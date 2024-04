Ramírez de la O, a todo en Washington

El día de hoy comienzan las actividades de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington. Acuden el secretario Ramírez de la O y la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja. El secretario, el día de hoy así como el martes, tendrá reuniones bilaterales con la U.S. Chamber of Commerce, Atlantic Council, Gita Gopinath, quien es subdirectora gerente del FMI, con el Business Council for International Understanding (BCIU), con Council of the Americas, y también con Open Society Foundations Organization. Ya luego vendrán los encuentros con autoridades financieras.

Apuestas en el Poder Judicial

La ministra Norma Piña no parece ocultar su apuesta por Xóchitl Gálvez. Así debe leerse la investigación en contra de Arturo Zaldívar y sus allegados. Es preocupante que el Poder Judicial tome partido en la contienda electoral. Se dice que ya tienen armado un espectáculo con jueces cercanos a ella que saldrán a victimizarse. Todo un montaje. Algo huele mal en el Poder Judicial.

Preparan los de Ayotzinapa boicot al proceso electoral

Molestos porque el Presidente ofreció reunirse con los padres de los 43 normalistas, pero después del proceso electoral, los familiares de los desaparecidos advirtieron que intensificarán sus movilizaciones, y “particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral”. En una reunión el sábado en la normal rural en Tixtla, los integrantes del movimiento por Ayotzinapa emitieron un pronunciamiento para alertar que no permitirán “que mientras las madres y padres de los 43 sufren el dolor de no saber de sus hijos, el sistema de partidos se arremoline en la fiesta electoral con discursos vacuos, que no incorporan el tema de los desaparecidos”. Ya vimos con el incendio a instalaciones de gobierno en Chilpancingo hasta dónde puede llegar la protesta. Ahí está la advertencia.

Campaña en torno de AMLO

Llama mucho la atención que la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en los mítines de los últimos días, inicia sus discursos expresando su alegría “porque tenemos hoy al mejor Presidente de la historia de México”. Según la morenista, el inquilino de Palacio Nacional “logró construir el movimiento más importante sobre la faz de la Tierra”, pues “llegó al gobierno y cumplió una a una las promesas, los compromisos que le hizo al pueblo de México”. Ayer, durante su gira por Sinaloa, la exjefa de Gobierno aseguró que “es una joya tener a Andrés Manuel López Obrador” y lanzó la letanía de “es un honor estar con Obrador”. Tal parece que quiere sacudirse la crítica de que en el debate no defendió lo suficiente la gestión obradorista.

Las confesiones de Armendáriz

La que se fue de bruces con su confesión fue la empresaria y diputada morenista Patricia Armendáriz. Ayer tuiteó sus “predicciones” de cómo quedarán los resultados electorales y le dio a Sheinbaum “alrededor de 70, que es el porcentaje de pobres de este país”. ¿Se habrá dado cuenta la legisladora chiapaneca lo que está diciendo? Que con el gobierno de la ‘4T’ creció la pobreza al grado de llegar a 70 por ciento de los votantes en México. ‘No me ayudes, comadre’, ha de decir la candidata presidencial oficialista.

Seguridad, ¿sólo a candidatos sobrevivientes?

De “absurdo” calificaron diputados federales de la oposición ante el INE el que sólo se otorgue protección de seguridad a los candidatos que logren sobrevivir a un ataque del crimen organizado. Plantearon que debe haber una mayor flexibilidad y rapidez para la atención a esta solicitud antes de que sea demasiado tarde, porque “te tienen que atacar y lograr salvar tu vida para que puedan instalar un protocolo”, deslizó el líder perredista en San Lázaro, Francisco Huacus. No debe ser como el IMSS, que te quieran atender después de muerto, criticó el legislador michoacano en campaña para reelegirse.