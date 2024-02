Amlovers, muy activos en NY

Y no podría esperarse una reacción diferente, pues los amlovers radicados fuera del país, los “hermanos migrantes” que tanto reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, se activaron y se apostaron afuera de las instalaciones del influyente diario The New York Times, para protestar en contra del reportaje publicado en torno al presunto financiamiento del narco a las campañas electorales del mandatario. Aunque la convocatoria, entre la que se renombró al diario como New York Lies, mediante pancartas, tuvo una escasa participación, según las imágenes registradas.

Imprecisiones de la ministra Batres

Habrá que darle unas clases de geografía básica a la ministra Lenia Batres. Al defender la idea del Presidente de que los juzgadores pueden ser electos por voto popular, Batres Guadarrama soltó de manera engañosa que así se hace en Japón, país que suele verse “como uno de los países desarrollados de Europa (sic)”. A lo mejor la ministra se equivocó al estar hablando de Suiza, y mezcló Asia con el Viejo Continente.

Le amargan la fiesta a Xóchitl

Xóchitl Gálvez tuvo que interrumpir su festejo cumpleañero para reclamar la filtración de su teléfono. A pesar de que había adelantado que este domingo tendría una reunión con amigos y familiares, en la que no faltaría la barbacoa ni la música, la panista tuvo que salir a las redes sociales y reclamar que su teléfono había sido filtrado. Claro que tampoco pareció importarle mucho, y en lugar de victimizarse por los mensajes en los que le decían gorda y que tiene los dientes chuecos, prefirió celebrar el amor que le hicieron llegar los ciudadanos.

Revire de la UNAM a Pablo Gómez

Con fuerte reclamo, la Máxima Casa de Estudios reclamó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Pablo Gómez, por el bloqueo de las cuentas bancarias de la Facultad de Medicina. Le señaló que “fueron bloqueadas cuentas donde aparecía la firma mancomunada del secretario administrativo de esa facultad, Luis Arturo González Nava, y las que no tenían relación con el empleado universitario”. Por eso, la UNAM fue más allá y anunció que ya hasta interpuso juicios de amparo directamente contra el bloqueo. Sostiene que la Facultad de Medicina y sus estados financieros “nada tienen que ver con las investigaciones que lleva a cabo”.

Desaire al parlamento abierto en San Lázaro

Según cuentan en el Palacio Legislativo, “no ha sido fácil” completar las listas de invitados a los foros nacionales, regionales y locales del parlamento abierto que se acordó para analizar y discutir las 20 reformas que propuso el presidente AMLO a los diputados. Y es que, nos indican, los partidos exigen, sobre todo el PAN –anotan– no quieren que la discusión se centre sólo entre los legisladores, sino que acudan verdaderamente expertos en cada uno de los temas y los actores de cada sector. Pero resulta, según aseguran, que “muy pocos quieren asistir”, sobre todo porque, dicen, “ya saben que las reformas no tienen ninguna posibilidad de ser aprobadas”, por los votos, por los tiempos legislativos y por el momento electoral.

¿Otra chapulín a la ‘nueva política’?

Aunque todo sea por el hueso, la diputada local capitalina Ana Villagrán renunció tanto al Partido Acción Nacional como a su bancada en el Congreso de la Ciudad de México. Y es que, claro, no pudo asegurar una candidatura de cara al proceso electoral del 2 de junio próximo. Por eso, tras lanzarse en contra del presidente del PAN en la CDMX, Andrés Atayde Rubiolo, a quien acusó de haberle “cerrado las puertas”, la legisladora se reunió con la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, quien incluso publicó una fotografía del encuentro en sus redes sociales y de inmediato hubo arreglo. ¿Será que Villagrán ya negoció hueso en el partido naranja propiedad de Dante Delgado? Es pregunta.