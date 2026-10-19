Con Trump, “sangre fría” y “perseverar”

Marcelo Ebrard habló en su comparecencia en el Congreso sobre la estrategia con Estados Unidos. “¿Que cuál es la estrategia mexicana? (para las negociaciones del T-MEC). “Se llama sangre fría, perseverar. Somos la delegación que más va a Estados Unidos; a nosotros ya a veces ni nos revisan, nos dicen ‘usted ya pásele, usted ya pase’; porque, vamos, cada semana ha habido, te podría decir, más de 100 o más de 105 reuniones”. Ah, y reiteró que el tema de los narcopolíticos y las exigencias del gobierno de EU “no lo tengo en mi mesa, ninguna referencia; imagínate el impacto que eso tendría”. Y cerró el tema.

Apuran a Zoé, también en San Lázaro

Aún no halla la puerta para resolver en el IMSS el conflicto laboral y del desabasto de medicamentos, y a Zoé Robledo ya lo demandan los diputados en San Lázaro. Aunque le toca comparecer hasta el 6 de noviembre para aclarar las cuentas del II Informe, junto con Martí Batres, del ISSSTE, y David Kershenobich, titular de Salud, legisladores del PAN y el PRI ya propusieron que se adelante su presencia en el banquillo legislativo. El detalle es que la fecha es una decisión aprobada por el pleno de los 500 legisladores y no se puede mover así como así.

En Guerrero, un Toro que ya no embiste

Mal y de malas el senador Félix Salgado Macedonio. No sólo no se logró colocar como aspirante a la gubernatura, por la cláusula antinepotismo, sino que sus gallos en Acapulco nomás no despegan. Ricardo Salinas Méndez, la carta fuerte de El Toro, a pesar de una intensa campaña, no logra despuntar. Yoloczin Domínguez y Joaquín Badillo, otros de sus delfines, tampoco gozan de buena imagen. Y mientras los cuadros del “felixismo” se atoran, otras corcholatas ganan terreno, como el diputado federal Irugami Perea, la diputada local Citlali Calixto y la exalcaldesa Leticia Lozano, quienes se posicionan en el morenismo guerrerense. ¿Será el fin de la influencia de Salgado Macedonio en la entidad?

Otro premio de consolación

El senador Saúl Monreal anunció que se registró en la contienda de Morena por la candidatura a la presidencia municipal de Fresnillo, Zacatecas, luego de que sus aspiraciones a la gubernatura se frustraron por la ley antinepotismo. El más joven de los Monreal en activo se convertirá en el segundo legislador guinda que cambia su escaño por una candidatura a un municipio. La primera fue Andrea Chávez, quien se tuvo que conformar con ser abanderada para Ciudad Juárez, luego de quedar fuera de la contienda por la gubernatura de Chihuahua. Al menos Saúl sí hizo el trámite y no sólo recibió el regalo directo de la postulación.

El silencio de Maru

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, guardó un silencio sepulcral ante la detención de César Jáuregui, exfiscal estatal, por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición y traición a la patria por permitir la participación de agentes extranjeros en un operativo. A quien antes se refería afectivamente con el apodo de Gordo y con quien presumía 15 años de trabajo en conjunto, no le mereció a la gobernadora un mensaje de solidaridad, sobre todo tras semanas de enfrentamiento con la presidenta Sheinbaum por defender la actuación de la fiscalía y presumir que en el estado sí se combatía al crimen organizado.

Contrapropaganda azul

El PAN, si bien no está adelantando su selección de candidaturas, sí la contrapropaganda. Pues ayer publicó en sus redes sociales una fotografía de Julieta Ramírez, eventual candidata de Morena a Baja California, con el recordatorio de que uno de sus promotores políticos también fue sancionado por vínculos con el crimen organizado. “No es un caso aislado: es parte de un pacto en el que Morena se rodea de narcotraficantes. México necesita justicia, no acuerdos con criminales. ¡Únete al despertar ciudadano!”, posteó el blanquiazul.