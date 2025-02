Las verdades y mentiras de la reforma judicial

A golpe de mentiras, verdades y verdades a medias, las y los juzgadores federales han debido aprender de qué va la reforma judicial y se han tenido que sumergir en el pantanoso terreno de la política. Ayer se vivió un capítulo de esa novela, pues el senador Gerardo Fernández Noroña sostuvo que la magistrada Lilia Mónica López –quien acusó el lunes que, pese a renunciar a su derecho de ser candidata, se le incluyó en la lista final– en realidad nunca declinó. No contaba con que la magistrada publicaría la carta que envió ex profeso al propio Noroña para declinar a su candidatura. ¿No que no, senador?

La nueva afiliación de Morena

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez nuevamente dio de qué hablar. Ayer por la mañana aseguró que, antes de afiliarse a Morena, esperaría a que el TEPJF resolviera la impugnación que presentó contra su expulsión del PAN. Sin embargo, por la tarde, y respaldado por Adán López, coordinador de la bancada, y Gerardo Fernández, presidente del Senado, finalmente acudió al módulo para inscribirse como militante guinda y anunciar que desistirá de su querella contra el blanquiazul. Al parecer entró en razón, y claro, pues cómo iba a desairar la campaña de afiliación, si es encabezada ¡nada menos que por Andy López Beltrán!, ¿verdad, legislador?

Los decanos que llegan tarde

A medio año de haber arrancado trabajos la actual LXVI Legislatura, en la Cámara de Diputados apenas hasta ayer se instaló el Comité de Decanos. Los más experimentados en el quehacer parlamentario que llegan tarde son José Luis Sánchez González, del PT, que será su presidente. Leonel Godoy, de Morena; José Luis Durán Reveles, expanista y hoy del PVEM, y Manuel Espino, exdirigente azul y hoy miembro de Morena, fungirán como vicepresidentes. Y como secretarios figuran la yucateca Ivonne Ortega, expriista y hoy de MC; el priista Samuel Palma, y el que regresó a las filas panistas, Germán Martínez.

El raspón de Marko a los verdes

Entre las críticas que el panista Marko Cortés propinó al oficialismo durante la discusión de la reforma en materia de nepotismo y reelección, se llevó a los Verdes, pues resaltó que andan inconformes con dichas reformas. “Por eso está enojado el Partido Verde y no vino a la sesión”. Sin embargo, se le hizo ver la presencia del senador Waldo Fernández, así que debió corregir, pero no sin darle un raspón. “Ah, miren, lo festejo, pero Waldo es más independiente que ecologista. ¡Lo conozco, ha pasado como por cinco partidos… y los que vienen!”, dijo entre risas.

Avistan ya periodo extra

Tanto se dijo que serán alrededor de 73 nuevas leyes reglamentarias a aprobarse en Cámara de Diputados antes del 30 de abril, para la operación de las recientes reformas a la Constitución, que en el Palacio Legislativo ya están viendo que no les dará la vida para aprobarlas de aquí al fin del periodo ordinario. Las leyes aún no están listas y ni siquiera han llegado. Por eso, ayer el coordinador morenista, Ricardo Monreal, reconoció que “se convocará a un periodo extraordinario de sesiones, si antes del 30 de abril no se desahogan todas esas leyes secundarias”.

Ahora, veterinarios toman las calles

Las manifestaciones en la capital no paran. Primero, este lunes salieron transportistas y médicos. Ayer fue el turno de veterinarios que, organizados, tomaron las calles para reclamar el asesinato de su colega Héctor Hernández Cañas, en manos de los dueños de una mascota en el Estado de México, y denunciar el acoso y el odio que viven en redes sociales. ¿A quién tocará turno mañana?