Taddei, con la espada desenvainada

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, aseguró que el TEPJF no le dio ninguna manga ancha para nombrar al titular de la Secretaría Ejecutiva, sino sólo respetó las facultades existentes. La sonorense sostuvo además que lo “anticonstitucional” fue el acuerdo que tomó la mayoría de los consejeros para emplazarla a que, en un mes, definiera encargados de despacho por no más de un año. Algo que –acotó– fue producto del rechazo al perfil de Flavio Cienfuegos, quien, aunque cumple “los requisitos de ley” para el cargo, no fue avalado, por “consideraciones personales” de sus colegas.

La intromisión de Samuel

Samuel García sigue criticando a la oposición y –en horarios laborales– le dice a los ciudadanos que hay que “sacar a la vieja política”. Ello a todas luces parece ser una intromisión en el proceso electoral desde su cargo como gobernador de Nuevo León. Para sentirse tan “nuevo” y “fresco”, el emecista está llevando a cabo las mismas prácticas que los partidos que tanto critica.

Reprueba Xóchitl acuerdo PAN-PRI en Coahuila

Como “inaceptable” calificó Xóchitl Gálvez el contenido del acuerdo entre PAN y PRI sobre el reparto de cargos en Coahuila, dado a conocer por el propio líder blanquiazul, Marko Cortés. La precandidata de PRI-PAN-PRD dijo claramente –en una entrevista que ella compartió en sus redes con Joaquín López-Dóriga– que su ética no le permitiría jamás un acuerdo de ese tipo, y una vez más intentó una suerte de deslinde de los partidos que la impulsan, al asegurar que ella llegó ahí por el apoyo de más de un millón de ciudadanos. Eso sí, sostuvo que, si llega a la Presidencia, “conmigo no van a pasar esas cosas”.

‘Tácticas de batalla’ en la contienda morelense

En procesos electorales, uno de los riesgos más frecuentes se da cuando los miembros de un grupo político ven que su opción no despega y la contraria cobra fuerza, y deciden cambiar de bando. Eso parece estar ocurriendo en Morelos, donde a los partidarios de Lucy Meza, exmorenista y hoy abanderada de la coalición opositora, se les ha visto desfilar en los ‘cuartos de guerra’ de la precandidata guinda, Margarita González Saravia. En los corrillos políticos morelenses se dice que los desertores de la campaña de Meza llegan a ofrecer no sólo estructura y apoyo, sino información no muy positiva sobre la propia Lucy, así como sobre Graco Ramírez o el fiscal Carmona, entre otros “adversarios”.

Vuelven los toros

Después de que la SCJN levantara el freno a las corridas de toros en la Plaza México, el recinto ya se prepara para su primera función desde mayo de 2022, y se llevará a cabo este 28 de enero, encabezada por el mexicano Joselito Adame. Quienes disfrutan de la Fiesta Brava deberían aprovechar, pues el fondo del caso sigue pendiente en la Corte y todavía no hay claridad en el asunto.

Buenas señales en Edomex

Desde que inició la administración de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México, la entidad mantiene un ritmo a la baja en la incidencia delictiva, a pesar de algunos casos muy escandalosos. Queda claro que esto no es obra de la casualidad, pues a diario realiza Mesas de Construcción de la Paz, lo que se ve reflejado en que, en los primeros nueve días de 2024, se registró una disminución de 18 por ciento en homicidios dolosos, con respecto al mismo periodo de 2023. Bien por Delfina y su gabinete, que están atendiendo directamente las causas que originan la violencia para reconstruir el tejido social.