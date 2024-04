La presencia de Yorio en Washington

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, se ha convertido en un asiduo de las reuniones del FMI y Banco Mundial. No sólo porque es el funcionario mexicano del actual gobierno que acumula más asistencias a esas reuniones, sino porque el mundo de la inversión lo ve como alguien de completa confianza. Ayer acudió a la reunión con Eurasia, la firma de análisis de riesgo político fundada por Ian Bremmer. Y, para variar, la fue muy bien en el encuentro con inversionistas.

‘Resucita’ el bloque de contención

En el Senado, el bloque de contención, integrado por PAN, PRI, PRD, MC y el Grupo Plural, que había sido dado por “muerto” por el senador Dante Delgado, resucitó. Resulta que la oposición decidió no dar el quórum en la sesión del pleno de ayer, con el objetivo de evitar la votación de las reformas para impedir la suspensión de leyes que hayan sido impugnadas mediante amparo y dar el poder al Presidente de otorgar “amnistía de manera directa” a delincuentes. Ambas reformas, impulsadas por Morena, son consideradas dañinas por la oposición, que, al parecer despertó, pues a veces da la sensación de que está adormecida.

Descortesía legislativa

Y quien resultó ‘damnificado’ de la estrategia de la oposición en el Senado para que no se completara el quórum fue el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán. Resulta que estaba programado realizar una sesión solemne para entregar al almirante la Medalla de Honor Armada de México, la cual ya no pudo realizarse. El mando naval, junto con sus familiares y personal de la Semar, se quedaron esperando. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, la morenista Ana Lilia Rivera, extendió una disculpa a Ojeda, por lo que la entrega de dicha presea se concretará para mejor ocasión.

Llamado del PRI a tomar las calles

Con tristeza y nostalgia por el viejo corporativismo del partido tricolor, el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, lamentó ayer entre curules que es triste ver hoy –dijo– que los líderes sindicales “no se mueven, no los veo actuar ahora que les están quitando el dinero a sus pensionados y jubilados”. Y aclaró: “Con todo respeto a los líderes de los sindicatos, a los líderes de las organizaciones, pero no protestan” contra la reforma de pensiones de Morena. Invitó al movimiento obrero a tomar las calles. “¿Por qué? Porque muy pronto van a ver los trabajadores que les saquearon su dinero”.

El concepto de amistad del ministro González Alcántara

A pesar de la confrontación entre el Ejecutivo y el Judicial, el ministro Juan Luis González Alcántara sigue esperando que, una vez que termine el sexenio, la relación que tiene con el presidente López Obrador no se vea dañada. “Si a alguien respeto en sus decisiones y en sus convicciones es al Presidente de la República, pero no todas las decisiones del Presidente de la República tienen que agradarme o gustarme, como a él no le gustan muchas de las decisiones que yo tomo, y yo lo sigo respetando y creo que la amistad continuará cuando deje el cargo”.

Eduardo Verástegui sigue en activo

Quien hubiera pensado que después de no haber conseguido la candidatura independiente a la Presidencia, Eduardo Verástegui iba a retirarse de las lides políticas, se equivocó. El lunes firmó, nada menos que con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, un convenio para sumarse al movimiento Sound of Freedom, que va contra la trata de niños para la explotación sexual.