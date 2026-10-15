Ausentismo, mal endémico en San Lázaro

Ni siquiera en el tema más importante de cada año del Poder Legislativo acuden los diputados a cumplir su trabajo. En los debates del Paquete Económico, en su capítulo fiscal y de ingresos, ayer el salón de sesiones lució casi vacío y sólo las “honorables curules” escuchaban las intervenciones de los legisladores. “Sí están aquí (los de Morena), en sus oficinas, ya comprobé”, justificó su coordinador, Ricardo Monreal. También las curules del PAN, PRI, MC, PT y PVEM se vieron solitarias por varios momentos. Y eso que los líderes parlamentarios buscaron que fuera un debate racional, ágil, de nivel y con civilidad.

Las fuertes finanzas de la CDMX

Sin duda, una de las condiciones para que el gobierno de la Ciudad funcione, es que cuente con finanzas públicas sanas. Ahora que se habla del predial, se ha subrayado que la única entidad que cobra relativamente bien este impuesto es la CDMX. Además, es la entidad del país que tiene una proporción de ingresos propios más elevada a nivel nacional. El trabajo realizado por el secretario de Finanzas y Administración, Juan Pablo de Botton, es silencioso y discreto pero sumamente efectivo. Los números lo dicen.

Las prioridades de la ministra

Dicen que las prioridades se demuestran con hechos, no con discursos. Y vaya que la ministra Lenia Batres parece tener muy claras las suyas. La integrante de la SCJN habría preferido acudir al Informe de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, antes que atender sus responsabilidades jurisdiccionales y participar en una sesión del máximo tribunal. Incluso se tuvieron que saltar los asuntos que ella presentaría en esta sesión, en perjuicio de los justiciables. Esto abre una pregunta incómoda: ¿qué debe pesar más para una ministra, sus compromisos políticos o sus obligaciones constitucionales? No faltará quien recuerde aquella máxima de que “la mejor política exterior es la interior”, aunque en este caso pareciera que la política interior también puede resultar más atractiva que la actividad jurisdiccional, buscando su apoyo fuera de la Corte. Una cosa es mantener cercanía con un proyecto político y otra muy distinta es que esa cercanía pueda interpretarse como una prioridad frente a las responsabilidades que exige integrar el máximo tribunal. La independencia judicial no sólo debe proclamarse en discursos, también debe reflejarse en las decisiones cotidianas. ¿Ministra de tiempo completo o política cuando la ocasión lo amerita? La pregunta queda en el aire.

O se aprenden su frase o mejor dejen de citar a don Benito

Ya ni porque es oaxaqueño como Benito Juárez… Es que de veras, con su afán de citar al Benemérito de las Américas, dan cada resbalón de pena ajena. Una frase que desde kínder se enseña a los mexicanos y no la pueden memorizar. Apenas en mayo pasado le ocurrió lo mismo a su compañera Simey Olvera, y ayer quien dio el tropezón fue Alejandro Murat, al arengar en tribuna que: “Entre los individuos, como entre las naciones, la defensa… de...”, y de plano para no seguir haciendo el oso, mejor volteó a ver la inscripción en el muro del recinto para poder completar la frase. Ni cómo ayudarlos.

Rinde informe ante ‘parlamento galáctico’

Donde de plano sí se la volaron fue en Puebla. El diputado local Roberto Zataráin, de Morena, se puso creativo y publicó un video realizado con IA en el que presenta su informe ante un “parlamento galáctico”. En el video, presume que cinco de sus iniciativas fueron aprobadas, mientras alienígenas asienten. Antes de hablarle a extraterrestres, ¿no tendría que acudir al distrito que representa para rendir cuentas?