía arrastra pasivos por la friolera de unos mil 250 millones de dólares.

Carlos del Valle Guerrero (Ilustración de Nelly Vega)





DOS DÍAS DESPUÉS de que los accionistas de Interjet, léase Alejandro del Valle de la Vega, Carlos del Valle Guerrero, Miguel Alemán Velasco, Miguel Alemán Magnani y la sucesión de Jorge Alemán Velasco, acordaran iniciar el camino para solicitar el concurso mercantil, se les adelantó la Sección 15 de la CTM y promovió la misma demanda, pero en proceso de quiebra. Hasta donde sabemos, la jueza Sexta de Distrito en Materia Civil, María Luisa Cervantes, no aceptó la quiebra, pero sí admitió la petición de concurso del gremio que lidera Joaquín Aceves del Olmo. Quien metió el recurso fue su despacho de abogados, Aguilar Amilpa, con la intención de controlar el proceso.

Marcos Martínez (Ilustración de Nelly Vega)

MEDIO AÑO DESPUÉS la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Juan Pablo Graf, tuvo a bien multar a la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Recuerda cuando al mediodía del viernes 9 de octubre del año pasado interrumpió operaciones? Fueron tres horas de inactividad por una falla de sistemas y mejor se optó por dar por terminadas las actividades de esa jornada. Pues he aquí que el regulador acaba de sancionar al grupo que preside Marcos Martínez y dirige José Oriol-Bosch con poco más de 12 millones de pesos. Seis millones por no reanudar en el máximo de 60 minutos y seis millones porque no funcionó su plan de continuidad.

LOS QUE SIGUEN sin ponerse de acuerdo son Javier Amtmann y sus hermanos Ricardo y Ernesto. El primero promovió una demanda de nulidad de adjudicación sobre la Torre Chapultepec Uno, este rascacielos de 241 metros en Paseo de la Reforma. Hubo diferendos en cuanto a consentimientos expresos que dio Javier a Ricardo y Ernesto sobre cómo tendría que desarrollarse y comercializarse el inmueble. La acción legal impide la comercialización de unos 16 mil metros cuadrados. Con el confinamiento por el Covid el freno jurídico no ha causado mayor impacto, pero cuando se retorne a la normalidad va ser un verdadero problema.

LA DIRECCIÓN DE Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT está por recibir ofertas para los estudios de preinversión del sistema integrado de transporte en la zona oriente del Valle de México. Participan Ad-Hoc de Aarón Dychter, Deloitte que maneja Francisco Pérez Cisneros, Felipe Ochoa Asociados de Felipe Ochoa, Key Capital de Enrique Prieto, Transconsult de Héctor Gabriel Sánchez y Cal y Mayor que dirige Esperanza Velásquez. De hecho este contrato se está adjudicando otra vez porque los estudios originales de Cal y Mayor no fueron suficientes.

VAYA PALIZA QUE la Primera Sala de la Suprema Corte le puso ayer a la Confederación Nacional de Productores de Papa y al gremio. Todos los ministros: Margarita Ríos-Farjat, Norma Piña, Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo, votaron a favor del proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena para abrir el mercado mexicano a la importación de papa fresca de Estados Unidos. Todavía hay dos recursos que los paperos nacionales tienen. Pero lo de ayer, pésimo precedente.