Con las manos en el fuego

Entre pregunta y pregunta que trató de evadir durante ¡40 minutos!, Adán Augusto López salió en defensa de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y aspirante a diputado federal por Tabasco. El senador sostuvo que eso de que Andy tiene vínculos con el huachicol no es más que “una campaña mediática brutal, como nunca se había visto en el país”. El exsecretario de Gobernación aseveró que el hijo de AMLO “sí, es una persona honesta, íntegra”, pues lo conoce desde pequeño, y aceptó que metería las manos al fuego por él. ¿Y no será que las manos ya las tienen ambos bien metidas en el fuego?

Susto en el INE

Los trabajadores del INE se llevaron ayer un susto al ser desalojados de la sede central, luego de que se detectara una filtración en los tanques de almacenamiento de diésel de una gasolinera hacia el estacionamiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que está al lado de la sede del INE. Protección Civil de la Ciudad de México indicó que la fuga en la gasolinera persiste y que mientras la contingencia continúe, las actividades del instituto se mantendrán en la modalidad home office.

Reconocen trayectoria de Francisco Garfias

La Cámara de Diputados rendirá homenaje póstumo al columnista Francisco Garfias, quien dedicó años de su larga trayectoria periodística a informar sobre las actividades del Poder Legislativo. La propuesta del diputado Ricardo Monreal, de ponerle el nombre del periodista a la sala de conferencias y entrevistas del palacio legislativo, misma que se conoce también como el ‘chacalódromo’, fue bien recibida no sólo en el círculo político sino también en el medio periodístico, pues se trata también de honrar a un oficio que permite y ayuda a dar a conocer los pormenores de las tareas legislativas. Una vez planteado el tema ante la Junta de Coordinación Política, el 20 de octubre habrá una sesión solemne y se develará una placa a nombre de quien en vida fuera reconocido por sus coberturas nacionales e internacionales.

Trato VIP en San Lázaro

Mucho llamó la atención ayer el joven diputado de Morena Enrique Vázquez Navarro que, con 21 años, llegó al Palacio Legislativo, cuidado, cobijado y consentido en todo momento por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal. Veracruzano, pero que hoy representa a Quintana Roo al colarse después de ser suplente, presentó su informe de labores. Sorpresivamente, en la mesa del presídium en San Lázaro aparecieron como invitados Marcelo Ebrard y Josefina Rodríguez, titulares de Economía y Turismo. Otro nivel, qué duda cabe.

Noroña, contento con fallo judicial

El senador Gerardo Fernández Noroña celebró la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán que concluyó que no había cometido violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, al señalar que sus dichos en contra de la funcionaria están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria. Fiel a su estilo, Noroña criticó a los medios por no dar amplia cobertura a la sentencia, como si el legislador decidiera qué es nota y qué no.

Mea culpa del góber naranja

Resulta que las autoridades de Jalisco sí cometieron abusos en la marcha del domingo en Guadalajara, en la que cerca de 10 mil personas exigieron agua limpia. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, reconoció públicamente los errores durante el operativo de la manifestación. Además, dio a conocer que ya fueron liberadas todas las personas detenidas y solicitó iniciar una investigación interna para aplicar las sanciones correspondientes. Al menos supo reconocer que el operativo se salió de control.