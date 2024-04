Reclama FBI a México por cooperación antinarco

“Necesitamos que el gobierno mexicano haga más”, pues “(su cooperación en la lucha antinarco) es inconsistente”. Así de claro fue el reproche que hizo ayer Christopher Wray, director del FBI, durante una comparecencia en el Capitolio. “Hay casos individuales que son puntos brillantes (de cooperación con México). Pero este es un problema tan grande. Necesitamos una asistencia consistente, sostenida y escalable por parte de ellos (los mexicanos)”, sostuvo el funcionario, e insistió en que “simplemente necesitamos mucho más”. Lo que en palabras de López Obrador quiso decir Wray –sobre todo con la frase favorita del Presidente cuando se refiere a la relación con EU– es que en Washington necesitan que la cooperación sea “en pie de igualdad”…

La ASF, llamada a consultas

A petición de algunos legisladores de la llamada ‘4T’ y de todos los partidos de la oposición, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados deslizó a sus integrantes que se prepara ya una reunión con el titular de este máximo órgano fiscalizador de los recursos públicos del país, David Colmenares, y con todos los auditores titulares de las diversas áreas de la ASF, para aclarar las razones de la salida del auditor especial Agustín Caso. Afirman que el presidente de la comisión, Pablo Angulo, del PRI, les expresó que el encuentro privado se hará con todo el respeto a las decisiones tomadas por Colmenares, y que el encuentro será de carácter informativo.

Doble rasero diplomático

Lejos quedó la postura del gobierno de abstenerse al momento de votar si un país es expulsado de la ONU. Apenas el 17 de septiembre el presidente López Obrador explicó la postura neutral de México en la votación que se dio en el Consejo de Seguridad. “Imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación”. Ahora el gobierno mexicano pide que Ecuador sea sacado del órgano internacional. Vaya incoherencia diplomática…

Padres del Rébsamense amparan contra uso político

Familiares de siete de 26 víctimas del derrumbe en el Colegio Enrique Rébsamen, tras el sismo de 2017, promovieron una demanda de amparo para que en este proceso electoral no se use su tragedia con fines políticos. La decisión se tomó luego de que en el primer debate presidencial la candidata Xóchitl Gálvez reprochó a su contrincante Claudia Sheinbaum no haber hecho nada para evitar la tragedia en la que 19 de los fallecidos eran niños.

El INE, ‘como Pilatos’, se quejan los guindas

Fuerte se quejaron ayer en la sede nacional de Morena, al afirmarnos que no han atendido ni uno solo de los muchos llamados que el partido ha hecho al INE, para que investigue los millonarios gastos que han hecho en redes sociales los apoyadores de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, en su “guerra sucia” contra AMLO y la candidata morenista, Claudia Sheinbaum. Se han lavado las manos, como Pilatos, acusó el propio dirigente de su partido, Mario Delgado. Por eso, en Morena adelantaron que el domingo acudirán a la sede del INE para entregar otro paquete de pruebas de las cuentas en redes sociales desde donde se impulsa esa “guerra sucia”.

México, cabeza regional en sanidad

México asumirá la presidencia del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, que integra ministerios de Agricultura de nueve naciones de Centroamérica y el Caribe. Es un tema 100% de sanidad. Estamos con acciones de prevención y contención a nivel regional para evitar la proliferación de plagas y enfermedades y que en ello haya afectación al sistema productivo agroalimentario de México. Esperemos que esa posición sea muy productiva.