Causan ruido Del Mazo y Del Moral en Morena

Muy fuerte fue ayer la reacción de morenistas en redes sociales contra las versiones de que en las listas de Morena para diputados y senadores plurinominales estaban incluidos nada menos que los priistas mexiquenses Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México, y Alejandra del Moral, excandidata priista al gobierno de la misma entidad. Cuentan en el partido que fue tanto el “ruido”, la “especulación” y la “desinformación” reclamados al partido, que su dirigente nacional, Mario Delgado, tuvo que salir a aclarar que “ni Del Mazo ni Del Moral van a ser candidatos de Morena”. La tómbola estaba por iniciar ayer y ya los guindas desconfiaban de todo y de todos.

Nuevo fichaje de la candidata opositora

Germán Martínez Cázares ya por fin fue fichado para el equipo de Xóchitl Gálvez. El senador que salió del PAN para unirse a Morena en 2018, sólo para después dejar al partido oficial y fundar su Grupo Plural en 2021, y que nuevamente regresó al blanquiazul como candidato a diputado hace unas semanas, ahora también encabezará la mesa temática de Servicio Civil de Carrera. Vueltas que da la vida política.

Cálido encuentro con el canciller ruso

Ayer, el mismo día que México evitó sumarse a la postura de 25 países de la OEA para condenar la invasión rusa a Ucrania, en vísperas del segundo aniversario, la representación de Moscú en México celebró la “calurosa acogida” –y vaya que sí se aprecia afecto en las fotos que presumió en X la embajada– que dio la canciller Alicia Bárcena a su homólogo Serguéi Lavrov. El cálido abrazo –que ocurre en medio de la condena mundial por la sospechosa muerte de Alexéi Navalni, principal opositor a Putin– fue en Brasil, en el marco del encuentro de cancilleres del G-20, en Río de Janeiro. El mensaje es claro.

Nuevo encargo para Alcalde

Con la novedad de que el gobierno será mediador en la revisión del contrato colectivo de los trabajadores de Aeroméxico, a petición de los mismos, mediante una carta que le entregaron al Presidente. Nueva tarea para Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación. A ver si ésta sí la saca sin ayuda de su padre, el abogado laboral Arturo Alcalde.

Los candidatos, ante el escrutinio universitario

La Ibero ya invitó al candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, a conversar con los alumnos. Aunque aún no hay fecha, el abanderado emecista buscará entablar un diálogo con la comunidad universitaria. En septiembre pasado, Claudia Sheinbaum fue invitada por el rector Luis Arriaga, aunque hasta el momento no se ha concretado nada. Sólo falta Xóchitl Gálvez, quien ayer ya fue a la Universidad Panamericana a dialogar con los alumnos. Serán delicadas las visitas de los candidatos a la Ibero. Después de todo, sigue presente el recuerdo del nada grato recibimiento que le dieron al entonces candidato Enrique Peña Nieto.

Baja en el Partido Verde

El senador Israel Zamora Guzmán, quien llegó a su escaño en el Senado por el PRD y después ‘brincó’ al oficialismo, renunció ayer a la bancada del Partido Verde, que coordina Raúl Bolaños-Cacho Cué. El integrante de La Luz del Mundo y que buscaba ser candidato a la alcaldía Cuauhtémoc acusó que el Verde no sólo “no ha coincidido con mi forma de trabajo”, sino además le “ha tendido barreras que me impedirían seguir desempeñando el trabajo cercano a las personas”. El legislador, no obstante, no aclaró a qué partido ‘saltará’. ¿Será que está buscando quién le da hueso?