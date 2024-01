Tribuna legislativa y… electoral

Los morenistas en el Senado realizarán el 31 de enero su reunión plenaria de cara al periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero. Pero resulta que además de los titulares de las secretarías de Gobernación, Luisa María Alcalde; de Educación, Leticia Ramírez, y de Salud, Jorge Alcocer, acudirá la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, con lo cual se prevé que la Cámara alta se convierta en una ampliación de la arena pública.

Revelaciones que se agradecen

“Hay que agradecerle al líder del PAN, Marko Cortés, por haber ventilado el ‘acuerdo mafioso’ en Coahuila”, dijo el presidente López Obrador en su momento. Y ahora, al parecer, hay que agradecerle a él haber confesado que quiso intervenir en el ámbito de competencia de otro poder de la Unión, el Judicial. En su confesión de parte, hecha en la mañanera de ayer, el mandatario reveló que habló con dos ministros para convencerlos de votar a favor de la adscripción de la Guardia a la Sedena. Lo bueno es que “ya el Ejecutivo no es el poder de los poderes”, y ya no hay presión a los jueces y ministros desde la Presidencia…

Exhibe alcaldesa a secretario de Obras

Más allá de la ‘raja electoral’ que Alito Moreno y Santiago Taboada quisieron sacar de la caída de una estructura en la obra del Tren Interurbano, la que sí aprovechó el percance para exigir atención fue la alcaldesa de Álvaro Obregón. En pleno perímetro acordonado, Lía Limón llegó a encarar al secretario de Obras, Jesús Antonio Esteva, y a reclamarle: “¡Llevo dos años –y voy a subir a redes todos los oficios que le he mandado– solicitándole a usted una reunión para ver estos temas (de seguridad en la obra), y usted no me ha atendido y no me ha hecho ningún caso, cuando soy alcaldesa!”. La funcionaria argumenta que requiere dar garantía a los vecinos de que sus viviendas no corren riesgo. A ver si así ya la reciben…

Más cuestionamientos al fiscal y ‘abogado exprés’

Podrá ufanarse ya de ser licenciado en derecho, pero lo cierto es que Ulises Lara sigue siendo blanco de críticas por haberse quedado al frente de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. En un comunicado, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, advierten que en el caso de Lara “no se cumple con los requisitos de antigüedad de la cédula y título profesional, ni la experiencia jurídica y de procuración de justicia de cinco años a que se refiere la ley”. Por ello, hacen un llamado a que se analice el cumplimiento de los requisitos para esta designación.

Telenovela del ‘cártel inmobiliario’

Y hablando de Ulises Lara, todo indica que el caso de presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez será, en este año electoral, la punta de lanza de la gestión transitoria del licenciado (exprés) en derecho como titular de la fiscalía capitalina. Ayer, en otro capítulo de esta telenovela, quedó claro que ahora lo que se buscará es reforzar en el imaginario colectivo que los panistas son unos corruptos. Y es que en la conferencia no se anunció detención alguna, sólo se presentó, sin más, el testimonio de un empresario que, según Lara, muestra el modus operandi de la supuesta red de corrupción.

Trudeau y AMLO, ante Trump

Dos socios regionales, dos posturas bien distintas. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, alertó de los inconvenientes de un eventual triunfo de Donald Trump, y cuestionó si los estadounidenses “¿optarán por dar un paso atrás?”. Desde Montreal, advirtió que “no fue fácil la primera vez, y si hay una segunda vez, tampoco lo será”. En contraste, López Obrador consideró que “no hay realmente problema”. Sostuvo que “con el presidente Trump sólo tuvimos una diferencia en cuanto al manejo de la frontera por pretender establecer de manera unilateral aranceles (…) y, sin embargo, se llegó a un acuerdo, fue lo único”. ¿De veras?...