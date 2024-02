Discordancias en la oposición ante reformas

Cuentan en el frente opositor que en San Lázaro “hay discordancia” sobre la posición que asumirán los tres partidos frente a las iniciativas del Presidente. En el descabezado PRD afirman que “debe cumplirse el compromiso de la moratoria constitucional hasta el final”. En el PRI sostienen que “no hay problema en votar varias iniciativas, pero son insuficientes y no cumplen con lo ofrecido por el Ejecutivo”. Y en el PAN dicen no saber “qué decisión se tomará en el partido”. Pero los de colmillo largo en el tricolor ya anticipan que “Morena nos puede arrinconar contra las cuerdas con sus reformas fantásticas en medio de las campañas que vienen”. Habrá un buen embrollo, anticipan.

Las otras reformas

Algunos miembros de la oposición en el Senado ya comienzan a señalar que en el último tramo de la 65A Legislatura no sólo se discutirán las iniciativas del “jefe de campaña” de la candidata presidencial de Morena, sino también otros temas prioritarios para los ciudadanos. El coordinador del PAN, Julen Rementería, asegura que los panistas buscarán mover la agenda hacia el tema de seguridad, un asunto pendiente de este gobierno, “que no ha podido lograr siquiera mejorarlo, ya no digamos acabarlo”. A ver si encuentran quórum entre el oficialismo para siquiera discutir esos proyectos.

El debate en el que Lenia debió excusarse

En la Corte se llevó a cabo la discusión sobre el recurso de reclamación con el que el Ejecutivo federal buscaba impedir que la UIF entregara información sobre el spyware Pegasus. De acuerdo con Luis Fernando García, director de la organización R3D, fue “muy inapropiado que la ministra (Lenia) Batres, que apenas hace unos meses era parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, no haya hecho manifiesto el impedimento de conocer un asunto en el que la recurrente es la propia Consejería Jurídica”. Es decir, la ministra debió excusarse.

Desaira Villamil a los diputados

Tal vez porque quienes aprueban su nombramiento son los senadores, Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado, no ‘pela’ los diputados. Aunque ha acudido a diversos foros invitado por Morena, desairó al presidente de la Comisión de Radio y Televisión, el panista Luis Mendoza, quien lo invitó “para conocer los detalles, objetivos, metas y resultados que ha tenido” en su cargo. Como no hubo confirmación por parte del funcionario, la reunión fue cancelada ayer. Villamil tendrá que ser ratificado por el Senado para continuar en el cargo, o ser relevado, antes del 14 de febrero.

Las ‘soluciones’ de la alcaldesa

En Chilpancingo priva aún el temor entre los conductores de unidades de transporte público. Por la criminalidad de la que son víctimas –ya han asesinado a varios en los últimos días–, aún no reanudan las corridas. Las clases siguen suspendidas en varios planteles, precisamente por la falta de microbuses en las calles. Pero para la alcaldesa, Norma Otilia Hernández –quien busca la reelección con Morena–, la situación es muy sencilla: “La gente tiene que salir, haya transporte o no la gente tiene que salir”. Qué fácil, ¿verdad?

Enviados guindas vs. Xóchitl en NY

Kenia López, jefa de la Oficina de Xóchitl Gálvez, aseguró que Mario Delgado, presidente de Morena, envió a sus huestes a hacer una “pequeña manifestación” contra la candidata panista en Nueva York. “Si Mario Delgado tiene miedo, tiene razón, porque, sin lugar a dudas, Xóchitl Gálvez será la siguiente presidenta de México”, apuntó la senadora con licencia. Lo cierto es que algunos de quienes fueron a buscar a Gálvez en la Gran Manzana traían chamarras con los logos del partido guinda.