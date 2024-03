Confesiones de ‘amigas’

Fuertes confesiones hizo ayer la expanista Gabriela Cuevas, hoy en Morena, de quien fuera su “amiga” Xóchitl Gálvez. “La conozco muy bien y sé cómo engañó a los habitantes de Miguel Hidalgo”, dijo, al recordar cuando ella también estaba en el PAN. Reveló que, “en 2015, Xóchitl se comprometió a construir un faro del saber en la colonia Nextitla, ¿y qué creen? Que a la fecha no existe ese faro del saber”. Luego, “en esa campaña de 2015 se comprometió a no reducir los programas sociales, pero como delegada pidió a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal reducir los programas sociales en el presupuesto de 73 a 40 millones de pesos, una reducción de casi la mitad”. “Es el modus operandi de la candidata hoy del PRIAN”. ¿Verdad o interés?

Volar a sus anchas

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, realizará este miércoles una gira por Quintana Roo. El detalle es que volará por la aerolínea recién adquirida por el gobierno de la ‘4T’: Mexicana. Seguramente la morenista viajará muy cómoda, es decir, sin gente a bordo, ya que la aerolínea se ha caracterizado por que realiza vuelos con pocos pasajeros ante su escasa demanda. Además, Sheinbaum ya tiene sus boletos para trasladarse por el Tren Maya. Otro cómodo viaje.

Xóchitl la libra en el ITESO

La candidata opositora, Xóchitl Gálvez, salió bien librada del ITESO, en Guadalajara. Primero había estudiantes que reclamaban la desaparición del periodista Jaime Barrera. En respuesta, la panista insistió en que “ojalá pronto regrese a casa con su familia, con los suyos”. A Gálvez le cayó otra bola caliente hacia el final, cuando alguien levantó un cartel contra la desaparición de los 43 de Ayotzinapa con la leyenda “el PRIAN asesina estudiantes”. Xóchitl tomó el micrófono para decir: “Llegando de presidenta, me enteraré cómo está el caso y le diré a los padres exactamente lo que hay, y no jugaré con esos temas políticamente”. Lo curioso es que la cartulina tenía el emblema del Tec de Monterrey y no del ITESO, y mientras la joven bajó la cartulina y desapareció.

‘Casual’ encuentro con la CNTE

A pesar que, desde 2021, se les cerró la puerta de Palacio Nacional, una vez que Esteban Moctezuma dejó la SEP para ser embajador en Estados Unidos, y aunque hubo varias protestas, no fue sino hasta el pasado lunes que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue recibida nuevamente por el Presidente. Así lo informó ayer, sin dar detalles. No es casual, en una de esas la candidata morenista necesita que desde el Ejecutivo se gestione apoyo de docentes.

Las polémicas de la ministra Batres

La ministra Lenia Batres sigue dando de qué hablar. Este martes tuvo dos fuertes desencuentros con las ministras Norma Piña y Margarita Ríos Farjat, ya que acusó a la Corte de ser “discrecional y subjetiva” al momento de invalidar normas por violaciones al proceso legislativo, además de señalar a Ríos Farjat de analizar estos asuntos de manera oficiosa. Primero, Piña le recordó que la Corte estableció que sólo se ven las violaciones al proceso legislativo, en caso de haber conceptos para demostrar la invalidez de una norma, y después Ríos Farjat le aclaró que en ningún momento se hizo un análisis oficioso del procedimiento legislativo. Al final, Batres ya no dijo nada.

Morena incumple fallo judicial

En el Senado, la mayoría de Morena y sus aliados no sólo se está haciendo de la vista gorda y patea el bote, por órdenes del inquilino de Palacio Nacional, para incumplir la orden de la Corte de nombrar a los dos comisionados del Inai pendientes, sino, además, ahora busca endilgarle la responsabilidad a la oposición. Resulta que ayer, Ricardo Monreal aprobó un acuerdo que después llevó al pleno, para abrir una nueva convocatoria para realizar dichos nombramientos, proceso que se prolongaría, ya que implicaría la inscripción de candidatos, evaluación, entrevistas y selección de los mejores perfiles. Morena, finalmente, mayoriteó, ante lo cual la oposición votó en contra y, en el mejor de los casos, en abstención, haciéndolos ver que ellos son los que impiden los nombramientos.