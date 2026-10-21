El dipuhooligan hace de las suyas, ahora contra Máynez

El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, hizo otra vez honor a su apodo de dipuhooligan y ayer se lanzó contra el dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, en San Lázaro. Le gritó: “¡No seas cobarde, cabrón, da la cara!”, y lo llamó asesino, por “los niños que están muriendo por las infecciones” derivadas del agua sucia en Guadalajara, gobernada por Movimiento Ciudadano. El priista fue contenido por emecistas, pues amenazó con golpear a su líder, luego de que intentó y no pudo rociar su rostro con agua hedionda. Eso sí, arrojó el agua puerca a las oficinas de la bancada naranja. Más tarde, Máynez, en un video, lo acusó de realizar “montajes que terminan siendo una burla y una ofensa a la gente” con actitudes de porros.

Cerrojazo guinda a los pataleos de las corcholatas

El proceso ya se cerró. Que ni reclamen en Nuevo León con Tatiana Clouthier, en Zacatecas con José Narro, en Michoacán con Raúl Morón o en Guerrero con Félix Salgado. Las “coordinaciones” estatales “ya están dadas”, aclaró la mandamás en Morena, Ariadna Montiel. Cuestionada principalmente por el berrinche de la Tía Tatis, la dirigente guinda insistió: “Hay un proceso establecido, con normas claras, y cada uno de los aspirantes firmó un compromiso de sujetarse a las reglas”. Y recalcó: “Los políticos tenemos muchas cosas que cuentan, pero fundamentalmente nuestra palabra para con el pueblo, cumplir los compromisos”. Claro… el “pueblo bueno y sabio”.

¿Dónde está el community manager?

Alguien ayúdele con su Facebook a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, pues aún mantiene en su foto de perfil el eslogan que inventó el panismo en defensa de la gobernadora Maru Campos: “Yo con Maru”. El problema es que Maru ya no está con él, ¡oups!

Senadores morenos, mal y de malas

Quien siguió en la muina fue la senadora Martha Lucía Micher, pues rechazó hablar con la prensa sobre su capricho con las salas VIP de Aeroméxico. Eso sí, se le notó muy corajuda platicando con Javier Corral al concluir la sesión de ayer y hasta dando de manotazos. El chihuahuense, otro que no quiso hablar por el tema de César Jáuregui, incluso la arropó para abandonar el pleno y no dar chance a la insistencia de los reporteros.

Olga, sola en su propia bancada

Otra vez, la bancada de Morena en San Lázaro dejó sola a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. La mayoría de la ‘4T’ se impuso y aplazó hasta el 2031 la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado en la Constitución desde 2017 y creado hasta 2023, pero que sigue sin operar. La exsecretaria de Gobernación y hoy diputada guinda se quejó contra su propia fracción parlamentaria: “Hasta 2031 se prolongaría este vacío procesal y podría comprometer la protección del patrimonio, el acceso a la justicia y el ejercicio de otros derechos fundamentales de las personas con discapacidad y de las personas mayores”. Pero nadie la escuchó.

El amor del pueblo

Con la novedad de que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un recorrido por el Hospital Oncológico La Pastora, del IMSS Bienestar, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Pese a la situación del sector, la morenista se encontró con puros simpatizantes que se abalanzaron sobre su vehículo para saludarla y tomarse una selfie. “Claudia, no estás sola, llegamos todas” y “Claudia, escucha, la GAM está en tu lucha”, le gritaron. Aquello, más que un recorrido por un hospital, parecía más bien un mitin de apoyo. Son los tiempos.