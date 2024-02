Listos para la CDMX ¡55 debates!

Por si no era suficiente la cascada de spots de propaganda electoral que recibiremos los ciudadanos en los medios, confirmaron en el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que, además, organizará ¡55 debates! Tres serán entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno, 16 de los que competirán por las 16 alcaldías, otros 33 de diputaciones de mayoría relativa, uno entre los que buscarán la diputación migrante, otro entre los que van como diputados pluris y otro más entre los representantes de los partidos políticos ante el órgano electoral. Debatitis aguda.

La distancia de AMLO con organismos internacionales

Ya se sabe que en Palacio Nacional no se tiene mucha simpatía hacia los organismos internacionales, así que, por si las dudas, el Presidente prefirió ayer irse a supervisar el Tren Insurgente, no se fuera a cruzar con Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien estuvo como invitado en la Secretaría de Hacienda, dependencia que tiene sede dentro del mismo recinto del Zócalo. Y bien lo confirmó con sus frases el mandatario, cuando dijo ayer que “ya ven que soy muy provinciano y no entiendo sobre la aldea mundial. Yo sostengo que la mejor política exterior es la interior, primero la casa, no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa”.

Diputados, ayudar y no ‘contaminar’ la elección

Hasta en la instalación de la Comisión de Seguimiento y Vigilancia del proceso electoral de junio hubo ayer choques entre diputados federales. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, pidió directo a la oposición que “dejemos el debate político y la discrepancia guardada en las curules para no contaminar la elección”. “Se trata de ayudar, de observar las insuficiencias y corregirlas con una reforma electoral”, añadió. Pero el líder del PRI, Rubén Moreira, refutó: “El problema va más allá, el problema son las amplias zonas del país que están bajo el control del narcotráfico y que los gobernadores no quieren hacer nada y la complicidad por omisión que se empieza a dar”. Todo indica que será más de acusaciones que de vigilancia y de observación.

¡Organícense!

Molestos comentaban ayer legisladores federales panistas del equipo de Xóchitl Gálvez que hasta para el arranque formal de su campaña “hay problemas y malos entendidos”. Según cuentan, “ha sido complicado empatar las agendas”, principalmente de los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD para que estén presentes en Fresnillo, Zacatecas, “y dos o tres eventos siguientes”, explican. Si se trata de ir con todo, se requiere de “organización”, reclaman.

En conflicto, consejera Humphrey

En medio de sus conflictos de interés, congruencia fue lo que mostró ayer la consejera electoral del INE Carla Humphrey. La consejera se excusó en la votación de un punto de la sesión del Consejero Electoral, por tratarse de una queja contra su esposo, Santiago Nieto, aspirante de Morena al Senado por Querétaro. Por cierto, que este personaje es prueba de que, como dice el dicho, la ‘4T’ aprieta pero no ahorca.

Arrecia desbandada legislativa

En vísperas del inicio de las campañas electorales del mayor proceso en la historia en el país, entre diputados y senadores arreció ayer la desbandada. Tan sólo en la sesión de ayer, en San Lázaro se fueron 32 legisladores que pidieron licencia, entre ellos el candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, y los que faltan. Y en el Senado, siete senadores se marcharon también en busca de otro hueso, entre ellos los panistas Juan Antonio Martín del Campo, Indira Rosales, Minerva Hernández e Ismael García Cabeza de Vaca; el emecista Marco Antonio Gama; y los morenistas Alejandro Armenta Mier y Ovidio Peralta. Hay prioridades, mientras tanto el trabajo legislativo puede esperar.