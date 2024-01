En Yucatán, duro contra chapulines blanquiazules

Apenas dos días después de que Mario Delgado, líder nacional de Morena, anunciara que “Rommel Pacheco encabezará los esfuerzos por llevar la transformación a Mérida”, fundadores militantes de Morena en Yucatán advirtieron que no sólo no apoyarán al expanista, sino que harán campaña en su contra, ya que consideran que representa un gran peligro para el movimiento, pues él trae “el ADN de los traidores”. El mismo trato recibirá, advirtieron, Joaquín Huacho Díaz, otro exblanquiazul, hoy precandidato guinda a la gubernatura de esa entidad. Ni un voto a los chapulines, remataron los inconformes. Planchadas, planchadas, no estaban esas postulaciones.

Se estrena y sale al quite vocera de Sheinbaum

Nombrada en el cargo desde el pasado 28 de noviembre, la vocera de Claudia Sheinbaum, Tatiana Clouthier, casi casi se estrenó ayer y salió duro al quite como defensora y escudo ante los ataques de la panista Xóchitl Gálvez. Con dureza, reclamó a la aspirante presidencial del frente opositor: “Comienzas el año mintiendo; ninguna gasolinera vende el litro a 30 pesos, aquí las pruebas, ¡no olvides que al pueblo de México ya no lo marean!”, y mostró las alzas al combustible de 2006 a 2023, de los $13.60 a los $16.33 de 2007 a 2012, y de $17.57 a los $23.57 de 2012 a 2018, indicó. Y es que la política hidalguense había reclamado que los de la ‘4T’ “prometieron el litro de gasolina a 10, lo recibieron en poco menos de 20 y hoy lo venden ya casi llegando a 30 pesos. Y aún así insisten en que el precio no ha subido, cínicos”.

Mañana, el arribo de Lenia Batres a la SCJN

Será este jueves cuando se realice la sesión solemne del pleno de la SCJN para la investidura de Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra del tribunal constitucional, en sustitución de Arturo Zaldívar, quien renunció en noviembre pasado para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum. Batres Guadarrama, con larga historia en la izquierda mexicana, será la quinta mujer en la actual integración del pleno de la Suprema Corte y la decimoquinta en la historia que se integra como ministra del alto tribunal. Ella fue nombrada directamente por el presidente López Obrador y ha dicho que será fiel a los postulados de éste. Habrá que esperar sus proyectos y votos para calificar su actuación.

Siguen pateando el bote en caso Godoy

Entre carta y carta, diputados y diputadas del Congreso de la Ciudad de México siguen pateando el bote con relación a la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Ayer, la panista Gabriela Salido, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, respondió a una misiva de la propia Godoy (quien pidió acelerar el proceso). Salido dijo estar imposibilitada para convocar a periodo extraordinario, al estar el Congreso en receso, y aclaró que es la Jucopo, que encabeza la morenista Martha Ávila, quien podría convocar a dicha sesión para votar en cualquier sentido. Hoy la fracción de Morena y aliados darán conferencia; a ver con qué cuento salen. Mientras, el tiempo se agota, pues Godoy concluye su encargo el 9 de enero.

La distracción presidencial

De visita en su tierra, el presidente López Obrador hizo más pausas de lo normal durante su conferencia matutina, que por cierto duró tres horas, a la hora de hablar del “¿cómo se llama?, ¿el Supremo qué?”. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, le sopló su equipo. ¿Pues en qué andaría pensando el mandatario, en su primera mañanera de 2024, último año de su gestión, en pleno proceso electoral? Vaya usté a saber.