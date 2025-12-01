Vuelve con fuerza a la escena Scherer Ibarra

Con la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, vuelve a escena con fuerza el exjefe de la Oficina de la Presidencia en la administración anterior, Julio Scherer Ibarra. Eran públicas las diferencias entre Scherer y el fiscal y, de manera inmediata, el exfuncionario dio a conocer su posición, considerando que con este cambio se abre la puerta para que mejore significativamente la procuración de justicia en el país. Así que no pierda de vista a Scherer.

Zaldívar se perfila para la Consejería Jurídica

Con el movimiento de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, queda vacante la Consejería Jurídica de la Presidencia. El candidato natural para ocupar el cargo es el actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia sería el otro pilar para la operación jurídica del gobierno actual, que tendría sus pilares en García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Godoy en la Fiscalía y Zaldívar en la Consejería.

Sin evidencia de ‘dinero sucio’ en Miss Universo

Omar García Harfuch dio un respiro al concurso Miss Universo, que está envuelto en la polémica, no por el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, sino por la investigación que la FGR mantiene contra el mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen, a quien se le presume líder de una red criminal dedicada al tráfico de drogas, armas e hidrocarburos. Pese a los indicios que recabó la FGR, y que derivó en 13 órdenes de aprehensión, una de ellas contra Rocha Cantú, el secretario de Seguridad federal dijo que no hay indicios de que dinero del crimen organizado se haya inyectado a Miss Universo. Menos mal…

Palacio Legislativo, ‘en el ojo de los tractores’

Aunque diputados de la mayoría de la ‘4T’ aseguran que ya hubo acuerdos con productores agrícolas y se disponen a aprobar las leyes de aguas, líderes agrarios y la oposición anticipan que “el Palacio Legislativo está bajo vigilancia y en el ojo de los tractores”. “Si no incorporan todas nuestras peticiones tomamos de nuevo los tractores, nos vamos a las carreteras, nos subimos a los puentes y cerramos todo”, deslizó Eraclio Rodríguez, dirigente agrario de Chihuahua. “Vamos a estar aquí hasta el día que se vote la ley”. El diputado priista del mismo estado, Alejandro Domínguez, también advirtió que “Morena está bajo vigilancia, los acuerdos no son con todos los productores y todo puede pasar”.

Presume Somos México avance en asambleas, pero…

Somos México avanza en su camino para convertirse en partido político nacional y presumió que está a cuatro asambleas de cumplir las 200 que exige la Ley para obtener su registro. Si bien es un avance importante, la organización que encabezan Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza aún está lejos de cumplir la meta de afiliación, pues lleva apenas 118 mil 484 personas adheridas a su movimiento, de las 256 mil que exige la ley. El tiempo le puede jugar en contra a la organización, pues tiene dos meses para reunir las afiliaciones requeridas.

Vapeadores, otra que se atora

En las coordinaciones parlamentarias del Palacio Legislativo nos aseguran que la Ley de Aguas es el último tema de relevancia que aprobarán en diciembre, con todo y sus errores y correcciones. La otra iniciativa de Palacio Nacional en lista de espera, anotan, es la prohibición de los vapeadores, por sus graves daños a la salud. Lo que advierten es que ésta trae algunos “excesos” que se deberán revisar con cuidado, por lo que algunos diputados de Morena, PVEM y PT admiten que debe pausarse. Un ejemplo, dicen, es que no se puede dejar pasar que “sólo por adquirir uno de esos cigarrillos raros puedas ir a la cárcel hasta ocho años”.