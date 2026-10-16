El laberinto de Lemus

Vaya problema en el que se ha metido el gobernador de Jalisco. Tras el escándalo por la represión de los manifestantes que reclamaban agua limpia, ahora endosa la responsabilidad a los policías, como si tuvieran la autonomía de actuar por su cuenta. Si no hay deslindes de responsabilidad en funcionarios que tengan un nivel de mando como para tomar decisiones, los mea culpa del gobernador Pablo Lemus se van a ver como una justificación de un error político por falta de mando o por un criterio de aplicación de la fuerza que tiene medio siglo de retraso. Quién sabe cuál sea peor.

Guiños al PAN, tras perder encuestas

Para el líder nacional del PAN, Jorge Romero, Morena vive una “guerra intestina” que le jugará en contra en 2027 y afirmó que tal es el nivel de conflicto que hasta morenistas que perdieron la encuesta para la contienda por gubernaturas se acercaron al blanquiazul. “De todos los anuncios que hicieron allá en la Ciudad de México los de Morena, en el evento donde hubo muchas sonrisas y fotitos, ‘tres Doritos después’ ya nos estaban llamando para decirnos: ‘lo que sea, menos que llegue aquel’”. ¿Revelará nombres el panista o sólo se quedará como mera anécdota del desastre en el partido mayoritario?

La rebelión se extiende a QRoo

Las inconformidades dentro de Morena crecen y ahora llegan a nivel municipal. Resulta que Marybel Villegas Canché, exaspirante guinda a la gubernatura de Quintana Roo, señaló que analiza no registrarse para competir por una coordinación municipal. “Es una burla hacia el morenismo en el estado, en el país, donde se han evidenciado estas encuestas amañadas por parte de Citlalli (Hernández, secretaria de Elecciones del CEN)”, señaló. También confirmó que sostiene conversaciones con distintos actores y dirigentes partidistas, entre ellos Alberto Anaya, líder nacional del PT. Se vendrá pronto una desbandada.

Dan “coscorrón” al Lobo mayor

Nos dicen en la bancada de Morena en San Lázaro que, por su “mala” y “mal planteada” iniciativa de reforma electoral, que propone como causal de nulidad de una elección una “cobertura informativa indebida” en los medios, Víctor Hugo Lobo se llevó “tremendo coscorrón” de la coordinación parlamentaria. El propio diputado justificó que “alguien lo quiso sacar de contexto; si revisan el texto completo que actualmente existe, aparece muy claramente que se garantiza en todo momento la libre expresión y se generó alguna confusión”. ¡Ay, ajá! Más bien le hicieron ver que ahorita “no le muevan al tema de ir contra los medios”.

Exigen a MC que dé la cara por Guadalajara

Duro se fue ayer la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, contra el “MCPRIAN”, porque el Congreso de Jalisco no pudo sesionar por falta de quórum. Denunció que “las bancadas de MC y del PRIAN no llegaron” y reclamó que “mientras la ciudadanía exigía justicia, el ‘MCPRIAN’ daba la espalda a las víctimas y se negaba a resolver los problemas”. Enfiló sus baterías y reclamó a Jorge Álvarez Máynez. ¿Esta es la nueva política: golpear, disculparse y esconderse cuando toca responder a los graves problemas? ¡Den la cara!” Sólo que, en eso del ausentismo legislativo, Morena ‘no vende piñas’ en San Lázaro.

Revisión de salarios en la SRE

Personal del Servicio Exterior Mexicano de la rama administrativa celebró la revisión a salarios que anunció el canciller Roberto Velasco durante su comparecencia ante el Senado. Los trabajadores hicieron públicas ayer las cartas que enviaron desde hace dos años a los cancilleres de la ‘4T’, pues lo mismo reportaron su petición a Alicia Bárcena que a Juan Ramón de la Fuente y al propio Velasco. Será la primera revisión en ¡26 años! y se priorizarán los casos que tienen más de 18 años esperando ajuste de honorarios. Bien por el canciller.