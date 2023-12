¿No entienden inglés?

El comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca, sobre la reunión de alto nivel México-EU llevada a cabo este miércoles, detalla que el “declive democrático” es una de las causas de la migración en la región. Sin embargo, llama la atención que ese motivo no es mencionado en el documento compartido por la SRE, que se supone debe ser el mismo. Simplemente lo omitieron en la versión en español. ¿Por qué? No se ha explicado. ¿Será para no incomodar a los gobiernos amigos de Cuba o Venezuela? Lo cierto es que esos dos países expulsan a una gran cantidad de migrantes: entre enero y noviembre de este año se han registrado 24 mil 49 detenciones de cubanos y 194 mil 631 de venezolanos en territorio mexicano.

Las ‘garantías’ de los magistrados

Tres de los cinco magistrados del Tribunal Electoral se reunieron con Xóchitl Gálvez para ofrecerle a la precandidata panista “todas las garantías de que los trabajos del TEPJF, durante este proceso electoral, se llevarán a cabo con absoluta imparcialidad, autonomía e independencia”. Cuánta tranquilidad ha de dar que los tres magistrados que hace unas semanas tiraron al presidente de la institución ahora prometan certeza. Por cierto, cabe resaltar que en el encuentro no estuvieron ni Reyes Rodríguez ni Janine Otálora, ambos expresidentes del tribunal que tuvieron que renunciar al cargo durante este sexenio.

¿Acudirá AMLO a Guatemala?

El presidente López Obrador confirmó que ya le llegó la invitación para la toma de protesta de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala el próximo 14 de enero, y confesó que está valorando asistir. Después de todo, en más de una ocasión ha salido en su defensa en contra de quienes quieren impedir que asuma el poder. De concretarse su viaje, ésta sería la primera vez en que acompaña a un político en su ascenso como jefe de Estado.

Olvida broma gastada

Por cierto, a cinco años de gobierno, el Presidente ¡por fin cambió su broma quemada del Día de los Inocentes! Ayer el mandatario ya no insistió en querer timar a la prensa con que las mañaneras serían canceladas, como lo ha hecho cada 28 de diciembre desde que es Presidente. Ayer, López Obrador sólo deslizó una ligera broma respecto de que con los conservadores “podríamos pensar igual, hoy nada más. Inocentes palomitas”.

Resbalones con la credencial de elector

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, se dio una vuelta por un módulo de atención ciudadana en Tlalpan, y recordó que el 22 de enero vence el plazo para inscribirse al padrón electoral o modificar datos en su credencial de elector. Esperemos que, de paso, haya actualizado su mica con su domicilio de la Ciudad de México, pues ya habíamos contado en este espacio que la consejera presidenta aún conserva su credencial de Sonora. Aunque lo más probable es que no lo haya hecho, pues posó para la foto con la credencial de otra ciudadana. Por cierto, se envió la imagen a la prensa sin proteger los datos personales de la electora que prestó su mica para la foto. Al percatarse de ello, la borraron, y minutos después la enviaron nuevamente ya con el nombre y domicilio fuera de foco. Esperemos que esto no sea reflejo de cómo se vaya a operar la próxima elección.

Mantienen esperanza en luz verde al cannabis

Con la novedad de que, en el Senado, la presidenta de la Comisión de Justicia, la ministra en retiro y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ayer insistió en la importancia de regular el uso medicinal, industrial y lúdico del cannabis. Aunque la senadora morenista no ha quitado el dedo del renglón desde 2018, y hasta presentó una iniciativa de reforma que fue enviada a la congeladora, esta vez confió en que este tema pueda resolverse en el próximo periodo ordinario de sesiones. Parece que se resiste a creer que, simplemente, el tema no es del agrado del inquilino de Palacio Nacional.