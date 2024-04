Buscan evitar que iniciativas de AMLO se desechen

De última hora y prácticamente de manera subrepticia, Morena busca proteger con “teflón parlamentario” las 20 iniciativas del Presidente, o al menos las 18 constitucionales, para evitar que sean desechadas. Ayer circuló en San Lázaro la versión de que el presidente y los secretarios morenistas de la Comisión de Puntos Constitucionales trabajaban a marchas forzadas para dictaminar las propuestas presidenciales, a fin de que no sean desechadas como iniciativas sin dictamen al terminar la legislatura, como indica el reglamento. Así “se guardan”, ya sea para un periodo extraordinario –que ayer no descartó el líder de Morena, Ignacio Mier– o para retomarlas en la siguiente legislatura. El detalle es que la comisión no ha convocado a sesión ni ha presentado el informe de los foros. ¿Otro madruguete guinda o pura finta?

Cierra el periodo… ¿y los magistrados faltantes?

El periodo ordinario de sesiones cierra hoy, sin embargo, el Senado tiene pendientes de realizar el nombramiento de dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, seis magistraturas de salas regionales y otras 41 vacantes de tribunales locales. No obstante, todo indica, que para la mayoría de Morena y sus aliados es prioritario atender la orden de Palacio Nacional de congelar dichos nombramientos, por encima de los llamados que se hacen desde la sociedad. Tan sólo ayer, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral exigió a los senadores dejar de postergar su obligación y poner en marcha el proceso de designación de todas las magistraturas faltantes en un periodo extraordinario convocado explícitamente para ello. Morena, hasta ahora, hace oídos sordos.

Legislativo, con cero interlocución

Con una nueva queja se despidieron ayer los jefes de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados, en su última sesión ordinaria. Reclamaron que no sólo no acudieron a encuentros privados con la Jucopo los titulares de Seguridad, Salud, Energía, Pemex, entre otros, sino lo que más les molestó –nos comentaron– fue que hubo un compromiso de Morena de que asistiría el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a explicarles en corto los Precriterios de Política Económica para 2025 y no se cumplió. Ya de plano hay cero interlocución del Ejecutivo con el Legislativo, se quejó el priista Rubén Moreira.

Indiferencia a los debates

Las candidatas de la fórmula PAN, PRI y PRD al Senado por la CDMX, la diputada priista Cynthia López y la exdiputada perredista Verónica Juárez, lamentaron ayer que ni Morena ni MC les siguieron el juego de ir a un debate público. Reprocharon que ni los morenistas Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, ni tampoco la exdirigente nacional perredista Alejandra Barrales –hoy vestida de naranja–, así como la controvertida Sandra Cuevas, aceptaron debatir con ellas. “¿Si les da miedo el debate, entonces cómo quieren ser senadores, donde tendrán que debatir por seis años?”… Si es que llegan…

‘Festejará’ CNTE Día del Maestro… con paro indefinido

A pesar de que hubo cuatro reuniones con el Ejecutivo federal, los maestros de la CNTE anunciaron paro nacional a partir del 15 de mayo, Día del Maestro. Pero no sólo eso, entre las sorpresas está también un “plantón nacional en la Ciudad de México y acciones sincronizadas en el resto del país”. Entre el desdén a la prueba PISA –en la que México ha ido en retroceso– y la falta de clases, queda claro que los que salen perdiendo, como siempre, son los alumnos.