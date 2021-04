Monopolizan el tamiz neonatal

Durante más de 15 años el IMSS ha comprado el reactivo para el tamiz neonatal de procedencia cubana de la marca Tecnosuma con “grado de integración nacional”.

La representación exclusiva la tiene en México la empresa Ensayos y Tamizajes de México, S.A. de C.V., de la cual es dueño José María Gutiérrez.

Esta compañía ha sido investigada anteriormente por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por reetiquetar el reactivo para el tamiz neonatal de procedencia cubana.

Gutiérrez hacía pasar como producto de fabricación nacional el reactivo cubano y lo vendía a sus dos principales clientes, el IMSS que dirige Zoé Robledo, y el ISSSTE que lleva Luis Antonio Ramírez.

Zoé Robledo (Ilustración de Nelly Vega)

En la licitación LA-050GYR988-E7-2019, contratación del “servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico 2020-2022” estaba incluida la Partida 61 “Tamiz Neonatal” de estas pruebas.

Sin embargo esta partida fue eliminada y no se concluyó la compra ni se publicó evento alguno, hasta septiembre del 2020, cuando el IMSS convocó a una investigación de mercado.

Se notó la intención de corregir esta aberración y se solicitó que el reactivo y equipos fueran de tecnología totalmente automatizada, características con la que no cuenta la empresa de Gutiérrez.

El Órgano Interno de Control del IMSS ha detectado que Tamizajes de México está fincando un entramado de empresas afines, que simularían competencia, pero en realidad se buscaría topar precios.

En ese grupo se incluyen a Instrumentos y Equipos Falcón, de Noé Ramírez, con la que Ensayos y Tamizajes de México comparte contrato precisamente en el ISSSTE.

Asimismo, Load Soporte de Logística, de la cual es también dueño Gutiérrez, y Tecnosuma México, además de otras empresas relacionadas como Genesis Healthcare y Diagnomol.

Todas estas empresas presentan la misma marca Tecnosuma a precios prácticamente idénticos. La intención de armar ese bloque tendría la finalidad de dejar un precio sumamente bajo y con la misma marca.

El 9 de abril se publicó la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados LA-050GYR988-E5-2021. Lo interesante es que ya se incluye la tecnología “nacional” de Ensayos y Tamizajes.

Esta operación, por encima del Órgano de Control Interno del IMSS, y en aras de seguir manejando por otros 15 años más los servicios de tamiz neonatal con tecnología “nacional” y de poca confiabilidad.

En la tercera semana de mayo se entregan ofertas económicas y en la primera de junio se anuncia al ganador. Se van a adquirir hasta 6.5 millones de pruebas por un monto cercano a los 200 millones de pesos.

Salvador Álvarez (Ilustración de Nelly Vega)

EFECTIVAMENTE, ALTAN REDES, que dirige Salvador Álvarez, está en ruta a concurso mercantil. Sería la primera gran empresa, incluso antes de Interjet, que consigue el recurso. Entre los acreedores apunte a la banca de desarrollo, léase Nafin y Bancomext que dirige Juan Pablo de Botton, y Banobras que capitanea Jorge Mendoza. Asimismo CAF Banco de Desarrollo de América Latina que lleva Luis Carranza, el Banco Interamericano de Desarrollo a cargo de Mauricio Claver y el China Development Bank que maneja Zhao Huan. También Nokia y Huawei, proveedores de esta firma que empujó el gobierno de Enrique Peña Nieto, vía Luis Videgaray, como secretario de Hacienda.

Augusto Álvarez (Ilustración de Nelly Vega)

TAMBIÉN EN ESA misma línea apunte a AlphaCredit, de José Luis Orozco y Augusto Álvarez. A principios de semana la intermediaria no bancaria informó que registró contablemente mal ciertos activos financieros y al modificar el cálculo le aparecieron unas pérdidas enormes. Los compromisos se ubican en más de 13 mil millones de pesos emitidos tanto en Cebures como en Cerpis. Son acreedores Barclays que lleva aquí Raúl Martínez-Ostos, Credit Suisse que capitanea Nicolás Troillet, Morgan Stanley que encabeza Jorge Martínez-Negrete e Invex de Juan Guichard. La Fintech ya fichó de asesores a Rothschild, que lleva Víctor Leclerq, y Del Castillo y Castro, de Fernando del Castillo.

EL LIQUIDADOR DE Oro Negro, Gerardo Badín, pidió a la jueza de bancarrotas Shelley C. Chapman suspender la demanda del contratista en Nueva York. La petición tiene que ver con el contrato que Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo suscribieron con Quinn Emanuel, el cual no estaría firmado y carecería de efectos. El bufete que lidera Juan P. Morillo está cobrando entre 4 y 7 millones de dólares y no hay seguridad de que gane el caso a Pemex. Los fundadores de Oro Negro demandaron por casi mil millones de dólares. Badín contrató al bufete Duane Morris que en su dictamen refiere que “la demanda subyacente es una teoría generalizada de una conspiración global”. Así de mordaz su conclusión.

Ninfa Salinas (Ilustración de Nelly Vega)

EN EL MARCO del Día de la Tierra, Ninfa Salinas Sada, vicepresidenta del Comité Ejecutivo del Grupo Salinas, renovó ayer el compromiso firmado en 2018 con los lineamientos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Iniciativa de Sostenibilidad Corporativa voluntaria más grande del mundo que busca fortalecer las acciones a favor del medio ambiente, los derechos humanos y laborales, el combate a la corrupción e impulsar la Agenda 2030, que promueve el desarrollo sostenible, esenciales en las acciones de responsabilidad social de Grupo Salinas desde hace varios lustros.