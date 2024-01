Calientan ‘tribus’ guindas la Cuauhtémoc

Con figuras de pesos pesados, morenistas calientan cada día más la plaza de la alcaldía Cuauhtémoc, que quieren arrebatar a la aguerrida Sandra Cuevas. Dolores Padierna, que busca volver a gobernarla; Caty Monreal, nada menos que la hija del senador Ricardo Monreal; Manuel Oropeza, actual titular de la Autoridad del Centro Histórico; Cristal Pelayo, hoy directora de Servicios Administrativos del Senado; Israel Zamora, senador del PVEM; Dunia Ludlow, hoy subsecretaria de Programas, Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública del Gobierno de la CDMX; Temístocles Villanueva, diputado morenista en el Congreso local, quien quiere ser el primer alcalde de la comunidad LGBTTTIQ. Morena definirá la candidatura este mes y todos se apuran a organizar mítines en la zona, la más peleada por ser donde se encuentran el Palacio Nacional, el ayuntamiento de la ciudad, todo el Centro Histórico y, lo más importante, las organizaciones de ambulantes…

Arranca una presidenta

La nueva presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, llegó ayer 1 de enero a las instalaciones de este órgano para iniciar de inmediato con sus funciones. De entrada, hizo un recorrido por las oficinas, se reunió con su equipo para preparar la sesión pública de este miércoles y dar los primeros lineamientos de lo que será su gestión, con dos temas centrales: paridad de género y fomento al federalismo. Por cierto, la juez festejó ayer 30 años de carrera en el sistema electoral.

Vuelve MC “al pasado” con Yuawi

Aunque ha dicho, una y otra vez, que va en contra de toda “política del pasado”, MC tuvo que volver a la pegadora tonada del “Nanananana” del Movimiento Naranja de 2017, que cantaba el niño indígena huichol, Yuawi López, de entonces nueve años e integrante del grupo musical El Venado Azul, originario de la Sierra Madre Occidental, en los estados de Jalisco y Nayarit. Sólo que hoy, como llegado desde el espacio, en un platillo volador, “en algún lugar de la sierra” –se indica en un mensaje escrito en el anuncio– y con una voz más grave por su mayor edad, sólo adelantó una parte de su nueva tonada: “¡Arráncate México, hey!”. Lo demás quedó en suspenso, al igual que la candidatura de Dante Delgado.

Aumenta el nerviosismo por ratificación de Godoy

Donde la tensión se mantiene al alza es en el Congreso de la Ciudad de México. Y es que se agotan los días para realizar la eventual sesión donde se decidirá si ratifican o no a Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Diputados de oposición se mantienen alertas ante la que llaman “una posible chicanada” de Morena en su afán por imponer, a como dé lugar, a Godoy. Se habla, incluso, de una sesión donde se busque una votación no pública, pues algunos diputados de oposición ya habrían “volteado bandera”, ¿por presión o convicción?, no lo sabemos, y votarían por la ratificación. Lo cierto es que el tiempo se agota y quedan ocho días, ya que el 9 de enero concluye el encargo de Godoy.

Xóchitl ‘levanta polvo’ por visita a Texcapilla

A la panista Xóchitl Gálvez algunos la criticaron ayer en redes sociales por “usar políticamente una tragedia”. Al retomar su precampaña en el inicio de este 2024, la aspirante presidencial del frente opositor anunció que hizo un recorrido por la comunidad de Texcapilla, en Texcaltitlán, Estado de México –tierra de un enfrentamiento público entre sus habitantes y el grupo criminal La Familia Michoacana– desde donde envió un mensaje al presidente AMLO, en el que le reprochó que “abandonó y criminalizó a las víctimas”. Para otros usuarios tampoco está tan perdida, pues con las declaraciones que ha hecho el propio mandatario al referirse a víctimas de violencia en el país, ni cómo defenderlo.