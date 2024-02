Maromas para explicar la ausencia de la bandera

Resulta que no, no fue retirada la bandera del Zócalo con el propósito de que los manifestantes no la tuvieran durante sus críticas al Presidente. Lo que ocurrió fue que los militares no pudieron izarla porque… las vallas les impidieron el paso. Esa fue la explicación que dio el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas. “Estaba bloqueado el paso, la bandera está resguardada en Palacio Nacional, los militares salen en ceremonia cada día a las 6 de la mañana para izar la bandera, pero estaba bloqueado por las vallas, eso no hizo posible el izamiento de la bandera”, argumentó en entrevista con Radio Fórmula. Claro, cómo a nadie se le ocurrió que seguramente eso había pasado. Qué mal pensados…

Amenazas al INE

Ayer, el INE señaló que solicitará al SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera investigar al actor Eduardo Verástegui por la recepción de 390 mil dólares del extranjero, presuntamente usados para recolectar firmas para ser aspirante independiente. En respuesta, el exaspirante de extrema derecha respondió al más puro estilo de su amigo y sensei Donald Trump: “El @INEMexico es corrupto, y lo vamos a investigar”, amenazó. Lo vamos... quiénes, sería la pregunta.

Lamentan muerte de Urzúa

Políticos de todos los colores partidistas lamentaron la muerte de Carlos Urzúa, quien fuera secretario de Hacienda en el primer tramo del gobierno de López Obrador y, recientemente, ya fuera de la ‘4T’, se sumó al equipo de Xóchitl Gálvez. Desde Jorge Álvarez Máynez, quien lo llamó “maestro y guía”, hasta Arturo Herrera, quien lo recordó también como su maestro y su jefe, pasando por Claudia Sheinbaum. Xóchitl pierde a un excelente colaborador y México a un gran economista. Descanse en paz.

Siempre hay un tuit… ¿verdad, Máynez?

Y hablando de Jorge Álvarez Máynez, interesante va a ser conocer su punto de vista sobre la candidatura al Senado de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, por Movimiento Ciudadano. Sobre todo luego de su tuit de mayo de 2023, en el que, en alusión a Cuevas, señaló: “Critican a Morena y hacen exactamente lo mismo: desvían recursos públicos con fines electorales. Pero ya se van, también de la Cuauhtémoc”. Pues sí, se va de la Cuauhtémoc, pero para irse como senadora naranja. El tuit, obvio, ya lo borró el candidato presidencial emecista.

Cambio de camiseta

Otro que chapulineó fue Gibrán Ramírez. El joven político fundador de Morena también se puso los tenis fosfo fosfo y ahora representa a Movimiento Ciudadano. Con una sonrisa de oreja a oreja, Ramírez presumió su registro como candidato a una diputación federal por la Ciudad de México bajo las siglas de MC. Ya como aspirante naranja, aseguró que está orgulloso de unirse al partido que “representa auténticamente a la nueva política”. ¿Será?

Morena y la búsqueda de unidad

Ayer, un grupo de personas, que dijeron ser integrantes de la Coordinadora Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena, acusó a Mario Delgado de imponer candidaturas con perfiles de otros partidos. Un caso es, por ejemplo, Chiapas, donde tuvo que salir Pío López Obrador, hermano del Presidente, en un video en redes sociales a llamar a la unidad. Y es que, al parecer, en el proceso de designación de candidaturas en la entidad hay inconformidad entre la militancia, porque no les tocó nada o no les tocó lo que pedían. Lo que hay que ver.