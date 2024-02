Vuelven las porras para Ebrard

El excanciller Marcelo Ebrard volvió ayer al escenario, a las porras, a los reflectores. Con un efusivo recibimiento en un hotel de la CDMX, acudió a registrarse como candidato a senador pluri de Morena en medio de gritos de “¡se ve, se siente, Marcelo está presente!”. Entre empujones, tomó sonriente su fólder para entrar a realizar el trámite, sin dejar de escuchar el coro ahora de “¡Marcelo senador!”. Tomó de la mano a su esposa y se retiró, en medio de la nube de cámaras y de periodistas, con el clásico “¡Mar-ce-lo, Mar-ce-lo!”, de sus seguidores.

Y hubo lugar para sus huestes

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, admitió que “no todos quedaron contentos, porque no hay lugar para todos” en las listas al Congreso. Pero para los marcelistas sí hubo lugar y vaya si se acomodaron bien. A la senadora Malú Mícher le dejaron su escaño para hacer mancuerna con Ebrard; el diputado federal guanajuatense Emmanuel Reyes será nada menos que el suplente del excanciller, por si deja el lugar y se va al eventual gabinete de Sheinbaum; Carol Antonio Altamirano, otro de sus principales coordinadores, es candidato a reelegirse por segunda vez ya como diputado federal de mayoría en Oaxaca, donde gana con facilidad. ¿Amor con amor se paga?

Mostrando el cobre

Parece que el lenguaje florido está en boga. Si Biden soltó un “Loco hijo de puta” a Putin, aquí también se cuecen habas. La presidenta del Senado, la morenista Ana Lilia Rivera, mostró el cobre el miércoles, al llamar a Kenia López “pinche loca”. La panista le solicitaba a gritos la palabra para defender a Xóchitl Gálvez de alusiones morenistas, pero Rivera se la negó, pues estaba por iniciar una sesión solemne. Pero resulta que Rivera no apagó su micrófono y al contestar una llamada telefónica, se le escuchó decir: “No manches, pinche loca”. Ayer mismo se disculpó, diciendo que “como ser humano, esas cosas pasan”…

El llamado de Claudia

En un largo encuentro privado la noche del miércoles con los diputados federales de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum les pidió “lealtad”, “trabajo en tierra” y “unidad” a todos aquellos que quedaron fuera (y los que ya están dentro) de las listas de privilegiados para la reelección, en la de pluris o para ir al Senado. Cuentan los asistentes a la reunión que la candidata presidencial les advirtió que “la tarea no será fácil” para el 2 de junio, por lo que “la coalición necesita de todos”.

De revelaciones en Palacio

La exhibición de los datos personales de la jefa de corresponsalía de The New York Times no fue la única pifia –por decir lo menos– que cometieron en Presidencia. Ayer, al pedir el mandatario el documento, el personal de sistemas hizo un movimiento que dejó ver todas las ventanas abiertas en su computadora… Y mire usted nomás lo que saltó a la vista, una ventana que decía “Xochitbots”. ¿Acaso un as bajo la manga que le tienen guardado a la aspirante de PAN, PRI, PRD?

Jalón de orejas al Once

El INE llamó a Canal Once a hacer una cobertura equitativa de los procesos electorales. Ayer la Comisión de Quejas rechazó emitir una medida cautelar contra el canal público, como lo solicitaron PAN y PRI, pues el monitoreo del propio instituto dio cuenta de que su información es mayoritariamente sobre Claudia Sheinbaum. La medida se rechazó porque ha concluido el tiempo denunciado –o sea las precampañas–, pero sí le hizo un llamado para que, ya en las campañas, atienda los lineamientos del INE para los procesos.

Fortalece el equipo el rector Lomelí

Leonardo Lomelí, rector de la Máxima Casa de Estudios del país desde este año, sigue fortaleciendo su equipo para hacerle frente al futuro. Se dio a conocer que Eduardo Vega, quien era director de la Facultad de Economía, fue designado como titular de la Coordinación Universitaria de la Sustentabilidad, una de las estrategias fundamentales de la administración del nuevo rector. Ojalá que marque la pauta para el sector y para el país, en un tema que es vital para el futuro.