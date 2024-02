Del Moral le da ‘con guante blanco’ a Alito

Alejandra del Moral, excandidata del PRI al gobierno mexiquense, no aceptó el estilo de hacer política de Alito Moreno y, en una carta, anunció que se baja de la lista de pluris para diputados federales. “Soy priista por convicción, no por conveniencia”, le escribió al dirigente nacional, y le aclaró que el partido “está más allá de personalidades, de circunstancias, de la soberbia”. La excandidata advirtió que “en el PRI no caben ni la traición ni el chantaje”. Sostuvo que “lo cortés no quita lo valiente, y no basta con decirlo, hay que demostrarlo”. De refilón, le hizo ver que “los mexiquenses no somos improvisados, somos políticos profesionales”. Duro el mensaje para el campechano.

Taddei ante brincos de Xóchitl

Lenguaje sin palabras el de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, quien ante los brincos de emoción de Xóchitl Gálvez al recibir su constancia de registro como candidata presidencial, sólo dio un paso a un lado y esbozó una ligera y forzada sonrisa. Mejor guardar las formas, no vaya a ser que en Morena interpreten que estaba festejado con la candidata de la oposición.

Tres décadas de Hechos

Los que están hoy de plácemes son los colegas de TV Azteca, pues Hechos con Javier Alatorre celebra 30 años de transmisiones ininterrumpidas. El noticiario nocturno innovó en su momento, con su cercanía hacia la población, dando voz a sus problemas y necesidades. Ha sido testigo de varios sucesos históricos, desde los atentados a las Torres Gemelas hasta las guerras de Irak, Bosnia y Afganistán, así como el alzamiento zapatista y los huracanes Paulina y Otis, entre muchos otros acontecimientos relevantes. Hoy, después de 7 mil 265 emisiones, es el noticiario con mayor duración al aire en la televisión mexicana. Enhorabuena.

PAN refuerza sus ‘apuestas’ en los estados

La reciente reunión de Consejo Nacional del PAN sirvió para que el dirigente blanquiazul, Marko Cortés, dejara claras las apuestas en las que el partido, si bien tiene ventaja por ser bastión, no debe bajar la guardia. Es el caso de Yucatán, pues el líder nacional abrió un espacio preferencial para su candidato a la gubernatura, Renán Barrera. El abanderado prácticamente se convirtió en uno de los oradores principales de la encerrona, y aprovechó para presumir los niveles de seguridad de esa entidad. Algo que, ciertamente, no puede hacer en casos como el de Guanajuato.

La decisión de Mercado

Menos de un mes estuvo Patricia Mercado en la campaña de Jorge Álvarez Máynez. Después de haber sido nombrada –el 22 de enero– coordinadora de “la nueva visión de país”, con lo cual estaría encargada del programa de gobierno del candidato, este 20 de febrero Mercado dejó el cargo. Significativo que su renuncia se da un día después de que se incluyera a Sandra Cuevas y Alejandra Barrales. ¿Hace agua el barco naranja?

Monreal se reafirma con el proyecto de transformación

Ricardo Monreal subrayó estar convencido de continuar con el proceso de transformación que vive el país, desde el escenario que le toque hacerlo, por lo que a pregunta de reporteros acerca de si se queda en el Senado o se va a la Cámara de Diputados, el líder legislativo respondió que siempre trata de ser solución en el movimiento y no está casado, mucho menos obsesionado, con mantenerse en la Cámara alta o buscar una curul en la Cámara baja. Fue claro al exponer que donde quiera que pueda seguir apoyando al proyecto de Claudia Sheinbaum, lo hará de manera amplia.