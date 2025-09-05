Se estrena Kenia, contra la opacidad en San Lázaro

En su primer evento en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, lanzó el primer dardo contra la mayoría de Morena. “Necesitamos mostrar el mejor rostro posible a los ciudadanos que pagan impuestos y que pagan nuestro sueldo” y “que seamos la Cámara de Diputados más transparente de la historia, México lo necesita”, advirtió en un foro sobre transparencia. Pequeño detalle: el Comité de Administración lo preside Morena y la Mesa Directiva no participa en sus decisiones.

Incienso en el Senado

A tres días de haber asumido la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo recibió una limpia durante una ceremonia tradicional, en el marco de un foro sobre el reconocimiento a los pueblos indígenas. Más vale prevenir, aunque sea con ritos –que parece se han vuelto protocolo de la ‘4T’–, no sea que se peguen las vibras que Fernández Noroña pudo haber dejado en la oficina. Por cierto, el hoy expresidente del Senado ¿le dirá también a ella que el Estado es laico y que las creencias se respetan en el ámbito personal?

Nueva Ley Aduanera, ‘con dientes’

Entre los diputados de Morena no se conoce nada aún de lo que vendrá en la iniciativa de Palacio Nacional para modificar la Ley Aduanera. Pero lo que sí aseguran es que habrá una nueva “ley con dientes”, para poder ejercer con plenitud las restricciones a actividades ilícitas. Sobre el tema, el líder de la bancada mayoritaria de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, deslizó que, más que pensar en cambiar una y otra vez a los funcionarios públicos, “lo mejor es que se haga un cambio de normas jurídicas”. Y a poner a personas que conozcan el sector, no a políticos. ¿Qué no?

Presidencia analiza aplicar aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su gobierno está analizando imponer aranceles a las naciones con las que México no tiene tratados comerciales: “Sí estamos considerando poner algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial, entre ellos, también se encuentra China, pero no es el único país”. La declaración de la mandataria se da luego de la visita del titular del Departamento de Estado de EU, Marco Rubio.

Alito, ¿a terapias?

Tanto han reconocido y respetado en el PRI los dotes de diálogo y conciliación del diputado Ricardo Monreal, que ya el zacatecano inició con terapias especiales particulares al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. El morenista reveló que ya lo ha tratado y le ha pedido al senador priista que “revise y analice su actuación, que debería ser más moderado”. De plano el doctor –en derecho, pero doctor– Monreal ya diagnosticó al campechano: está “fuera de sí”. ¿Logrará doblar por la buena y al estilo Voltaire (con el uso de la razón) al senador?

Movimiento para que no dé el Grito

En Jalisco se lanzó una iniciativa en change.org para que el gobernador Pablo Lemus cancele la participación de Ángela Aguilar y la de su padre, Pepe Aguilar, en el Grito de Independencia de Guadalajara, y ya superó las 100 mil firmas. El argumento es que la familia Aguilar, pese a tener seguidores migrantes, ha tenido discursos de distinción entre migración legal e ilegal. Actitud cuestionable, siendo una familia que enarbola la cultura mexicana, pero se crió sobre todo en suelo estadounidense.