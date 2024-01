El derecho a quejarse

El líder nacional perredista no se quedó callado ante las críticas del exjefe de Gobierno y coordinador amarillo en el Senado, Miguel Ángel Mancera. “Él va como candidato a diputado federal (…) y va en el segundo lugar de la lista plurinominal de la cuarta circunscripción, que es donde está la Ciudad de México. ¿Tiene derecho a quejarse?”, soltó Jesús Zambrano. Además, le dejó un mensaje a Luis Espinosa Cházaro, que llevó la voz cantante en los reproches: “Mancera no es perredista, no es consejero nacional, y Cházaro no pasó lista (en el Consejo Nacional). ¿Entonces? Si hubiera ido, votado o dicho lo que quisiera. Simplemente no presentó”, puntualizó, visiblemente molesto.

De nuevo a escena

“Uno no regresa a donde no se ha ido”. Así llegó Manlio Fabio Beltrones a su primer evento en la escena nacional en varios años, al participar en el foro Un gobierno de coalición en lugar de una autocracia. Estaba muy bien guardado el exgobernador de Sonora, que ahora busca volver al Senado, una arena que conoce bastante bien.

No le quite el ojo a Torruco Garza

Una de las alcaldías más emblemáticas de la Ciudad de México es la Miguel Hidalgo. No sólo porque de allí proviene la de facto candidata presidencial del frente opositor, sino porque se ha caracterizado por la alternancia. Para las elecciones de este año, Morena ya definió que su abanderado será Miguel Torruco Garza. El egresado de la Ibero y del INAP tiene una apuesta muy clara: los jóvenes. No sólo por su edad, 25 años, sino por su vocación en los últimos años en que se ha desempeñado como diputado. El actual alcalde, Mauricio Tabe, pareciera enfilarse a ser candidato de nuevo por parte del Frente, y tiene en contra el desgaste del ejercicio en el cargo, así que pareciera que Torruco podría llevar aire fresco a esta interesante contienda en la capital del país.

Cruje Morena en el sureste

En Yucatán, Morena comienza a romperse la tan dichosa unidad que tanto ha demandado la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Resulta que ante la llegada de nuevos priistas convertidos a morenistas, Mariana Cruz Pool renunció al partido guinda, tras ser vetada al negarle la candidatura a la alcaldía de Motul, por lo que ya analiza opciones. Cruz Pool, pese a estar arriba en las encuestas, fue hecha a un lado y la candidatura se la dieron al expriista José Carlos Ortega Jiménez. La unidad no está garantizada en el partido oficial.

Fría ratificación a Taboada

En frío ambiente y con la ausencia de varios de sus liderazgos, el PRD ratificó ayer al panista Santiago Taboada como su candidato por la coalición opositora a la Jefatura de Gobierno de la CDMX. En el evento en la “sede histórica” del partido en la Roma no figuraron el senador Miguel Ángel Mancera ni el diputado Luis Espinosa Cházaro, sus líderes en el Congreso. Sin embargo, el líder nacional, Jesús Zambrano, se dio valor y sostuvo que “vamos a participar en la campaña como un partido vigoroso y unido”. Es más, aseguró que el partido “no está en riesgo de desaparecer” y que no tiene “escenarios de crisis”. ¿Será?

Kempis logra acomodo

De una forma u otra, la exemecista Indira Kempis, quien rompió con el partido naranja acusando violencia política de género y corrió a las filas del PRI, halló un acomodo. La exaspirante a la candidatura presidencial de MC busca ahora ser candidata priista a la Cámara baja. Pero, además, se sumó al equipo de Xóchitl Gálvez. “Tendrá una gran responsabilidad que sin duda llevará a cabo con excelencia”, posteó Alito Moreno, dirigente del PRI. Parece que, después de todo, salió ganando.

Certeza en el PREP

Los rumores que han corrido en el sentido de que podría haber fallas en el PREP tienen un origen con nombre y apellido. Su extitular, Jorge Torres, así como algunos allegados, han hecho correr la versión, poniendo en tela de juicio 27 años de historia de este sistema… sólo porque Torres ya no está al frente. El hecho, además, es que el órgano interno de control del INE ha iniciado una investigación que involucra al exfuncionario.