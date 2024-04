Calma y ¿que no cunda el pánico?

En el vacío quedó ayer entre líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados un llamado que hizo Morena para que, a raíz de los sucesos violentos en Celaya, en los dirigentes nacionales de los partidos haya “prudencia” y no se genere un clima aún mayor de pánico. El morenista Ignacio Mier les dijo que “la delincuencia organizada mandó un mensaje claro de intimidación y la delincuencia no tiene partidos, tiene intereses”. “El siguiente puede ser cualquiera de nosotros”, advirtió y les insistió que la seguridad es responsabilidad de todos. Pero las descalificaciones al gobierno federal y al gobierno de Guanajuato no pararon de uno y de otro bando.

Que el muerto no está muerto

Luego de que la dirigencia estatal de Morena, diversos personajes y medios locales y nacionales aseguraron y dieron por fallecido también al candidato a regidor Adrián Guerrero, que acompañaba a la candidata a alcaldesa Gisela Gaytán, al momento de su asesinato, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió ayer un comunicado para decir que “en seguimiento al homicidio de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, nos han actualizado la información referente al candidato a regidor Adrián Guerrero Caracheo, quien hasta el momento se encuentra en calidad de ‘no localizado y no fallecido’, como se reportó. La secretaría está en espera del avance de las investigaciones para dar con su paradero”, apuntó. La aclaración confundió más a todos al momento, aunque ayer por la tarde Adrián Guerrero al fin apareció.

Marines, sin sustento legal

El pleno del Senado avaló ayer un dictamen mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo permitir el ingreso a territorio nacional de 11 elementos instructores de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, delegación que ingresará a bordo de una aeronave tipo C-130 Hércules en la Base Aérea No. 11 ubicada en Santa Gertrudis, Chihuahua, el 8 de abril, para salir del país el 17 de mayo. Lo que llamó la atención es que los militares estadounidenses, que participarán en la actividad de adiestramiento denominada “Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjunto”, ingresarán portando armamento, municiones, material y equipo especializado propio para el desempeño de la actividad. De acuerdo con el senador Emilio Álvarez Icaza, no hay ordenamiento legal alguno que permita que entren soldados de otro país con armas.

Una exmarxista en el PAN

Ante estudiantes del ITAM, Xóchitl Gálvez reveló una parte de su vida de la que no se sabía mucho. Al ser cuestionada sobre la guerra entre Israel y Hamás, la candidata soltó que “fui parte de la Liga Obrera Marxista en la Facultad de Ingeniería”, desde donde participó en marchas a favor de Palestina. La respuesta provocó aplausos y risas entre los estudiantes. Si bien Gálvez acotó y dijo que “todos pasamos por esa etapa ideológica en la juventud de querer cambiar al mundo”.

Propuesta humana en migración

Eduardo Ramírez, el candidato a la gubernatura de Chiapas por la coalición Sigamos Haciendo Historia, coloca el tema migración en el centro del debate electoral, con su propuesta de impulsar un corredor de desarrollo económico con los 18 municipios fronterizos para generar empleos que la mitad serían para migrantes de países de Centroamérica y Sudamérica y la otra parte para las familias chiapanecas. Y es que para el político morenista, una activación económica propiciada con la atracción de inversiones de potencias como Estados Unidos y otros países contribuirá a la atención de los migrantes en la frontera sur con una política humanista, al apoyarlos con empleos; favorecerá a los chiapanecos para que no tengan que emigrar en busca de mejores oportunidades, y se logrará el desarrollo económico de la región. El plan irá acompañado de estímulos fiscales para las inversiones extranjeras. Veremos si funciona.